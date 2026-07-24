Οι υποχρεωτικές και οι προαιρετικές ασφαλιστικές καλύψεις των σκαφών αναψυχής!

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης των σκαφών αναψυχής είναι μια (από τις ελάχιστες!) υποχρεωτικές από το νόμο ασφαλίσεις!

Πέραν της υποχρεωτικής από το νόμο ασφάλισης της αστικής ευθύνης τους, τα σκάφη αναψυχής μπορούν να ασφαλιστούν και για τις υπόλοιπες (συνήθως ακριβές) ζημιές που μπορούν να πάθουν!

Ας το δούμε αναλυτικά.

Αστική ευθύνη σκαφών αναψυχής – Υποχρεωτική ασφάλιση

Είναι υποχρεωτική δια νόμου (ν. 4926/2022) ασφάλιση.

Καλύπτονται υποχρεωτικά ο θάνατος και οι σωματικές βλάβες τρίτων, οι υλικές ζημιές και η θαλάσσια ρύπανση κατά τη διάρκεια πλοών, ελλιμενισμού και αγκυροβολίας.

Τα κατώτατα όρια ασφάλισης είναι τα ακόλουθα:

Σωματικές βλάβες ή θάνατος ανά άτομο 150.000€, ανά συμβάν 700.000€, για όλη την ασφαλιστική περίοδο 2.100.000€

Υλικές ζημιές ανά συμβάν 150.000€, για όλη την ασφαλιστική περίοδο 450.000€

Ευθύνη για πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης ανά συμβάν 150.000€, για όλη την ασφαλιστική περίοδο 450.000€

Τονίζεται ότι αυτά είναι τα κατώτατα όρια ασφάλισης που προβλέπονται από το νόμο και προσφέρονται από τις ασφαλιστικές εταιρίες. Επειδή όμως οι αποζημιώσεις αστικής ευθύνης καθορίζονται μετά από δικαστικές αποφάσεις, αυτό δεν σημαίνει ότι αυτά τα κατώτατα όρια κάλυψης, που συνήθως επιλέγονται από τους πελάτες μετά από πρόταση του ασφαλιστικού πράκτορά τους, μπορούν να καλύψουν την πραγματική ζημιά που έγινε και το ύψος της θα καθορίσει το δικαστήριο. Το υπερβάλλον ποσόν είναι υποχρεωμένος να καταβάλει αυτός που προκάλεσε τη ζημιά, δηλαδή συνήθως ο πελάτης του ασφαλιστή! Όμως ακόμα και αυτό μπορεί να καλυφθεί από τον ασφαλιστή, εφόσον το προτείνει ο διαμεσολαβητής και το αποδεχτεί ο πελάτης!

Σκάφη αναψυχής (Hull and machinery) – Προαιρετική ασφάλιση

Με τον όρο Hull προσδιορίζεται το σώμα (κύτος) του σκάφους και με το όρο machinery προσδιορίζεται ο μηχανικός-μηχανολογικός εξοπλισμός τους

Ασφαλίζεται η τρέχουσα εμπορική αξία του σκάφους.

Καλύπτονται η ολική απώλεια, η βύθιση, η πρόσκρουση, η ανατροπή, η πυρκαγιά, η κλοπή (ολική και μερική) και οι μηχανικές βλάβες. Ακόμα καλύπτονται η απώλεια και οι ζημιές όταν το σκάφος μεταφέρετε με trailer (transit), η πειρατεία, η έκρηξη, οι κακόβουλες πράξεις, ο σεισμός, ο κεραυνός, η ηφαιστειακή έκρηξη.

Το ασφαλιστήριο δεν μπορεί να ακυρωθεί, παρά μόνον λόγω αλλαγής ιδιοκτησίας του σκάφους και μόνον εφόσον προσκομιστούν στο ασφαλιστή τα απαραίτητα δικαιολογητικά που να το πιστοποιούν.

Τα ασφάλιστρα είναι προκαταβλητέα και αμέσως μετά εκδίδεται από τον ασφαλιστή covernote.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ασφαλίσεις σκαφών αναψυχής μπορείτε να αναζητήσετε στο βιβλίο «Βασική εκπαίδευση» ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, εκδόσεις Σπύρου, 2025 ή σε εξειδικευμένα σεμινάρια των εταιριών με τις οποίες συνεργάζεστε.

Ποιος είναι ο Κώστας Παπαϊωάννου

Είναι Visiting Professor του University of Athens MBA με εξειδίκευση στην ασφαλιστική και τραπεζική διοίκηση και πιστοποιημένος εκπαιδευτής ασφαλιστικών γνωστικών αντικειμένων με πολυετή εκπαιδευτική εμπειρία.

Έχει γράψει τα βιβλία «Επενδύσεις και Ασφάλιση», εκδόσεις Σπύρου 2021, «Ασφαλιστικοί Πράκτορες», Εκδόσεις Σπύρου 2022 και «Βασική Εκπαίδευση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών» στους κλάδους και τα προϊόντα Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων, εκδόσεις Σπύρου 2024, επιπλέον έχει συμμετάσχει στη συγγραφή βιβλίων του ΕΙΑΣ και του ΕΤΙ. Είναι αρθρογράφος του Next Deal. Άρθρα του δημοσιεύονται και στο site του ΕΚΠΑ ΜΒΑ (https://mba.econ.uoa.gr/)

Έχει κάνει σπουδές οικονομικής κατεύθυνσης και μεταπτυχιακές σπουδές στα ασφαλιστικά. Έχει εργαστεί σε διευθυντικές θέσεις εκπαίδευσης, σε μερικές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες και τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική αγορά.