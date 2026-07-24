MAPFRE: Εξαγορά-μαμούθ 1,54 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ – Αποκτά τη Safety Insurance Group

Η ισπανική ασφαλιστική ενισχύει δυναμικά την παρουσία της στις βορειοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ με τη δεύτερη μεγαλύτερη εξαγορά στην ιστορία της.

Σε μία από τις σημαντικότερες ασφαλιστικές συμφωνίες της χρονιάς προχωρά η MAPFRE, καθώς ανακοίνωσε την εξαγορά της αμερικανικής Safety Insurance Group έναντι 1,54 δισ. δολαρίων, σε μια κίνηση που ενισχύει σημαντικά τη θέση της στην αγορά των βορειοανατολικών πολιτειών των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η συμφωνία προβλέπει την εξαγορά του συνόλου των μετοχών της Safety έναντι 105 δολαρίων ανά μετοχή σε μετρητά, προσφέροντας premium περίπου 44% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής πριν από την ανακοίνωση της συναλλαγής. Η συνολική αξία της εξαγοράς ανέρχεται σε περίπου 1,54 δισ. δολάρια, ενώ έχει ήδη εγκριθεί ομόφωνα από τα διοικητικά συμβούλια των δύο εταιρειών. Η ολοκλήρωσή της αναμένεται μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2027, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές και τους μετόχους της Safety.

Η εξαγορά αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη στην ιστορία της MAPFRE, μετά την απόκτηση της Commerce Insurance το 2008, και εντάσσεται στη στρατηγική του ομίλου για ενίσχυση της παρουσίας του σε αγορές όπου διαθέτει ήδη ισχυρή δραστηριότητα.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η MAPFRE εκτιμά ότι θα αναδειχθεί στη δεύτερη μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία ιδιωτικής ασφάλισης αυτοκινήτου στη Νέα Αγγλία, ενώ θα καταλάβει την πρώτη θέση στην ασφάλιση κατοικίας και επαγγελματικών οχημάτων στην ίδια γεωγραφική περιοχή. Παράλληλα, θα ενισχύσει σημαντικά τη θέση της στη Μασαχουσέτη, όπου η Safety Insurance διαθέτει ιδιαίτερα ισχυρό μερίδιο αγοράς.

Ο πρόεδρος της MAPFRE, Antonio Huertas, χαρακτήρισε τη συμφωνία πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξης του ομίλου, σημειώνοντας ότι η συνένωση των δύο εταιρειών θα δημιουργήσει σημαντικές συνέργειες, θα βελτιώσει την εξυπηρέτηση των πελατών και θα ενισχύσει τόσο την κερδοφορία όσο και την αναπτυξιακή δυναμική της MAPFRE στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ανακοίνωση της εξαγοράς συνέπεσε με τη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου του 2026, κατά το οποίο η MAPFRE κατέγραψε καθαρά κέρδη 624 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 9,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, επιβεβαιώνοντας τη θετική πορεία του ομίλου.

Η συμφωνία επιβεβαιώνει ότι η αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών παραμένει στρατηγική προτεραιότητα για τη MAPFRE, η οποία τα τελευταία χρόνια επιδιώκει να αυξήσει το αποτύπωμά της σε ώριμες και κερδοφόρες ασφαλιστικές αγορές μέσω στοχευμένων εξαγορών και οργανικής ανάπτυξης.