Η Carglass® στήριξε ως χορηγός το Paros Beach Hoops powered by FlexCar, μια αθλητική γιορτή με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα

Η Carglass® συμμετείχε ως χορηγός στο Paros Beach Hoops powered by FlexCar, τη νέα αθλητική διοργάνωση beach basketball που πραγματοποιήθηκε από τις 10 έως τις 12 Ιουλίου 2026 στην Παροικιά της Πάρου, στηρίζοντας έναν σκοπό με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο για το νησί και τις Κυκλάδες.

Η πρώτη διοργάνωση του θεσμού, υπό την αιγίδα του Δήμου Πάρου και με διοργανώτρια εταιρεία τη FlexCar, φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Πάρου, μετατρέποντας την παραλία της Παροικιάς σε ένα ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ στην άμμο.

Στο τριήμερο συμμετείχαν περισσότερες από 65 ομάδες και πάνω από 250 αθλητές, ενώ εκατοντάδες επισκέπτες έδωσαν το παρών στους αγώνες και στις παράλληλες δράσεις της διοργάνωσης.

Πέρα από τον αγωνιστικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα, ο πυρήνας της διοργάνωσης ήταν κοινωνικός, καθώς μεγάλο μέρος των εσόδων διατέθηκε ως δωρεά για τη δημιουργία της πρώτης Μονάδας Αιμοκάθαρσης στην Πάρο, ενισχύοντας έμπρακτα τις υποδομές υγείας του νησιού και καλύπτοντας μια πραγματική ανάγκη της τοπικής κοινωνίας.

Η στήριξη της Carglass® στο Paros Beach Hoops εντάσσεται στο πλαίσιο του Giving Back, της φιλοσοφίας της εταιρείας μέσα από την οποία υλοποιεί δράσεις με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, στηρίζοντας την κοινωνία και τις τοπικές κοινότητες σε όλη την Ελλάδα.

Με τη συμμετοχή της σε πρωτοβουλίες όπως αυτή, η Carglass® επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην εταιρική κοινωνική ευθύνη και στην αξία της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, φορέων και τοπικών κοινωνιών.