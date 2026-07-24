Syndea: Χάλασε το ψυγείο; Κάλυψη για τα τρόφιμα που χάλασαν

Φεύγεις το πρωί για τη δουλειά.

Γυρνάς το μεσημέρι και κάτι δεν πάει καλά.

Ο ψυγειοκαταψύκτης έχει σταματήσει.

Η ζέστη είναι στο κόκκινο.

Και τα τρόφιμα έχουν αρχίσει να χαλάνε.

Το καλοκαίρι, με τις διακοπές στο ρεύμα και τις συσκευές να δουλεύουν στα όριά τους, τέτοια απρόοπτα είναι… αναμενόμενα.

Και όταν συμβεί, το ερώτημα είναι απλό: ποιος καλύπτει τη ζημιά;

Με το SynetHome Plus της Syndea, μια απρόβλεπτη διακοπή ρεύματος δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα επιβαρυνθείτε και με το κόστος αντικατάστασης των τροφίμων που αλλοιώθηκαν. Γιατί έχεις κάλυψη για αλλοίωση τροφίμων σύμφωνα πάντα με τους όρους και τα όρια του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Γιατί η σωστή πρόβλεψη μετράει πολύ πριν συμβεί η ζημιά.

Μάθε περισσότερα στο Syndea.gr ή συμβουλέψου τον ασφαλιστή σου.