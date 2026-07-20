Μύθοι και αλήθειες για την άνοδο της παραγωγής

Πρώτο θέμα στην εφημερίδα Nextdeal (Τεύχος 584) που κυκλοφορεί

Του Λάμπρου Καραγεώργου

Η συνολική παραγωγή αυξήθηκε κατά 25,3%, αλλά οι παραδοσιακές ασφαλίσεις ζωής υποχώρησαν

Η ανάπτυξη στηρίχθηκε στα επενδυτικά συμβόλαια, στις εφάπαξ καταβολές και τις τράπεζες

Η αύξηση κατά 25,3% της παραγωγής των ατομικών ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας το πρώτο τρίμηνο του 2026 δημιουργεί, με μια πρώτη ανάγνωση, την εικόνα μιας αγοράς που διευρύνεται δυναμικά και προσελκύει περισσότερους πολίτες στην ασφαλιστική προστασία. Η αναλυτική εξέταση των στοιχείων της ΕΑΕΕ, ωστόσο, αποκαλύπτει μια πιο σύνθετη πραγματικότητα.

Η συνολική παραγωγή αυξήθηκε από 581,4 εκατ. ευρώ σε 728,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά 147,1 εκατ. ευρώ. Η άνοδος, όμως, δεν προήλθε από τις παραδοσιακές ασφαλίσεις Ζωής, ούτε συνοδεύθηκε από αύξηση των νέων ασφαλισμένων.

Υποχώρησαν οι παραδοσιακές καλύψεις

Οι ασφαλίσεις θανάτου, επιβίωσης, οι μικτές ασφαλίσεις, οι πρόσοδοι και οι συμπληρωματικές καλύψεις παρουσίασαν μείωση 1,4%, με την παραγωγή τους να περιορίζεται από 189,84 εκατ. ευρώ σε 187,23 εκατ. ευρώ.

Στις κατηγορίες αυτές περιλαμβάνονται η ισόβια και πρόσκαιρη ασφάλιση θανάτου, η καταβολή κεφαλαίου στη λήξη ή στον θάνατο, οι συνταξιοδοτικές πρόσοδοι, καθώς και νοσοκομειακές ή άλλες συμπληρωματικές καλύψεις για ατύχημα, ανικανότητα, αναπηρία και σοβαρές ασθένειες.

Αντίθετα, θετική ήταν η εικόνα των αυτόνομων ατομικών ασφαλίσεων υγείας, ατυχημάτων και ασθενειών. Η παραγωγή τους αυξήθηκε κατά 9,9%, από 141,81 εκατ. ευρώ σε 155,89 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που συνδέεται περισσότερο με την ενίσχυση της ασφαλιστικής προστασίας.

Η άνοδος ήρθε από τα επενδυτικά προϊόντα

Κύριος κινητήρας της αγοράς ήταν οι ασφαλίσεις Ζωής που συνδέονται με επενδύσεις. Η παραγωγή τους αυξήθηκε κατά 54,3%, από 249,75 εκατ. ευρώ σε 385,42 εκατ. ευρώ.

Η μεταβολή των 135,67 εκατ. ευρώ αντιστοιχεί περίπου στο 92% της συνολικής αύξησης της αγοράς. Πρόκειται για ασφαλιστικά προϊόντα ζωής με έντονο αποταμιευτικό και επενδυτικό χαρακτήρα, των οποίων η τελική αξία συνδέεται με την πορεία των επενδύσεων, ενώ το σχετικό ρίσκο βαρύνει συνήθως τον ασφαλισμένο.

Καθοριστική ήταν η συμβολή των συμβολαίων εφάπαξ καταβολής. Η παραγωγή τους υπερδιπλασιάστηκε, από 79,44 εκατ. ευρώ σε 172,71 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 117,4%. Μόνο αυτή η κατηγορία πρόσθεσε 93,27 εκατ. ευρώ, ποσό ίσο με περίπου το 63% της συνολικής αύξησης.

Πτώση στις νέες εργασίες

Ακόμη πιο αποκαλυπτική είναι η εικόνα των νέων εργασιών. Στις παραδοσιακές ασφαλίσεις Ζωής η νέα παραγωγή μειώθηκε κατά 49,7%, από 18,37 εκατ. ευρώ σε 9,24 εκατ. ευρώ.

Στις ασφαλίσεις επιβίωσης και στις μικτές ασφαλίσεις η πτώση έφθασε το 77,4%, ενώ στις προσόδους το 88,2%. Σχεδόν στάσιμες παρέμειναν οι νέες εργασίες στις πρόσκαιρες και ισόβιες ασφαλίσεις θανάτου. Μείωση 13,7% κατέγραψαν και τα νέα αυτόνομα συμβόλαια υγείας.

Αντίθετα, οι νέες εργασίες στα επενδυτικά ασφαλιστήρια αυξήθηκαν κατά 87,1%, από 127,83 εκατ. ευρώ σε 239,11 εκατ. ευρώ. Στα προϊόντα εφάπαξ καταβολής η αύξηση έφθασε το 122,4%.

Λιγότεροι νέοι ασφαλισμένοι

Παρά την άνοδο των ασφαλίστρων, οι ασφαλισμένοι από νέες εργασίες στις ατομικές ασφαλίσεις ζωής μειώθηκαν κατά 31,9%, από 61.352 σε 41.780. Ακόμη και στα επενδυτικά συμβόλαια, οι νέοι ασφαλισμένοι υποχώρησαν κατά 22,9%, από 40.503 σε 31.230.

Μείωση καταγράφηκε και στο πλήθος των νέων επενδυτικών συμβολαίων, από 41.185 σε 31.139. Συνολικά, τα παραδοσιακά συμβόλαια ζωής μειώθηκαν κατά 2%, στα 1,227 εκατ., ενώ τα επενδυτικά αυξήθηκαν κατά 11,4%, στις 560.900.

Η εικόνα δείχνει ότι η ανάπτυξη στηρίχθηκε σε μεγαλύτερα ποσά ανά ασφαλιστήριο και σε υψηλές εφάπαξ τοποθετήσεις, όχι στην προσέλκυση περισσότερων νέων πελατών.

Πρωταγωνιστικός ρόλος των τραπεζών

Καθοριστική ήταν η συμβολή του τραπεζικού δικτύου. Η παραγωγή μέσω τραπεζών αυξήθηκε κατά 44,4%, από 234,84 εκατ. ευρώ σε 339,14 εκατ. ευρώ.

Από τη συνολική αύξηση των 147,1 εκατ. ευρώ, τα 104,3 εκατ. ευρώ –περίπου το 71%– προήλθαν από το τραπεζικό κανάλι. Το μερίδιό του ενισχύθηκε από 40,4% σε 46,5%.

Συνεπώς, η αγορά αναπτύχθηκε σε επίπεδο ασφαλίστρων, όχι όμως μέσω μιας γενικευμένης ενίσχυσης της ασφαλιστικής προστασίας. Η άνοδος αντανακλά κυρίως τη μετακίνηση σημαντικών κεφαλαίων προς επενδυτικά ασφαλιστικά προϊόντα, τα οποία διατέθηκαν σε μεγάλο βαθμό μέσω των τραπεζών.

Διαβάστε παρακάτω το πρώτο θέμα από την εφημερίδα Nextdeal (Τεύχος 584) που κυκλοφορεί και σε ηλεκτρονική μορφή (πατήστε κάτω δεξιά για μεγέθυνση)