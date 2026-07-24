Tack Yacht insurance: Η νέα πραγματικότητα στην ασφάλιση σκαφών αναψυχής - Γιατί οι σύγχρονοι κίνδυνοι απαιτούν σύγχρονες λύσεις

Η αγορά των σκαφών αναψυχής γνωρίζει τα τελευταία χρόνια μία εντυπωσιακή ανάπτυξη. Η Ελλάδα, με τη μεγαλύτερη ακτογραμμή της Ευρώπης και έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς θαλάσσιου τουρισμού παγκοσμίως, φιλοξενεί χιλιάδες σκάφη αναψυχής που ταξιδεύουν καθημερινά τόσο στις ελληνικές θάλασσες όσο και σε ολόκληρη τη Μεσόγειο.

Παράλληλα όμως, αυξάνονται και οι κίνδυνοι. Η μεγαλύτερη κίνηση στις μαρίνες, η αύξηση της αξίας των σκαφών, οι ολοένα πιο απαιτητικές διεθνείς προδιαγραφές, η κλιματική αλλαγή με καιρικά φαινόμενα με πρωτοφανή ένταση αλλά και οι ιδιαίτερα υψηλές αποζημιώσεις που επιδικάζονται σε περιπτώσεις ατυχημάτων δημιουργούν ένα νέο περιβάλλον, στο οποίο τα παραδοσιακά ασφαλιστήρια συχνά αποδεικνύονται ανεπαρκή.

Σήμερα, η ασφάλιση ενός σκάφους δεν αφορά μόνο στην αποκατάσταση μιας υλικής ζημιάς. Αφορά στην προστασία μιας σημαντικής επένδυσης, αλλά κυρίως στην προστασία του ίδιου του ιδιοκτήτη απέναντι στις οικονομικές και νομικές συνέπειες που μπορεί να προκύψουν από ένα σοβαρό περιστατικό στη θάλασσα.

Η πραγματικότητα έχει δείξει ότι μία σύγκρουση, ένας τραυματισμός επιβάτη, μία πρόσκρουση σε λιμενικές εγκαταστάσεις ή ακόμη και ένα περιστατικό θαλάσσιας ρύπανσης μπορούν να οδηγήσουν σε απαιτήσεις εκατοντάδων χιλιάδων ή και εκατομμυρίων ευρώ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εκείνο που κάνει τη διαφορά δεν είναι απλώς η ύπαρξη ενός ασφαλιστηρίου, αλλά η ποιότητα και η έκταση των καλύψεών του.

Απαντώντας στις νέες ανάγκες της αγοράς, η Tack Yacht Insurance, ως Coverholder της Accelerant, δημιούργησε ένα νέο, εξειδικευμένο ασφαλιστήριο συμβόλαιο σκαφών αναψυχής, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την πείρα της διεθνούς ασφαλιστικής αγοράς του Λονδίνου και των στελεχών της, σχεδιάζοντας ένα προϊόν που καλύπτει ουσιαστικά τα σημαντικότερα κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν στην ελληνική αγορά.

Η φιλοσοφία πίσω από το ασφαλιστήριο ‘ The Sophisticated Cover’

Το ασφαλιστήριο της Tack Yacht Insurance σχεδιάστηκε με μία βασική αρχή: να προστατεύει τον ασφαλισμένο όχι μόνο από τις συνηθισμένες ζημιές, αλλά και από τις σύνθετες και υψηλού κόστους καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν κατά τη χρήση ενός σκάφους αναψυχής.

Η φιλοσοφία αυτή αποτυπώνεται σε κάθε επιμέρους κάλυψη του προγράμματος "The Sophisticated Cover".

Κάλυψη Κατά Παντός Κινδύνου

Βασικό χαρακτηριστικό του ασφαλιστηρίου αποτελεί η κάλυψη Κατά Παντός Κινδύνου (All Risks).

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά ασφαλιστήρια-όπως IYCκλπ- που καλύπτουν μόνο συγκεκριμένες κατονομαζόμενες αιτίες ζημιάς, η κάλυψη All Risks παρέχει σημαντικά ευρύτερη προστασία, αποζημιώνοντας κάθε αιφνίδιο και απρόβλεπτο περιστατικό που δεν εξαιρείται ρητά από τους όρους του συμβολαίου.

Πρόκειται για μία φιλοσοφία που μειώνει σημαντικά τις αμφισβητήσεις κατά την αποζημίωση και προσφέρει στον ιδιοκτήτη τη σιγουριά ότι διαθέτει πραγματική ασφαλιστική προστασία.

Χαμηλότερη απαλλαγή

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο της Tack Yacht Insurance προσφέρει χαμηλότερες απαλλαγές σε σχέση με τα συνήθη δεδομένα της αγοράς.

Έτσι, ακόμη και ζημιές μεσαίου ύψους μπορούν να αποζημιωθούν χωρίς ο ασφαλισμένος να επιβαρύνεται με ιδιαίτερα υψηλή ίδια συμμετοχή, καθιστώντας την ασφάλιση ουσιαστικό εργαλείο προστασίας και όχι απλώς μία κάλυψη για ακραίες περιπτώσεις.

Αστική Ευθύνη χωρίς συμβιβασμούς

Η σημαντικότερη διαφοροποίηση του ασφαλιστηρίου αφορά στην Αστική Ευθύνη.

Είναι ίσως η κάλυψη που οι περισσότεροι ιδιοκτήτες υποτιμούν, θεωρώντας ότι η μεγαλύτερη οικονομική τους έκθεση αφορά στην αξία του ίδιου του σκάφους. Στην πραγματικότητα όμως, οι μεγαλύτερες αποζημιώσεις στη διεθνή ναυτασφαλιστική αγορά αφορούν απαιτήσεις τρίτων.

Ένα σοβαρό ατύχημα μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς, απώλεια ανθρώπινης ζωής, ζημιές σε άλλα σκάφη, καταστροφές σε λιμενικές εγκαταστάσεις ή ακόμη και περιβαλλοντική ρύπανση, με τις οικονομικές απαιτήσεις να ανέρχονται σε ιδιαίτερα υψηλά ποσά.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε το πρόσφατο σοβαρό ναυτικό ατύχημα στους Παξούς στις 11 Ιουνίου, το οποίο υπενθύμισε σε ολόκληρη την ασφαλιστική αγορά πόσο γρήγορα ένα συμβάν λίγων δευτερολέπτων μπορεί να εξελιχθεί σε μία υπόθεση με σοβαρές οικονομικές, νομικές και κοινωνικές προεκτάσεις. Το μέγεθος της ζημιάς που προκλήθηκε σε διπλανό σκάφος από την φωτιά που μεταδόθηκε ήταν τεράστιο και έφτασε το €1.000.000.

Για τον λόγο αυτό, η Tack Yacht Insurance προσφέρει ιδιαίτερα υψηλό όριο Αστικής Ευθύνης, σημαντικά υψηλότερο από αυτό που συναντάται συνήθως στην αγορά, εξασφαλίζοντας ουσιαστική προστασία απέναντι στις απαιτήσεις τρίτων.

Παράλληλα, η κάλυψη παρέχεται χωρίς υπο-όρια, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς σε αρκετά ασφαλιστήρια το συνολικό όριο μειώνεται από επιμέρους περιορισμούς για συγκεκριμένες κατηγορίες ζημιών. Η απουσία υπο-ορίων εξασφαλίζει ότι ο ασφαλισμένος μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως το διαθέσιμο όριο όταν πραγματικά το χρειαστεί.

Αγγλικό Δίκαιο με πρόσβαση στα Ελληνικά Δικαστήρια

Ένα ακόμη στοιχείο που διαφοροποιεί το ασφαλιστήριο είναι η εφαρμογή του Αγγλικού Δικαίου, με δυνατότητα εκδίκασης των διαφορών στα Ελληνικά Δικαστήρια.

Με τον τρόπο αυτό, οι ασφαλισμένοι απολαμβάνουν τη σταθερότητα, την ασφάλεια δικαίου και τη διεθνή εμπειρία που χαρακτηρίζουν το αγγλικό ασφαλιστικό σύστημα, χωρίς να στερούνται την ευχέρεια δικαστικής προστασίας στην Ελλάδα.

Όρια πλεύσης που ακολουθούν τον σύγχρονο ιδιοκτήτη

Η σύγχρονη ναυσιπλοΐα δεν περιορίζεται πλέον στα ελληνικά χωρικά ύδατα.

Το ασφαλιστήριο της Tack Yacht Insurance καλύπτει πλόες σε ολόκληρη τη Μεσόγειο καθώς και σε όλα τα ευρωπαϊκά εσωτερικά ύδατα, επιτρέποντας στους ιδιοκτήτες να σχεδιάζουν τα ταξίδια τους με μεγαλύτερη ελευθερία και χωρίς πρόσθετους γεωγραφικούς περιορισμούς.

Συμπληρωματικές καλύψεις που προσθέτουν πραγματική αξία

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να μπορεί να καλύψει όλο το εύρος χρήσης των σκαφών αναψυχής και μπορεί να εμπλουτιστεί με μία σειρά εξειδικευμένων καλύψεων, όπως:

Αστική Ευθύνη Πληρώματος.

Κάλυψη Απώλειας Εισοδήματος από Ναύλωση

Καλύψεις σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Πρόσθετες καλύψεις κατά τη λειτουργία του σκάφους.

Εκτεταμένη Κάλυψη Ιστίων

Οι καλύψεις αυτές επιτρέπουν την προσαρμογή του ασφαλιστηρίου στις πραγματικές ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη, προσφέροντας ένα επίπεδο εξατομίκευσης που σπανίζει στην ελληνική αγορά.

Η προστιθέμενη αξία της εξειδίκευσης

Η επαφή με την Tack Yacht insurance προσφέρει τόσο στους ιδιοκτήτες -καθώς επίσης στους managers και skippers- αλλά και στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές μια μοναδική εμπειρία εμπλουτισμού γνώσεων σχετικών με όλα τα ασφαλιστικά ρίσκα που αφορούν την ιδιοκτησία και την χρήση ενός σκάφους αλλά και τις πλέον σύγχρονες τάσεις της παγκόσμιας ασφαλιστικής αγοράς στο underwriting του κλάδου σκαφών.

TheSophisticated Cover - Η επόμενη ημέρα στην ασφάλιση σκαφών

«Η πραγματική αξία ενός ασφαλιστηρίου δεν αποδεικνύεται τη στιγμή της έκδοσής του. Αποδεικνύεται τη στιγμή που καλείται να προστατεύσει τον ασφαλισμένο απέναντι σε ένα πραγματικό περιστατικό.»

Η ασφάλιση σκαφών αναψυχής δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται ως ένα τυποποιημένο προϊόν. Η αύξηση της αξίας των σκαφών, η διεθνοποίηση της ναυσιπλοΐας και οι ολοένα υψηλότερες απαιτήσεις αποζημίωσης καθιστούν αναγκαία την ύπαρξη ασφαλιστικών λύσεων που ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες της αγοράς.

Η Tack Yacht Insurance, ως Coverholder της Accelerant, αξιοποιεί την τεχνογνωσία της διεθνούς ασφαλιστικής αγοράς και παρουσιάζει ένα ασφαλιστήριο που συνδυάζει ευρύτητα καλύψεων, υψηλά όρια ευθύνης, ευελιξία και σύγχρονη φιλοσοφία διαχείρισης κινδύνων.

Γιατί στη θάλασσα η ασφάλεια δεν εξαρτάται μόνο από την εμπειρία του κυβερνήτη ή την ποιότητα του σκάφους. Εξαρτάται και από την ποιότητα της ασφαλιστικής προστασίας που θα βρίσκεται δίπλα του όταν τη χρειαστεί περισσότερο.

Και αυτή ακριβώς είναι η φιλοσοφία πάνω στην οποία δημιουργήθηκε η Tack Yacht Insurance.

Ναυσικά Ελευθερίου

Υπεύθυνη Πωλήσεων

TackYacht Insurance

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