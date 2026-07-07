Αμερικανική «ψήφος» στο Χ.Α, οι ξένοι επενδυτές και ο πολιτικός κίνδυνος, ισχυρό το αφήγημα της ΔΕΗ, «βλέπει» άνοδο 180(!) της Aktor

Euronext Athens: «Ψήφο» εμπιστοσύνης στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά δίνει η JP Morgan, αναβαθμίζοντας τις ελληνικές μετοχές σε «overweight» από «neutral» και βλέποντας περιθώριο για νέες εισροές κεφαλαίων. Εκτιμά ότι η πιθανή είσοδος ελληνικών τίτλων στον δείκτη Euro STOXX μπορεί να φέρει εισροές κεφαλαίων 1 δισ. δολάρια. Η εικόνα του Χρηματιστηρίου Αθηνών αντανακλά τη συνολική ανάκαμψη της οικονομίας, με τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει την καλύτερη ετήσια επίδοσή του από το 2019, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς έχει υπερτριπλασιαστεί από το 2021 μέχρι σήμερα. Παρά την έντονη άνοδο των τελευταίων ετών, η JP Morgan εξακολουθεί να θεωρεί τις ελληνικές μετοχές ελκυστικά αποτιμημένες. Η αγορά διαπραγματεύεται περίπου στις 10,8 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη των επόμενων δώδεκα μηνών, έναντι 11,3 φορές για τις αναδυόμενες αγορές, στοιχείο που, σύμφωνα με την τράπεζα, αφήνει περιθώρια περαιτέρω υπεραπόδοσης.

Αγορά- εκλογές: Με το χρηματιστήριο να καλπάζει σε νέα υψηλά 17 ετών, πολλοί αναρωτιούνται πότε οι επενδυτές, κυρίως οι ξένοι, θα αρχίσουν να «ασχολούνται» με τον πολιτικό κίνδυνο, καθώς με τα σημερινά δεδομένα ο σχηματισμός κυβέρνησης είναι πολύ δύσκολος. H JP Morgan υπογραμμίζει ότι η πολιτική σταθερότητα αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα στήριξης του Χ.Α και σημειώνει ότι η αγορά προσδοκά συνέχιση της οικονομικής πολιτικής, υπονοώντας είτε αυτοδυναμία ή συνεργασία Ν.Δ- ΠΑΣΟΚ. Επίσης η Goldman Sachs σημειώνουν ότι οι αγορές της Ελλάδος, Ισπανίας και Ιταλίας (έχουν και οι τρεις χώρες εθνικές εκλογές) δεν πρέπει να ανησυχούν (ακόμα) για πολιτικό κίνδυνο. Για την Ελλάδα επισημαίνει ότι όπως ήταν αναμενόμενο, προεκλογικά, όλα τα κύρια κόμματα αντιτίθενται στην ανάγκη σχηματισμού συνασπισμού, αλλά αυτή η θέση πιθανότατα θα επανεκτιμηθεί μετά τις εκλογές, καθώς το πιο πιθανό αποτέλεσμα με βάση τις τρέχουσες δημοσκοπήσεις θα ήταν ένας συνασπισμός μεταξύ της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ.

ΔΕΗ: Η επενδυτική εικόνα της ΔΕΗ συνεχίζει να ενισχύεται, καθώς ο όμιλος προσελκύει ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους διεθνείς επενδυτικούς οίκους και τα μεγάλα θεσμικά χαρτοφυλάκια που αναζητούν έκθεση στην ενεργειακή μετάβαση και στις αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας σύμφωνα με την Morgan Stanley, η οποία ξεκινά την κάλυψη της μετοχής με σύσταση «Overweight» και τιμή-στόχο τα 27 ευρώ ( χθεσινό κλείσιμο 24,20 ευρώ). Η θετική στάση ενός ακόμη κορυφαίου διεθνούς επενδυτικού οίκου ενισχύει το επενδυτικό αφήγημα της ΔΕΗ και επιβεβαιώνει ότι η μετοχή εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις βασικές επιλογές των επενδυτών που επιδιώκουν έκθεση στον ενεργειακό κλάδο και στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της ενεργειακής μετάβασης.

Aktor: H επικείμενη ΑΜΚ του Ομίλου AKTOR, ύψους €650 εκατ. ενισχύει τις προοπτικές του και θα αυξήσει σε βάθος χρόνου την αποτίμησή του έως τα €38 ανά μετοχή ή 180% πάνω από τα τρέχοντα επίπεδά της μετοχής, εκτιμά σε έκθεσή της η Pantelakis Securities. Η κεφαλαιακή ενίσχυση του Ομίλου θα καταστήσει πραγματικότητα τον μετασχηματισμό του από μία κατασκευαστική εταιρεία, σε έναν ολοκληρωμένο Όμιλο Υποδομών και Ενέργειας, μέσα από την υλοποίηση ενός επενδυτικού σχεδίου ύψους €3 δισ. για την περίοδο 2026-2031 που έχει ως επίκεντρο την ενέργεια και το LNG και τα έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης και τα προβλέψιμα, επαναλαμβανόμενα έσοδα σε βάθος χρόνου.

ElvalHalcor: Αύξηση της τιμής-στόχου για τη μετοχή της ElvalHalcor στα 6,50 ευρώ από 4,65 ευρώ και διατήρηση της σύστασης «buy» από την Pantelakis, εκτιμώντας ότι το επενδυτικό πρόγραμμα των 850 εκατ. για την περίοδο 2026-2030 θα μεταμορφώσει τις προοπτικές του ομίλου και θα οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της κερδοφορίας και των ταμειακών ροών. Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι τα προσαρμοσμένα EBITDA θα αυξηθούν από 236 εκατ. το 2025 σε περίπου 454 εκατ. έως το 2031.H ανακοινωθείσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 250 εκατ. της επιτρέπει να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξή της χωρίς να επιβαρύνει υπερβολικά τον ισολογισμό της.

ΕΛΑΣ: Θυμάμαι ότι ο Αλέξης, όταν ήταν αρχηγός της αντιπολίτευσης δεν μπορούσε να αντιληφθεί πώς αυξάνονται τα φορολογικά έσοδα, ενώ μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές (βρείτε στο youtube το «μάθημα» Μητσοτάκη στον Τσίπρα). Μετά από χρόνια, τα στελέχη της ΕΛΑΣ άφησαν να εννοηθεί ότι οι φόροι αυξήθηκαν αλλιώς δεν εξηγείται η αύξηση των εσόδων. Είτε είναι τόσο αναλφάβητοι οικονομικά ή θέλουν να «ψαρέψουν» ψήφους από οικονομικά αναλφάβητους για να «ψαρέψουν» ψήφους. Αλλά να κατηγορούν τη ΝΔ για φορομπηχτική πρακτική αυτοί που αύξησαν 30 φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, ενώ αύξησαν οι φόροι σε μισθωτούς, συνταξιούχους και επαγγελματίες; Η σημερινή κυβέρνηση έχει προχωρήσει στη μείωση 83 φόρων και η σύγκριση των δύο περιόδων είναι σαφής.

ΠΑΣΟΚ: Στις αρχές Ιουνίου ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Παπανδρέου, μιλώντας στο Action 24 δήλωνε δημοσίως ότι μετά την πρώτη Κυριακή όλα πρέπει να συζητηθούν, δηλώνοντας για τις συνεργασίες ότι: «Μετά από την πρώτη Κυριακή των εκλογών, πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε κάθε συζήτηση για συνεργασία». Άρα και με τη Ν.Δ; Χθες πιο ανοιχτά ο Γιάννης Σγουρός, μιλώντας στο Open ,άνοιξε θέμα συγκυβέρνησης με τη ΝΔ, με τη Χαριλάου Τρικούπη να αντιδρά χλιαρά σχολιάζοντας ότι πρόκειται για προσωπικές απόψεις.