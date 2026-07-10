UHY EMEA Regional Meeting 2026: Η Αθήνα έγινε το επίκεντρο της διεθνούς συζήτησης για την Τεχνητή Νοημοσύνη και το μέλλον των επαγγελματικών υπηρεσιών (βίντεο)

Περισσότεροι από 100 εκπρόσωποι από 32 χώρες, κορυφαία στελέχη της διεθνούς αγοράς, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και η διοίκηση του παγκόσμιου δικτύου UHY έδωσαν το «παρών» στην Αθήνα, μετατρέποντας την ελληνική πρωτεύουσα σε σημείο αναφοράς για το μέλλον των ελεγκτικών, λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Το UHY EMEA Regional Meeting 2026, που διοργανώθηκε από την UHY Axon, δεν αποτέλεσε απλώς ακόμη ένα διεθνές συνέδριο. Ήταν μια συνάντηση ανθρώπων που κλήθηκαν να απαντήσουν στο μεγαλύτερο ίσως ερώτημα της εποχής: πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις, λαμβάνονται οι αποφάσεις και παρέχονται οι επαγγελματικές υπηρεσίες. Η διοργάνωση είχε μάλιστα ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συνέπεσε με τα 40 χρόνια του διεθνούς δικτύου UHY και τα 30 χρόνια παρουσίας της UHY Axon στην ελληνική αγορά.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, η ψηφιακή μετάβαση, η φορολογία, η ελεγκτική και ο μετασχηματισμός του ρόλου των συμβούλων επιχειρήσεων. Κοινή διαπίστωση των συμμετεχόντων ήταν ότι ο κλάδος αλλάζει με πρωτόγνωρους ρυθμούς και ότι η αξία των επαγγελματικών υπηρεσιών μετατοπίζεται από τη διαχείριση της πληροφορίας στη μετατροπή της σε χρήσιμη γνώση και στρατηγική για τον πελάτη.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η ομιλία του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, ο οποίος παρουσίασε το σχέδιο της Ελλάδας για την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ο υπουργός αναφέρθηκε στις μεγάλες επενδύσεις που υλοποιεί η χώρα, όπως το AI Factory «Φάρος» και ο υπερυπολογιστής «Δαίδαλος», επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα επενδύει στις απαραίτητες υποδομές που θα επιτρέψουν στην έρευνα, στις επιχειρήσεις και στη δημόσια διοίκηση να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της νέας εποχής. Παράλληλα, τόνισε πως η πραγματική δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης βρίσκεται στα αξιόπιστα, ασφαλή και σωστά δομημένα δεδομένα, καθώς μόνο έτσι η τεχνολογία μπορεί να δημιουργήσει πραγματική αξία για την οικονομία και την κοινωνία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν και οι τοποθετήσεις της διοίκησης της UHY Axon, η οποία υπογράμμισε ότι το δίκτυο συγκαταλέγεται πλέον στα 20 μεγαλύτερα παγκοσμίως στον χώρο των ελεγκτικών, λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Όπως επισημάνθηκε, η Αθήνα επιλέχθηκε για να φιλοξενήσει μία από τις σημαντικότερες περιφερειακές συναντήσεις του δικτύου, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους από την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, οι οποίοι αντάλλαξαν εμπειρίες, τεχνογνωσία και βέλτιστες πρακτικές.

Στο περιθώριο του συνεδρίου έγινε ιδιαίτερη αναφορά και στις εξελίξεις της ασφαλιστικής αγοράς, με τα στελέχη της UHY να επισημαίνουν ότι ο κλάδος διανύει περίοδο έντονων εξαγορών, συγχωνεύσεων και αναδιάρθρωσης. Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν, η εικόνα θυμίζει όσα συνέβησαν στον τραπεζικό τομέα πριν από περίπου δεκαπέντε χρόνια, με το μέγεθος των οργανισμών να αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία και τις εταιρείες να επενδύουν σε υπηρεσίες υψηλής εξειδίκευσης, όπως οι συναλλαγές, οι φορολογικές συμβουλές και η υποστήριξη σύνθετων επιχειρηματικών συμφωνιών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι τοποθετήσεις της διεθνούς διοίκησης της UHY σχετικά με τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στις επαγγελματικές υπηρεσίες. Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο: η AI δεν αντικαθιστά τον επαγγελματία, αλλά τον ενισχύει. Επιταχύνει τις επαναλαμβανόμενες διαδικασίες, επιτρέπει την ταχύτερη ανάλυση δεδομένων και δημιουργεί περισσότερο χρόνο για στρατηγική σκέψη, συμβουλευτική και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών. Εκεί όπου πραγματικά διαφοροποιείται ένας οργανισμός, σύμφωνα με τα στελέχη του δικτύου, είναι στην ανθρώπινη σχέση, στην εμπιστοσύνη και στην ικανότητα να λειτουργεί ως πραγματικός σύμβουλος του πελάτη.

Το συνέδριο ανέδειξε επίσης τη δύναμη ενός παγκόσμιου δικτύου που δραστηριοποιείται σε περίπου 100 χώρες, επιτρέποντας στα μέλη του να συνεργάζονται καθημερινά, να υποστηρίζουν διασυνοριακές επενδύσεις και να προσφέρουν υπηρεσίες με κοινά πρότυπα ποιότητας σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το πλήρες βίντεο του UHY EMEA Regional Meeting 2026 αποτυπώνει το κλίμα της διοργάνωσης μέσα από εικόνες, στιγμιότυπα και αποκλειστικές δηλώσεις των βασικών πρωταγωνιστών. Περιλαμβάνει τις παρεμβάσεις του Υπουργού Δημήτρη Παπαστεργίου, στελεχών της UHY Axon και της διεθνούς διοίκησης του δικτύου, καθώς και τα σημαντικότερα μηνύματα που διαμορφώνουν την επόμενη ημέρα για την Τεχνητή Νοημοσύνη, την επιχειρηματικότητα και τις επαγγελματικές υπηρεσίες. Αν θέλετε να δείτε όσα ειπώθηκαν από τους ίδιους τους ομιλητές και να αποκτήσετε μια ολοκληρωμένη εικόνα του συνεδρίου, αξίζει να παρακολουθήσετε ολόκληρο το βίντεο.