EIOPA: Έρευνα για τις κυρώσεις σε διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων

Άρθρο στην εφημερίδα Nextdeal (Τεύχος 583) που κυκλοφορεί - Στήλη "Μεσίτες"

Στις 6 Μαρτίου 2026, η EIOPA δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της τα πλέον πρόσφατα στοιχεία σχετικά με τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν σε διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων βάσει της Οδηγίας για τη Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων (Insurance Distribution Directive – IDD). Τα στοιχεία παρουσιάζονται πλέον σε μια πιο φιλική προς τον χρήστη και διαδραστική μορφή, σε σύγκριση με τις πέντε προηγούμενες ετήσιες εκθέσεις της EIOPA.

Τα διαγράμματα που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της EIOPA παρέχουν μια συνολική εικόνα των κυρώσεων που επέβαλαν οι εθνικές αρμόδιες αρχές (National Competent Authorities – NCAs) στο πλαίσιο εφαρμογής της IDD και καλύπτουν την περίοδο από το 2018 έως το 2024.

Συνολικός αριθμός κυρώσεων: Από την έναρξη εφαρμογής των νέων κανόνων για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων που εισήγαγε η IDD το 2018, ο αριθμός των κυρώσεων κορυφώθηκε το 2021, όταν επιβλήθηκαν 5.151 κυρώσεις. Το 2024 επιβλήθηκαν συνολικά 1.656 κυρώσεις.

Είδη κυρώσεων: Η συχνότερα χρησιμοποιούμενη κύρωση ήταν η ανάκληση της εγγραφής, δηλαδή της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης. Το 2024 οι ανακλήσεις εγγραφής αντιπροσώπευαν το 51% του συνόλου των κυρώσεων που επέβαλαν οι εθνικές αρχές.

Το σχετικό διάγραμμα της EIOPA παρουσιάζει επίσης την κατανομή των κυρώσεων που επιβλήθηκαν λόγω παραβάσεων των διαφόρων κεφαλαίων της IDD στα κράτη-μέλη κατά τη διάρκεια του 2024.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις κυρώσεις για παραβάσεις των κανόνων ενημέρωσης, της επαγγελματικής συμπεριφοράς και των πρόσθετων απαιτήσεων που αφορούν τα ασφαλιστικά επενδυτικά προϊόντα (Κεφάλαια V και VI της IDD), η πλειονότητα των κυρώσεων σχετιζόταν με την παραβίαση των γενικών αρχών ορθής επαγγελματικής συμπεριφοράς των ασφαλιστικών διανομέων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η υποχρέωση να ενεργούν πάντοτε με εντιμότητα, δικαιοσύνη και επαγγελματισμό, καθώς και σύμφωνα με το βέλτιστο συμφέρον των πελατών τους.

Αριθμός και είδη κυρώσεων ανά κράτος-μέλος το 2024: Κυρώσεις στο πλαίσιο της IDD επιβλήθηκαν σε 24 κράτη-μέλη. Αντίθετα, στις υπόλοιπες έξι χώρες –Ισλανδία, Λουξεμβούργο, Λιθουανία, Σλοβακία, Ισπανία και Σουηδία– δεν επιβλήθηκε καμία κύρωση βάσει της Οδηγίας.

Συνολικό ύψος προστίμων ανά κράτος-μέλος το 2024: Πρόστιμα επιβλήθηκαν σε 11 κράτη-μέλη: Βέλγιο, Κύπρο, Τσεχία, Εσθονία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Πολωνία, Πορτογαλία και Ρουμανία. Στις χώρες αυτές, το συνολικό ύψος των προστίμων κυμάνθηκε από 10.000 ευρώ έως 516.000 ευρώ ανά κράτος-μέλος.

Το διάγραμμα της EIOPA δείχνει ακόμη ότι, το 2024, ο μεγαλύτερος αριθμός προστίμων επιβλήθηκε για παραβάσεις των επαγγελματικών και οργανωτικών απαιτήσεων. Ωστόσο, από πλευράς συνολικής χρηματικής αξίας, τα υψηλότερα πρόστιμα επιβλήθηκαν για παραβάσεις των απαιτήσεων που αφορούν την εποπτεία και τη διακυβέρνηση των ασφαλιστικών προϊόντων (Product Oversight and Governance – POG).

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