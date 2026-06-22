Ο Άγιος Ευσέβιος και η αρετή της καρτερίας

Στις 22 Ιουνίου η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Ευσέβιου, επισκόπου Σαμοσάτων, μιας μορφής που έζησε τον 4ο αιώνα, σε μια εποχή μεγάλων θρησκευτικών και πολιτικών αναταράξεων. Οι διωγμοί, οι εξορίες και οι συγκρούσεις σημάδεψαν τη ζωή του. Κι όμως, εκείνο που ξεχωρίζει στον βίο του δεν είναι τόσο οι αντιπαραθέσεις όσο η υπομονή και η καρτερία με τις οποίες αντιμετώπισε τις δοκιμασίες.

Η λέξη «καρτερία» ακούγεται σήμερα κάπως παλιά. Κι όμως, κρύβει μέσα της μια βαθιά ανθρώπινη σοφία. Δεν σημαίνει παθητική αποδοχή ούτε παραίτηση. Σημαίνει να αντέχεις χωρίς να χάνεις τον προσανατολισμό σου. Να συνεχίζεις τον δρόμο σου ακόμη και όταν οι συνθήκες είναι αντίξοες, όταν οι δικαιώσεις αργούν και όταν οι περιστάσεις σε καλούν να εγκαταλείψεις όσα πιστεύεις.

Ο Ευσέβιος γνώρισε επανειλημμένα την εξορία και τις ταπεινώσεις. Παρέμεινε όμως σταθερός, έχοντας την ελπίδα ότι στο τέλος θα επικρατούσε αυτό που θεωρούσε αληθινό και δίκαιο. Ίσως αυτή να είναι η πιο διαχρονική πλευρά της ιστορίας του. Οι άνθρωποι συχνά πιστεύουν πως η αξία μιας προσπάθειας κρίνεται από την άμεση επιτυχία της. Η ζωή, όμως, διδάσκει κάτι διαφορετικό. Υπάρχουν αγώνες που αξίζουν όχι επειδή εγγυώνται τη νίκη, αλλά επειδή δίνουν νόημα στην πορεία.

Στις παλιότερες κοινωνίες υπήρχε μεγάλη εκτίμηση για τους ανθρώπους που «κρατούσαν». Για εκείνους που δεν εγκατέλειπαν εύκολα τις ευθύνες τους, τις σχέσεις τους, τις αρχές τους. Ήταν οι άνθρωποι που λειτουργούσαν ως στερέωμα για τους γύρω τους, όπως ένα γερό δέντρο που προσφέρει σκιά ή ένα πέτρινο γεφύρι που εξακολουθεί να ενώνει δύο όχθες παρά τα χρόνια και τις κακοκαιρίες.

Ο βίος του Αγίου Ευσέβιου δεν είναι μια ιστορία θριάμβου. Είναι μια ιστορία αντοχής. Μια υπενθύμιση ότι η ζωή δεν μετριέται μόνο από όσα κατακτούμε, αλλά και από όσα αρνούμαστε να εγκαταλείψουμε. Από τις αξίες που διατηρούμε, από την πίστη που κρατάμε ζωντανή, από την αξιοπρέπεια με την οποία περνάμε μέσα από τις δυσκολίες.

Σήμερα τιμώνται επίσης οι Άγιοι Ζήνων και Ζηνάς οι Μάρτυρες, που πορεύτηκαν μαζί στη ζωή και στη δοκιμασία. Η μνήμη τους θυμίζει ότι η αντοχή γίνεται πιο ανθρώπινη όταν μοιράζεται και ότι οι μεγάλες δοκιμασίες δεν ξεπερνιούνται μόνο με δύναμη, αλλά και με συντροφικότητα.

Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Με υγεία, δύναμη και εκείνη την καρτερία που βοηθά τον άνθρωπο να μένει όρθιος όταν οι άνεμοι δυναμώνουν.