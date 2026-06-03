Το έργο της ΕΑΕΕ και οι βασικές δράσεις της χρονιάς στην Ετήσια Έκθεση για το 2025

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος ( ΕΑΕΕ ) δημοσίευσε την Ετήσια Έκθεσή της, η οποία είναι διαθέσιμη στο site της, εδώ .

Η έκθεση παρουσιάζει με ανανεωμένη μορφή το έργο της ΕΑΕΕ και τις βασικές δράσεις της χρονιάς, όπως και τους βασικούς φακέλους θεμάτων που απασχόλησαν την Ένωση και την ελληνική ασφαλιστική αγορά κατά τη διάρκεια του 2025. Συγκεκριμένα τα βασικά θέματα αφορούν τα εξής:

Ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών

Ανασφάλιστα οχήματα

Ο ρόλος της ασφάλισης στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική Αποταμίευσης & Επενδύσεων (SIU)

Ασφαλίσεις υγείας

Υπογραφή νέας κλαδικής ΣΣΕ

Ευρωπαϊκές & διεθνείς παρεμβάσεις & συμμετοχές της ΕΑΕΕ το 2025

Πανευρωπαϊκή έρευνα για τη συνταξιοδοτική αποταμίευση

Συνεργασία ΕΑΕΕ με πανεπιστήμια

Περιλαμβάνει το έργο των επιτροπών, συνοπτική παρουσίαση των παρεμβάσεων και πρωτοβουλιών της ΕΑΕΕ, καθώς και όλες τις στατιστικές μελέτες, με ενεργά links για άμεση πρόσβαση.