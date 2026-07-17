DAÈS: Πώς θα σας φαινόταν αν το σκάφος σας ήταν ασφαλισμένο…χωρίς συμβιβασμούς;

Φανταστείτε, σε περίπτωση ολικής καταστροφής, να αποζημιώνεστε στη συμφωνημένη αξία του σκάφους σας, χωρίς υποεκτιμήσεις και δυσάρεστες εκπλήξεις.

✅ Να γνωρίζετε ότι η κάλυψή σας λειτουργεί πραγματικά «Κατά Παντός Κινδύνου».

✅ Να διαθέτετε κάλυψη Αστικής Ευθύνης χωρίς περιοριστικά υπο-όρια, με κάλυψη εξόδων νομικής υπεράσπισης, ευθύνης πληρώματος και σωματικών βλαβών που προκαλούνται από ανασφάλιστο σκάφος.

Και αν μια δύσκολη στιγμή στη θάλασσα δεν οδηγήσει μόνο σε ζημιά στο σκάφος, αλλά απαιτήσει και άμεση υποστήριξη για όλα τα απρόβλεπτα έξοδα που τη συνοδεύουν;

Η προστασία επεκτείνεται και σε:

🔹 Έξοδα έρευνας και διάσωσης.

🔹 Έξοδα διαβίωσης μετά από ζημιά.

🔹 Έξοδα αντιμετώπισης βλαβών κατά την πλεύση.

🔹 Έξοδα διαφύλαξης του σκάφους σε περίπτωση επείγοντος ιατρικού περιστατικού.

🔹 Ακόμη και τα έξοδα που προκύπτουν από λανθασμένη χρήση του distress button.

Γιατί η πραγματική ασφάλιση σκαφών αναψυχής δεν αφορά μόνο την αποζημίωση.

✔️ Αφορά τη συνέχιση της εμπειρίας.

✔️ Την προστασία της επένδυσης.

✔️ Την ελευθερία να απολαμβάνετε τη θάλασσα χωρίς δεύτερες σκέψεις.

Σε μια αγορά όπου τα περισσότερα ασφαλιστήρια προσφέρουν τυποποιημένες λύσεις, έρχεται μια νέα προσέγγιση, σχεδιασμένη αποκλειστικά για απαιτητικούς ιδιοκτήτες σκαφών.

Tack Yacht Insurance – The Sophisticated Cover

Η Ionian Insurance and Partners και η DAÈS London Market Insurance Brokers ένωσαν τις δυνάμεις τους και δημιούργησαν τη νέα εξειδικευμένη εταιρεία μεσιτών ασφάλισης σκαφών αναψυχής, την Tack Yacht Insurance.

Η Tack Yacht Insurance δημιουργήθηκε με στόχο να προσφέρει μια νέα φιλοσοφία στην ασφάλιση σκαφών αναψυχής, συνδυάζοντας την τεχνογνωσία της διεθνούς ασφαλιστικής αγοράς του Λονδίνου, την εξειδίκευση στις ναυτασφαλίσεις και την προσωποποιημένη προσέγγιση που απαιτεί ο σύγχρονος ιδιοκτήτης σκάφους.

Γιατί, τελικά, η ασφάλιση ενός σκάφους δεν είναι απλώς ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Είναι η σιγουριά ότι, όπου κι αν σας ταξιδέψει η θάλασσα, κάποιος έχει ήδη φροντίσει για όλα.

Tack Yacht Insurance

📍 Βησσαρίωνος 3-5, Αθήνα 10672

☎ 215 560 9920

https://www.linkedin.com/company/tackinsurance/?viewAsMember=true

✉ contact@tackinsurance.com

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Tack Yacht Insurance – The Sophisticated Cover