ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦAΛΙΣΗ

Η DAÈS London Market Insurance Brokers και η Ionian Insurance Partners παρουσίασαν την Tack Yacht Insurance

Ευάγγελος Γ. Σπύρου
Ευάγγελος Γ. Σπύρου
tack-yacht-insurance

Γράφει ο Ευάγγελος Γ. Σπύρου

Την έναρξη ενός νέου επαγγελματικού ταξιδιού γιόρτασαν μαζί χθες Πέμπτη 16/7/26 στον Ναυτικό Όμιλο Παλαιού Φαλήρου η DAÈS και η Ionian, ο Σταύρος Καχριμάνης και ο Σπ. Βαρθολομαίος. Η εξειδίκευση στην ασφάλιση σκαφών έχει πλέον όνομα! Η Tack Yacht Insurance δημιουργήθηκε ως εξειδικευμένος πάροχος ασφάλισης σκαφών αναψυχής και δίνει λύσεις σε όσους αγαπούν κάθε στιγμή πάνω στο νερό.  Η βραδιά για όσους βρέθηκαν εκεί ήταν γεμάτη χαμόγελα, συζητήσεις, φιλική διάθεση και συζητήσεις για νέες διαδρομές που μόλις ξεκινούν…

Η Tack Yacht Insurance δημιουργήθηκε με στόχο να προσφέρει μια νέα φιλοσοφία στην ασφάλιση σκαφών αναψυχής συνδυάζοντας την τεχνογνωσία της διεθνούς ασφαλιστικής αγοράς του Λονδίνου, την εξειδίκευση στις ναυτασφαλίσεις και την προσωποποιημένη προσέγγιση που απαιτεί ο σύγχρονος ιδιοκτήτης σκάφους πέραν του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και το λένε σιγουριά…

Εκεί στην Tack όπως και στην DAÈS μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πελατών τους. Η ομάδα του Σταύρου Καχριμάνη έχει την τεχνογνωσία και τις λύσεις…Για περισσότερα www.daes.gr. Ο Σπύρος Βαρθολομαίος έχει πολυετή εμπειρία στις ασφαλίσεις σκαφών www.tackinsurance.com

Είμασταν σαν Nextdeal.gr και εκεί.

Δείτε κάποιες φωτογραφίες με φίλους της Tack

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Daès London Market Insurance Brokers Ionian Insurance Partners Tack Yacht Insurance

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