Forscope: Νέα έρευνα της αγοράς λογισμικού καταγράφει τις τάσεις και τις προκλήσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων

Οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα και την Ευρώπη επανεξετάζουν τους προϋπολογισμούς των ΙΤ τμημάτων τους, αναζητώντας τρόπους περιορισμού των λειτουργικών δαπανών. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Eurostat και της ΕΛΣΤΑΤ σχετικά με την ψηφιακή ωριμότητα των εταιρειών, το 52% των επιχειρήσεων στην ΕΕ αξιοποιεί υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud computing), με συντριπτικό ποσοστό 96% να κάνει χρήση συνδρομητικού λογισμικού SaaS. Στις δημοφιλέστερες κατηγορίες περιλαμβάνονται το λογισμικό γραφείου 71%, τα συστήματα οικονομικής διαχείρισης 58%, τα συστήματα ERP 30% και τα εργαλεία CRM 28%). Ωστόσο, παρατηρείται συχνά αναντιστοιχία ανάμεσα στο κόστος συνδρομής και τον βαθμό αξιοποίησης των διαθέσιμων λειτουργιών.

Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο της αγοράς, η Forscope - ο μεγαλύτερος μεσίτης λογισμικού στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη - και η εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού Shockworks, παρουσιάζουν τα αποτελέσματα μιας νέας τεχνικής προσέγγισης για τη βελτιστοποίηση των υποδομών πληροφορικής. Αξιοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (AI) υπό τεχνική επίβλεψη, η μεθοδολογία αυτή επικεντρώνεται στην αντικατάσταση ογκωδών συνδρομητικών πλατφορμών με μικρότερες, στοχευμένες εσωτερικές εφαρμογές, περιορίζοντας έτσι το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (TCO) έως και 70% σε βάθος τριετίας-πενταετίας.

Η μεθοδολογία βασίζεται στην ανάλυση των πραγματικών αναγκών λειτουργίας: διατηρούνται τα απαραίτητα εργαλεία παραγωγικότητας, αφαιρούνται τα περιττά χαρακτηριστικά και προστίθενται λειτουργίες που ενδεχομένως λείπουν. Η πρακτική αυτή εφαρμόζεται κυρίως σε εσωτερικές διαδικασίες, όπως συστήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (HR), εργαλεία εξυπηρέτησης (helpdesks) ή συστήματα αναφορών. Με βάση τα υφιστάμενα επιχειρησιακά πρότυπα, η υλοποίηση τέτοιων προσαρμοσμένων λύσεων μπορεί να ολοκληρωθεί σε διάστημα περίπου τριών μηνών.

«Η αγορά αναζητά πλέον βιώσιμες επιλογές απέναντι στα τυποποιημένα μοντέλα συνδρομών, δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια, στον έλεγχο των δεδομένων και στον περιορισμό των αχρείαστων εξόδων», επισημαίνει ο Jakub Sulak, Διευθύνων Σύμβουλος της Forscope.

Με αφορμή τα τρέχοντα ορόσημα λήξης επίσημης υποστήριξης σε κρίσιμα λειτουργικά συστήματα και σουίτες γραφείου, όπως τα Windows 10 LTSC οι και παλαιότερες εκδόσεις του Microsoft Office, οι οργανισμοί σχεδιάζουν και αναπτύσσουν μια πιο ευέλικτη στρατηγική. Η λήξη της τεχνικής υποστήριξης από τον κατασκευαστή δεν καθιστά αυτόματα το υφιστάμενο λογισμικό άχρηστο ή ακατάλληλο για λειτουργία. Αντί για δαπανηρές και μαζικές αναβαθμίσεις υπό την πίεση του χρόνου, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις επιλέγουν συνδυαστικές λύσεις, όπως η αξιοποίηση έτοιμων πακέτων λογισμικού από επιχειρήσεις που δεν το χρησιμοποιούν πλέον, ή ειδικών προγραμμάτων ασφαλείας από τους ίδιους τους προμηθευτές λογισμικού, διασφαλίζοντας μια ομαλή και ελεγχόμενη σταδιακή μετάβαση.