Επικαιροποίηση Ερμηνευτικού Λεξικού της ΕΑΕΕ για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια του κλάδου αστικής ευθύνης

Η Επιτροπή Αστικής Ευθύνης και Επαγγελματικών Ευθυνών της ΕΑΕΕ έχει εντάξει σταθερά στις δράσεις της τη δημιουργία «Ερμηνευτικού Λεξικού Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης» που στόχο έχει την παρουσίαση και αποσαφήνιση με απλό και κατανοητό τρόπο των βασικών εννοιών και όρων που απαντώνται σε ασφαλιστήρια συμβόλαια του κλάδου αστικής ευθύνης.

Επιδίωξη της Επιτροπής είναι η συνεχής επικαιροποίησή του, προκειμένου να διατηρεί τη χρηστικότητα και την εγκυρότητά του ως εργαλείου αναφοράς για επαγγελματίες του χώρου και το ευρύ κοινό.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή προχώρησε σε επικαιροποίηση του ορισμού της Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης με την ενσωμάτωση τριών παραδειγμάτων ζημιών.

Η εν λόγω προσθήκη έχει ήδη ενταχθεί στο Ερμηνευτικό Λεξικό Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης το οποίο μπορείτε να εντοπίσετε στην ιστοσελίδα στις ΕΑΕΕ .

Υπενθυμίζεται ότι το «Ερμηνευτικό Λεξικό Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης» έχει αποκλειστικά και μόνον ενημερωτικό και μη δεσμευτικό χαρακτήρα.