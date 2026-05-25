Με τη συμμετοχή περισσότερων από 450 στελεχών ολοκληρώθηκε η 26η Συνάντηση Ασφαλιστών και Αντασφαλιστών της ΕΑΕΕ στην Ύδρα

Για 26η χρονιά πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη Συνάντηση Ασφαλιστών και Αντασφαλιστών που διοργανώνει η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος ( ΕΑΕΕ ) στην Ύδρα, από την Τετάρτη 20 έως και την Παρασκευή 22 Μαΐου 2026, υπό την αιγίδα του Δήμου Ύδρας. Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν περισσότερα από 450 στελέχη της ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής αγοράς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το Insurance & Reinsurance Meeting αποτελεί πλέον έναν διαχρονικό θεσμό για την ασφαλιστική και αντασφαλιστική αγορά, προσφέροντας ένα σημαντικό σημείο συνάντησης για την ανταλλαγή απόψεων, την ενίσχυση της συνεργασίας και τη συζήτηση γύρω από τις προκλήσεις και τις προοπτικές του κλάδου τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Η φετινή διοργάνωση περιλάμβανε συζητήσεις υψηλού επιπέδου με τη συμμετοχή σημαντικών εκπροσώπων της διεθνούς και ελληνικής ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής αγοράς. Την Πέμπτη 21 Μαΐου, στο Συνεδριακό Κέντρο της Μητρόπολης Ύδρας, πραγματοποιήθηκαν οι εναρκτήριες ομιλίες του Προέδρου της ΕΑΕΕ, κ. Αλέξανδρου Σαρρηγεωργίου, και της Γενικής Γραμματέως Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, κας Θεώνης Αλαμπάση.

Ακολούθησε πάνελ συζήτησης με τίτλο «Insurance & Reinsurance at a Turning Point: Strategy and Resilience», το οποίο επικεντρώθηκε στις προκλήσεις και τις στρατηγικές προσαρμογής της ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής αγοράς σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον. Στη συζήτηση συμμετείχαν οι κ.κ. Mario Baotic, Head of International Growth Markets, Howden Re, Marco Dalle Vacche, General Manager of MEDI cluster, AIG, Diana Santin, Regional Manager MEDI - Country Manager Italy, Lloyd’s Europe και Alfonso Valera, CEO International, Reinsurance Solutions, AON. Τη συζήτηση συντόνισε ο κ. William Vidonja, Head of Conduct of Business, Insurance Europe.

Την Παρασκευή 22 Μαΐου πραγματοποιήθηκε leadership panel με θέμα «Greek insurance market - Leadership Discussion», με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. Συγκεκριμένα συμμετείχαν οι κ.κ. Δημήτρης Μαζαράκης, CEO της Εθνικής Ασφαλιστικής, Ερρίκος Μοάτσος, CEO της ERGO Hellas και Παύλος Κασκαρέλης, CEO της Υδρόγειος Ασφαλιστική και Αντασφαλιστική. Οι ομιλητές συζήτησαν τις εξελίξεις στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, τις προκλήσεις της επόμενης ημέρας και τις προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου. Τη συζήτηση συντόνισε η Γενική Διευθύντρια της ΕΑΕΕ, κα Ελίνα Παπασπυροπούλου.

Το Insurance & Reinsurance Meeting στήριξαν οι χορηγοί των εκδηλώσεων AON Greece Reinsurance Solutions, Eurolife FFH, Guy Carpenter S.A., Karavias Underwriting Agency, Howden και SRS Group of Companies, η οποία χορήγησε και το δώρο της διοργάνωσης, καθώς και η Ιnteramerican με την παροχή ασθενοφόρου, η ERGO Hellas, με την ασφάλιση αστικής ευθύνης της διοργάνωσης και η Ευρώπη Ασφαλιστική με την ασφάλιση event cancellation.

Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος ΕΑΕΕ

Ελίνα Παπασπυροπούλου, Γενική Διευθύντρια ΕΑΕΕ

Θεώνη Αλαμπάση, Γενική Γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Session I – Από αριστερά:

William Vidonja, Head of Conduct of Business, Insurance Europe

Alfonso Valera, CEO International, Reinsurance Solutions, AON

Diana Santin, Regional Manager MEDI - Country Manager Italy, Lloyd’s Europe

Mario Baotic, Head of International Growth Markets, Howden Re

Marco Dalle Vacche, General Manager of MEDI cluster, AIG

Session IΙ – Από αριστερά:

Ελίνα Παπασπυροπούλου, Γενική Διευθύντρια ΕΑΕΕ

Δημήτρης Μαζαράκης, CEO, Εθνική Ασφαλιστική

Ερρίκος Μοάτσος, CEO, ERGO Hellas

Παύλος Κασκαρέλης, CEO, Υδρόγειος Ασφαλιστική και Αντασφαλιστική

Session IΙ – Από αριστερά:

Ελίνα Παπασπυροπούλου, Γενική Διευθύντρια ΕΑΕΕ

Δημήτρης Μαζαράκης, CEO, Εθνική Ασφαλιστική

Ερρίκος Μοάτσος, CEO, ERGO Hellas

Παύλος Κασκαρέλης, CEO, Υδρόγειος Ασφαλιστική και Αντασφαλιστική