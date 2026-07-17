Σχέδιο για «γάμο» Εθνικής με CrediaBank, η BlackRock και η BNP Paribas, πλημμέλημα το…σκάνδαλο του αιώνα, υψηλή η ζήτηση για την αμκ της Aktor

Τράπεζες (1): Πέρασε στα ψιλά ότι το μεγαλύτερο επενδυτικό fund του πλανήτη η BlackRock αποτελεί πλέον μέτοχο της CrediaBank . Η BlackRock διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ( assets ) ύψους 15,34 τρισ. δολαρίων κατέχει περίπου το 2,5% με 3% του μετοχικού κεφαλαίου της ελληνικής τράπεζας, που αγόρασε στο πλαίσιο του πρόσφατου placement του 10%. Ρωτήσαμε έμπειρο στέλεχος της τραπεζικής αγοράς τι μπορεί να σημαίνει η είσοδος ενός τόσου ισχυρού παίκτη στην CrediaBank . Σημαίνει ό,τι κάτι μεγάλο ψήνεται…Όπως ένας γάμος μεταξύ Εθνικής και CrediaBank !!!

Το ελληνικό δημόσιο μέσω του Υπερταμείου κατέχει το 8 % της Εθνικής και το 29% της Crediabank και όπως μας είπε το έμπειρο τραπεζικό στέλεχος η κυβέρνηση δηλώνει θετική στο σχέδιο. Το ερώτημα είναι εάν το σχέδιο μπορέσει να ξεδιπλωθεί πριν τις εκλογές ή μετά τις εκλογές, εφόσον η Ν.Δ είναι αυτοδύναμη.

Τράπεζες (2): Όπως γράφαμε στις 13 Ιουλίου επανέρχονται στην αγορά τα σενάρια για εξαγορές ελληνικών τραπεζών, σενάρια που «φουντώνουν» και λόγω της ανάλυσης της Deutsche Bank, σύμφωνα με την οποία η Εθνική Τράπεζα, η Eurobank και η Τράπεζα Πειραιώς (οι δύο τελευταίες το περισσότερο) θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχους για την αυστριακή Erste Bank, την βέλγικη KBC και τις γαλλικές τράπεζες BNP Paribas και Credit Agricole. Στην χρηματιστηριακή αγορά, κατά καιρούς κυκλοφορούν σενάρια για εξαγορές και συγχωνεύσεις μεταξύ των ίδιων των ελληνικών τραπεζών. Η Eurobank, η Τράπεζα Πειραιώς και η Τράπεζα Κύπρου θα μπορούσε να αποτελέσει στόχο για την Εθνική Τράπεζα!

ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι εξελίξεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ανατρέπουν πολλά από μέχρι τώρα δεδομένα. Εκτεθειμένη η αντιπολίτευση που βιάστηκε να στήσει «λαϊκά δικαστήρια» και ήταν σίγουρη για κακουργήματα και για βαριές ποινικές διώξεις. ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ έχουν «βαπτίσει» τον ΟΠΕΚΕΠ σε… σκάνδαλο του αιώνα. Δεκατρείς υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ διασύρθηκαν. Οι εννέα αποδεικνύονται εντελώς αθώοι. Οι άλλοι 4 θα εξεταστούν… για πλημμελήματα, αντί για κακουργήματα. Από το Φθινόπωρο του 2025 υπήρχαν διαρροές από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην αντιπολιτευόμενο τύπο για διώξεις κατά υπουργών και υπουργών της κυβέρνησης για κακουργηματικές πράξεις. Και έρχεται και η έκθεση Τυχεροπούλου η οποία προσδιορίζει τη συνολική ζημία περί τα 11.000 ευρώ! Αλλά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν έλαβε υπ' όψη το πόρισμα (γιατί;).

CrediaBank: Η BNP Paribas Asset Menagement είναι ένας από τους κορυφαίους οργανισμούς διαχείρισης κεφαλαίων στην Ευρώπη, υπέγραψε συμφωνία με την CrediaBank, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση και ανάπτυξη των υπηρεσιών Wealth Management της τράπεζας. Η CrediaBank θα αξιοποιήσει τη διεθνή τεχνογνωσία και εμπειρία της BNP PAM στον τομέα διαχείρισης κεφαλαίων, ενισχύοντας περαιτέρω την ποιότητα, τη συνέπεια και το εύρος των προϊόντων και υπηρεσιών της. Στόχος είναι η ενίσχυση των συμβουλευτικών της υπηρεσιών, στην παροχή εξατομικευμένων επενδυτικών λύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας που ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών της.

Aktor: Οι ξένοι επενδυτές φαίνεται ότι εκδηλώνουν ισχυρή ζήτηση για μετοχές της Aktor, πριν ακόμη ξεκινήσει η επικείμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, όπως αποτυπώνεται στα roadshows σε Νέα Υόρκη, Λονδίνο και Παρίσι. Έτσι η διοίκηση του ομίλου σκέπτεται να αυξήσει έως και 200 εκατ. τον αρχικό στόχο της ΑΜΚ που ήταν στα 650 εκατ. Το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών θα ανοίξει τη Δευτέρα 20 μέχρι τις 22 Ιουλίου και στις 23 Ιουλίου θα ανοίξει το βιβλίο για την έκδοση του ομολόγου 300 εκατ. Ο κ. Εξάρχου σημείωσε ότι από το 2022 μέχρι σήμερα, θα έχουν εισέλθει στον Όμιλο κεφάλαια 1,5 δισ. Η διοίκηση του Ομίλου παρουσίασε τις λεπτομέρειες του επενδυτικού σχεδίου στη Γ.Σ, σημειώνοντας ότι από τα 3 δισ. των επικείμενων επενδύσεων, θα κατανεμηθούν 1,3 δις στον τομέα ΣΔΙΤ - Παραχωρήσεων, 1 δισ. στις ΑΠΕ και το υπολειπόμενο ποσό στους λοιπούς τομείς του Ομίλου.

ElvalHalcor: Αυξημένη ζήτηση εκδηλώθηκε για την αύξηση κεφαλαίου της της ElvalHalcor, μέσω της οποίας η εταιρεία άντλησε συνολικά 250 εκατ. ευρώ. Η διαδικασία συγκέντρωσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς η προσφορά υπερκαλύφθηκε περίπου κατά τρεις φορές. Η υψηλή ζήτηση οδήγησε στον καθορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών στα 4,20 ευρώ ανά μετοχή. Τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν αναμένεται να ενισχύσουν το επενδυτικό πλάνο της ElvalHalcor, η οποία έχει σχεδιάσει έναν νέο κύκλο επενδύσεων συνολικού ύψους άνω των 850 εκατ. για την περίοδο 2026-2030. Με κύκλο εργασιών 3,6 δισ. και εξαγωγές σε πάνω από 90 χώρες συγκαταλέγεται στις κορυφαίες βιομηχανίες αλουμινίου και χαλκού στην Ευρώπη, με το 95% των πωλήσεών της να προέρχεται εκτός Ελλάδας. Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, η συνολική συνεισφορά της ισοδυναμεί με το 0,56% του ΑΕΠ.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Το επενδυτικό αφήγημα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, σύμφωνα με νέα ανάλυση της ΑΧΙΑ – Alpha Finance, ενισχύεται σημαντικά μετά την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους περίπου 650 εκατ., σε συνδυασμό με την απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας από τους οίκους Moody’s και S&P Global.Στο πλαίσιο αυτό, αναθεωρεί ανοδικά την τιμή-στόχο για τη μετοχή στα 55,20 ευρώ, από 44,20 ευρώ προηγουμένως (χθεσινό κλείσιμο 44,40 ευρώ), διατηρώντας τη σύσταση «Buy». Στο πιο αισιόδοξο σενάριο, στο οποίο η τιμή-στόχος ανέρχεται στα 62,40 ευρώ και σε δυσμενές σενάριο, στα 37,90 ευρώ. Η έκθεση επισημαίνει ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαθέτει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη διεκδίκηση νέων έργων υποδομών και παραχωρήσεων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΑΧΙΑ, έργα υποδομών συνολικής αξίας άνω των 10 δισ. αναμένεται να προκηρυχθούν στην Ελλάδα κατά την επόμενη πενταετία.

ΟΤΕ: Ανεβάζει τον πήχη για τη μετοχή του ΟΤΕ η Piraeus Securities, αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα 21,2 ευρώ από 17,2 ευρώ προηγουμένως (χθεσινό κλείσιμο 19,75 ευρώ), μετά την ολοκλήρωση της πώλησης της δραστηριότητας κινητής τηλεφωνίας στη Ρουμανία ππου αυξάνει τις επαναλαμβανόμενες ελεύθερες ταμειακές ροές κατά περίπου 80 εκατ. ευρώ ετησίως. Εκτιμά ότι ο τηλεπικοινωνιακός όμιλος εξακολουθεί να αποτελεί βασική επιλογή για τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια, χάρη στις ισχυρές ταμειακές ροές, τα υψηλά περιθώρια κερδοφορίας και τις ελκυστικές διανομές προς τους μετόχους. Ο οίκος προβλέπει μέρισμα περίπου 1 ευρώ ανά μετοχή για το 2026, με απόδοση κοντά στο 5%.

Υ.Γ: Το Politico πλέκει το εγκώμιο του Πιερρακάκη. Και ποιο είναι το Politico;