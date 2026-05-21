Ελίνα Παπασπυροπούλου (ΕΑΕΕ): Ο ρόλος της ασφάλισης στην κοινωνία - Πέρα από την αποζημίωση

Άρθρο της γενικής διευθύντριας της ΕΑΕΕ, Ελίνας Παπασπυροπούλου από από την εφημερίδα Nextdeal (Τεύχος 581) που κυκλοφορεί

Η ασφάλιση συνιστά έναν από τους βασικούς μηχανισμούς σταθερότητας κάθε σύγχρονης οικονομίας και κοινωνίας. Στον πυρήνα της βρίσκεται μια απλή αλλά ουσιαστική υπόσχεση: να βρίσκεται δίπλα στον πολίτη και την επιχείρηση τη στιγμή που προκύπτει το απρόβλεπτο. Να διαχειρίζεται κινδύνους, να αποκαθιστά ζημιές και να διασφαλίζει τη συνέχεια της κοινωνικής και της οικονομικής δραστηριότητας.

Στην Ελλάδα, η ασφαλιστική αγορά επιτελεί καθημερινά αυτόν τον ρόλο με τρόπο χειροπιαστό και μετρήσιμο. Καταβάλλει ετησίως περίπου €3,7 δισ. σε αποζημιώσεις. Αυτό σημαίνει ότι περισσότερα από €10 εκατ. επιστρέφουν κάθε ημέρα στην κοινωνία, σε οικογένειες και επιχειρήσεις, ακριβώς τη στιγμή που τα χρειάζονται. Πίσω από αυτούς τους αριθμούς βρίσκονται πραγματικές ιστορίες: άνθρωποι που μπορούν να σταθούν ξανά στα πόδια τους, επιχειρήσεις που συνεχίζουν τη λειτουργία τους, δραστηριότητες που ανακτούν την κανονικότητά τους.

Ωστόσο, η συμβολή της ασφάλισης δεν περιορίζεται στην καταβολή αποζημιώσεων. Ως κλάδος, αναγνωρίζουμε ότι έχουμε μια ευρύτερη και διαρκή ευθύνη απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Η ευθύνη αυτή δεν είναι θεωρητική αλλά είναι έμπρακτη και αποτυπώνεται σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που ενισχύουν την εμπιστοσύνη, προάγουν την πρόληψη και συμβάλλουν ουσιαστικά στη θωράκιση της κοινωνίας. Με αυτήν τη στρατηγική προσέγγιση σχεδιάζουμε και υλοποιούμε το έργο μας στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ).

Κεντρικός άξονας αποτελεί η ενίσχυση της σχέσης της ασφάλισης με την κοινωνία, με στόχο την καλύτερη κατανόηση του ρόλου της ασφάλισης και την ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης των πολιτών. Σε αυτό το πλαίσιο κινείται και η επικοινωνία μας με τον πολίτη, καθώς και η προσπάθεια ενίσχυσης της ασφαλιστικής συνείδησης. Με στοχευμένες καμπάνιες, ενισχυμένη ψηφιακή παρουσία και, για πρώτη φορά μετά από χρόνια, με τηλεοπτική προβολή, μιλάμε απλά και καθαρά για το γιατί η ασφάλιση αφορά όλους. Γιατί δεν είναι μόνο μια οικονομική συναλλαγή ή ένα έξοδο, αλλά μηχανισμός προστασίας που ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας απέναντι στο απρόβλεπτο.

Παράλληλα, στρατηγική μας προτεραιότητα αποτελεί η προσέγγιση των νεότερων γενεών. Επιδιώκουμε οι νέοι άνθρωποι να κατανοούν πώς η ασφάλιση τους βοηθά να προστατεύουν όσα χτίζουν και να σχεδιάζουν το μέλλον τους με μεγαλύτερη σιγουριά, αλλά και να γνωρίζουν τις ευκαιρίες απασχόλησης και εξέλιξης που προσφέρει ο ασφαλιστικός κλάδος.

Επιπλέον, μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης, καλλιεργούμε συνειδητοποιημένους και υπεύθυνους πολίτες. Πολίτες που κατανοούν τον κίνδυνο, την αξία της πρόληψης και τη σημασία του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού.

Ιδιαίτερη θέση στο έργο μας κατέχουν η οδική ασφάλεια και η πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων. Πρόκειται για ζητήματα που μας αφορά όλους, καθώς κανείς δεν μπορεί να αποδεχθεί την απώλεια ανθρώπινων ζωών στους δρόμους. Συνεργαζόμαστε με την Ελληνική Αστυνομία σε καμπάνιες ευαισθητοποίησης, ενώ τα τελευταία τρία χρόνια ενισχύουμε σταθερά το έργο της Τροχαίας με δωρεά αλκοομέτρων. Πιστεύουμε στη συνένωση δυνάμεων και είμαστε στη διάθεση της Πολιτείας για να συμβάλουμε σε μια εθνική στρατηγική για την οδική ασφάλεια.

Η συνολική αυτή προσέγγιση αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον ρόλο μας: όχι μόνο ως μηχανισμό αποζημίωσης, αλλά ως ενεργό παράγοντα που συμβάλλει στην πρόληψη, στην ενημέρωση και την ενίσχυση της κοινωνικής ανθεκτικότητας.

Γιατί, τελικά, η ασφάλιση δεν αφορά μόνο τη διαχείριση της επόμενης ζημιάς. Αφορά τη δυνατότητα μιας κοινωνίας να προχωρά μπροστά με μεγαλύτερη σιγουριά, γνωρίζοντας ότι έχει τα εργαλεία να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το απρόβλεπτο.