Αυστρία: Μεταναστευτική πολιτική και δραματική μείωση των αιτήσεων ασύλου

Πριν από λίγη ώρα έλαβα ένα ενημερωτικό email από τον υπουργό Εσωτερικών της Αυστρίας Γκέρχαρντ Κάρνερ, μέσα από το οποίο κάνει γνωστές τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το μεταναστευτικό. Ο τίτλος: «Οι αιτήσεις ασύλου σε ιστορικό χαμηλό». Στη σκιά της ανόδου του ακραίου κόμματος της Ελευθερίας (FPÖ), στο οποίο οι τελευταίες μετρήσεις δίνουν 38%, η Κυβέρνηση τη χώρας με κορμό το λαϊκό κόμμα (ÖVP) και πρωθυπουργό τον Κρίστιαν Στόκερ δίνει μεγάλη βαρύτητα στη διαχείριση του μεταναστευτικού, μέσα από την υιοθέτηση αυστηρών μέτρων τόσο στη χορήγηση ασύλου, όσο και στην ένταξη των μεταναστών στην αυστριακή κοινωνία. Για το δεύτερο πυλώνα της μεταναστευτικής πολιτικής που αφορά πρωτίστως στην ενσωμάτωση, αξίζει κανείς να σταθεί σε κάποιες νομοθετικές και άλλες πρωτοβουλίες που έχουν ήδη λάβει την έγκριση του Κοινοβουλίου. Πρώτον, η απαγόρευση της μαντίλας στα σχολεία για κορίτσια κάτω των δεκατεσσάρων ετών, πρωτοβουλία που η αρμόδια υπουργός Κλαούντια Μπάουερ συνέδεσε με την ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιου σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον. Δεύτερον, η επιβολή χρηματικών προστίμων, που μπορεί να φτάσουν ακόμη και στην απέλαση, για εκείνους τους μετανάστες που δεν ακολουθούν τους κανόνες ενσωμάτωσης, π.χ συμμετοχή στα μαθήματα γερμανικών, ένταξη στην αγορά εργασίας κλπ. Τρίτον, η αυστηρή επιτήρηση των συνόρων και των εισόδων στη χώρα ακόμη και κατα παρέκκλιση της ελεύθερης διακίνησης των Ευρωπαίων πολιτών κατά τη Συνθήκη Σένγκεν. Τέταρτον, η σύναψη συμμαχιών με άλλα κράτη, ανάμεσα στα οποία και η Ελλάδα (2025), για την κοινή αντιμετώπιση των ροών και την αύξηση των επιστροφών των παράνομων μεταναστών που οι αιτήσεις ασύλου απορρίπτονται.

Διαβάζοντας κανείς το ενημερωτικό σημείωμα του κ. Κάρνερ, αξίζει να σταθεί στα εξής σημεία ως απαύγασμα των πολιτικών στο πεδίο της μετανάστευσης:

Α. Μια αυστηρή και συνεπής πολιτική ασύλου λειτουργεί: Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, για πρώτη φορά, υπήρξαν περισσότερες απελάσεις από ό,τι νέες αιτήσεις ασύλου.

Β. Ο αριθμός των αιτήσεων ασύλου βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων είκοσι τριών ετών. Η Αυστρία έχει μειώσει δραστικά την επανένωση οικογενειών και αυτό έχει επίσης μειώσει σημαντικά το βάρος στις βασικές υπηρεσίες, όπως διατείνονται όσοι εφαρμόζουν τη συγκειμένη πολιτική. Για αυτή την πρακτική καταγράφονται, ωστόσο, και αντιδράσεις στο εσωτερικό. Σε αριθμητικό επίπεδο οι αιτήσεις ασύλου σε σύγκριση με το 2025 έχουν μειωθεί κατά 44%.

Γ. Η πίεση στο αυστριακό σύστημα έχει συνολικά μειωθεί δραστικά.

Η Αυστρία, μία χώρα με έντονο πολιτικό αποτύπωμα στο χώρο του Δούναβη και στην κεντρική Ευρώπη, η οποία συνορεύει με τις περισσότερες χώρες της συμμαχίας του Βίσεγκραντ (Ουγγαρία, Τσεχία, Σλοβακία), αναπτύσσει μία μεταναστευτική πολιτική με δράσεις που έχουν κοινό παρονομαστή την εξαφάνιση της παράνομης μετανάστευσης, την εφαρμογή με συνέπεια απελάσεων για όσους δεν έχουν δικαίωμα παραμονής και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για ένα αποτελεσματικό και δίκαιο σύστημα ασύλου στην Ευρώπη. Το τελευταίο συνιστά εξάλλου και τη μεγάλη πρόκληση για την Ενωμένη Ευρώπη. Το Σύμφωνο Ασύλου και Μετανάστευσης χρειάζεται διαρκή προσαρμογή στις νέες συνθήκες, ώστε η Ε.Ε να βρει ένα σωστό βηματισμό στη διαχείριση ενός τόσο σημαντικού προβλήματος. Σε πολιτικό επίπεδο, η αυστριακή κυβέρνηση προσδοκά στην αλλαγή του κλίματος στις τοπικές κοινωνίες, αλλά και στην αναχαίτιση της διαρροής ψηφοφόρων προς την ακροδεξιά. Το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των πολιτικών της θα φανεί στην πορεία και θα εξαρτηθεί από την αποτελεσματικότητα τους. Σε κάθε περίπτωση, το Κόμμα της Ελευθερίας έχει ήδη γιγαντωθεί και η αντιμετώπιση του στο πεδίο θα είναι αναμφίβολα πολύ δύσκολη με αβέβαιη την επόμενη μέρα...