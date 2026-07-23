Έκθεση Aon: Οι παγκόσμιες ζημιές από φυσικές καταστροφές στο α' εξάμηνο 2026 παρέμειναν κάτω από τον μέσο όρο, αποκρύπτοντας όμως σημαντικές επιπτώσεις στις περιφέρειες

Η Aon δημοσίευσε την έκθεση Global Catastrophe Recap: First Half of 2026, σύμφωνα με την οποία, παρότι οι παγκόσμιες ζημιές από φυσικές καταστροφές παρέμειναν κάτω από τον μέσο όρο, το πρώτο εξάμηνο (Η1) του 2026 χαρακτηρίστηκε από μέσο αριθμό καταστροφών ύψους ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων, αριθμό ασφαλισμένων ζημιογόνων γεγονότων υψηλότερο του μέσου όρου, καθώς και από αρκετές καταστροφές που κατέρριψαν ιστορικά ρεκόρ σε περιφερειακό επίπεδο.

Οι παγκόσμιες οικονομικές ζημιές ανήλθαν σε 111 δισ. δολάρια κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, επίπεδο κατά 25% χαμηλότερο από τον μέσο όρο του 21ου αιώνα και το χαμηλότερο πρώτο εξάμηνο από το 2018. Ωστόσο, κατά την ίδια περίοδο καταγράφηκαν 23 γεγονότα με οικονομικές ζημιές άνω του 1 δισ. δολαρίων, αριθμός που ταυτίζεται με τον μακροχρόνιο μέσο όρο, καθώς και 13 γεγονότα με ασφαλισμένες ζημιές άνω του 1 δισ. δολαρίων, υπερβαίνοντας τον ιστορικό μέσο όρο των 10 αντίστοιχων ασφαλισμένων ζημιογόνων γεγονότων. Τα ευρήματα της έκθεσης αναδεικνύουν ότι ο κίνδυνος από καταστροφές δεν διαμορφώνεται μόνο από το συνολικό ύψος των ζημιών, αλλά και από την περιοχή όπου εκδηλώνονται τα γεγονότα και τις επιπτώσεις τους στους ανθρώπους, στις υποδομές, στις επιχειρησιακές λειτουργίες και στις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Μεταξύ των σημαντικότερων καταστροφικών γεγονότων της περιόδου συγκαταλέγονται ο σεισμός στη Βενεζουέλα (με προκαταρκτική εκτίμηση οικονομικών ζημιών 20–30 δισ. δολαρίων), η ισχυρότερη και πλέον δαπανηρή ανεμοθύελλα που έχει καταγραφεί στην Πορτογαλία (οικονομικές ζημιές 4,4 δισ. δολαρίων) και η ιδιαίτερα έντονη περίοδος ισχυρών καταιγίδων (Severe Convective Storms – SCS) στις Ηνωμένες Πολιτείες (οικονομικές ζημιές 34 δισ. δολαρίων). Συνολικά, τα γεγονότα αυτά υπογραμμίζουν τη σημασία της αξιολόγησης πέρα από τα συνολικά μεγέθη των ζημιών, προκειμένου να γίνει κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσεται ο καταστροφικός κίνδυνος ανά περιοχή και ανά κατηγορία φυσικού κινδύνου.

Η σχέση μεταξύ της δραστηριότητας των ανεμοστρόβιλων και των ασφαλισμένων ζημιών στις μεσοδυτικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της δυναμικής. Μέχρι τα μέσα του έτους, η πολιτεία του Ιλινόι είχε καταγράψει περίπου τετραπλάσιο αριθμό ανεμοστρόβιλων σε σχέση με τον μακροχρόνιο μέσο όρο της, ενώ τόσο το Ιλινόι όσο και η Ιντιάνα σημείωσαν νέο ετήσιο ρεκόρ στον αριθμό των ανεμοστρόβιλων. Παρά την πρωτοφανή αυτή δραστηριότητα, οι ασφαλισμένες ζημιές από τις ισχυρές καταιγίδες στις Ηνωμένες Πολιτείες ανήλθαν σε περίπου 27 δισ. δολάρια κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, σημαντικά χαμηλότερα από τα άνω των 40 δισ. δολαρίων που είχαν καταγραφεί κατά τα πρώτα εξάμηνα των ετών 2023–2025.

Ο Michal Lörinc, επικεφαλής του τομέα Catastrophe Insight της Aon, δήλωσε:

«Τα συνολικά παγκόσμια μεγέθη των ζημιών που κυριαρχούν στους τίτλους των ειδήσεων μπορούν να αποκρύψουν τις περιοχές όπου στην πραγματικότητα συσσωρεύεται ο κίνδυνος. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 κατέδειξε ότι περιφερειακά καταστροφικά γεγονότα μπορούν να έχουν σημαντικές οικονομικές, επιχειρησιακές και ανθρώπινες συνέπειες, ακόμη και όταν οι συνολικές παγκόσμιες ζημιές εμφανίζονται συγκρατημένες. Η εξέταση των δεδομένων πέρα από το συνολικό παγκόσμιο μέγεθος των ζημιών προσφέρει σαφέστερη εικόνα των επιπτώσεων που αντιμετωπίζουν οι κοινότητες και οι οργανισμοί.»

Οι ισχυρές καταιγίδες, συμπεριλαμβανομένων των χαλαζοπτώσεων, των καταστροφικών ευθύγραμμων ανέμων (straight-line winds) και των ανεμοστρόβιλων, παρέμειναν στην ασφάλιση, η κοστοβόρα φυσική απειλή σε παγκόσμιο επίπεδο, με το κύμα καταιγίδων που έπληξε τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά το διάστημα 23–29 Απριλίου να αποτελεί το μεγαλύτερο καταστροφικό γεγονός στις ασφαλίσεις του πρώτου εξαμήνου του 2026, προκαλώντας ασφαλισμένες ζημιές άνω των 5 δισ. δολαρίων. Συνολικά, οι φυσικές καταστροφές στις Ηνωμένες Πολιτείες προκάλεσαν περίπου 36 δισ. δολάρια ασφαλισμένων ζημιών, αντιπροσωπεύοντας το 75% των παγκόσμιων ασφαλισμένων ζημιών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Συνολικά, στις Ηνωμένες Πολιτείες καταγράφηκαν 11 ασφαλισμένα ζημιογόνα γεγονότα με απώλειες άνω του 1 δισ. δολαρίων, εκ των οποίων τα εννέα αφορούσαν επεισόδια ισχυρών καταιγίδων μεταφοράς και τα δύο χειμερινές καταιγίδες.

Παρότι οι ισχυρές καταιγίδες παρέμειναν ο κυριότερος παράγοντας πρόκλησης ασφαλισμένων ζημιών, το πρώτο εξάμηνο του 2026 κατέδειξε επίσης ότι οι επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών εκτείνονται πέρα από τους παραδοσιακούς δείκτες αποτίμησης των ζημιών. Το πρωτοφανές κύμα καύσωνα στην Ευρώπη, το οποίο κατέρριψε ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασιών, ανέδειξε τον τρόπο με τον οποίο τα ακραία φαινόμενα που σχετίζονται με το κλίμα μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ανθρώπινες, επιχειρησιακές και κοινωνικές επιπτώσεις, οι οποίες δεν αποτυπώνονται πάντοτε πλήρως στο ύψος των ασφαλισμένων ζημιών.

Κατά τα τέλη Ιουνίου, 17 ευρωπαϊκές χώρες κατέρριψαν τα ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούνιο, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40°C (104°F) σε μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής ηπείρου. Το ακραίο αυτό φαινόμενο συνέβαλε στον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 1.000 θανάτων στη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία και το Βέλγιο, καθιστώντας το ένα από τα σημαντικότερα επεισόδια καύσωνα που έχουν καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη.

Η Liz Henderson, επικεφαλής του τομέα Climate Risk Advisory της Aon, δήλωσε:

«Η ιστορική εμπειρία ως προς τις ζημιές καθίσταται ολοένα και λιγότερο αξιόπιστος οδηγός για την εκτίμηση των μελλοντικών κινδύνων. Γεγονότα όπως οι φετινοί καύσωνες στην Ευρώπη καταδεικνύουν ότι οι αναδυόμενες ευπάθειες μπορούν να δημιουργήσουν νέες κατηγορίες κινδύνων, οι οποίες δεν αποτυπώνονται πάντοτε στις ασφαλισμένες ζημιές. Η κατανόηση αυτών των τάσεων αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία για τη λήψη μακροπρόθεσμων αποφάσεων.»