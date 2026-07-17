Τσολάκης: Το παρασκήνιο της ρήξης της ΠΟΑΔ με την ΕΑΔΕ και η αλήθεια για τη BIPAR

Με επιστολή του στο Nextdeal.gr ο πρόεδρος της ΠΟΑΔ, Ηλίας Τσολάκης αναφέρεται στις σχέσεις της ΠΟΑΔ με την ΕΑΔΕ αλλά και με την BIPAR, με αφορμή δύο σχόλια του εκδότη Ευάγγελου Σπύρου στο Nextdeal.gr

Τα δύο σχόλια που περιλαμβάνονται στο θέμα με τίτλο «Εν ολίγοις…προπαγανδιστικά, καλοκαιριάτικα και ασφαλιστικά» είναι: 13. Γιατί η ΠΟΑΔ δεν είναι στην ΕΑΔΕ; Η ΕΑΔΕ είναι νόμιμος εκπρόσωπος ΟΛΩΝ των βαθμίδων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, όπως υποστηρίζει η Δήμητρα Λύχρου, ειδική σύμβουλος της ΕΑΔΕ, όπως γράφει σε άρθρο της; Ποιος θα μας πληροφορήσει σχετικά; Τι είναι η ΕΑΔΕ;

14. Τι είναι η ΠΟΑΔ που ο Τσολάκης δεν την έγραψε ακόμη (γιατί;) στην BIPAR ; Είναι οικονομικό το πρόβλημα ή κάτι άλλο, όπως λένε οι αντίπαλοί του; Και πόση ανεξαρτησία έχει από επιμελητήρια;

Η Επιστολή του κ. Τσολάκη έχει ως εξής:

Κύριε Σπύρου χαίρετε,

Διαβάζοντας -όπως πράττω πάντα- την αρθρογραφία σας επειδή η άποψη σας με ενδιαφέρει και σας θεωρώ ένα από τα μεγαλύτερα σχολεία στον χώρο της ασφαλιστικής ενημέρωσης -όχι μόνον λόγω της πολυετούς εμπειρίας σας αλλά και των γνώσεων που έχετε- βλέπω ότι τοποθετείστε στο τελευταίο άρθρο σας 10/7/2026 και εκφράζετε απορίες σχετικά με την ΠΟΑΔ και την θέση της στην Ελληνική Ασφαλιστική Συνδικαλιστική Διαμεσολάβηση.

Τα ερωτήματα που διατυπώνεται είναι εύλογα.

Η ακολουθία των γεγονότων της εξόδου της ΠΟΑΔ από την ΕΑΔΕ δεν ήταν ένα μεμονωμένο γεγονός, ήταν πορεία που στήθηκε εκ των έσω για να ικανοποιήσει κάποιες φιλοδοξίες “μελών” της ΕΑΔΕ. Η ΠΟΑΔ εκ του καταστατικού της ΕΑΔΕ ήταν από τα ιδρυτικά μέλη της μαζί με τον ΠΣΑΣ,τον ΣΕΜΑ και την ΕΣΑΠΕ και στην ανανέωση της θητείας της ΕΑΔΕ, ενώ έγκαιρα είχα ειδοποιήσει τα μέλη του ΔΣ για την απόφαση της δεκαετούς ανανέωσης της ΕΑΔΕ 12/2022 με λήξη θητείας 3/2023 δημιουργούσαν ανούσια καθυστέρηση για αλλαγή του καταστατικού και εξόδου της ΠΟΑΔ και του ΠΣΑΣ από την ΕΑΔΕ με σκοπό να ενταχθεί η ΕΕΑΕ προεδρεύοντος της Κας Δ. Λύχρου, η οποία και ήταν μέχρι τούδε ειδική σύμβουλος στην ΕΑΔΕ.

Ακολούθησαν συνεδριάσεις επι συνεδριάσεων τόσο στα γραφεία του ΣΕΜΑ αλλά και του ΕΕΑ με σκοπό την συμμόρφωση μας στο νέο καταστατικό το οποίο ήθελε, 1ον την ΠΟΑΔ να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα ως ένα απλό πρωτοβάθμιο σωματείο και όχι με την καταστατική του σημασία και 2ον, αλλάζοντας όρους και άρθρα που αποσκοπούσαν στην χάλκευση του ρόλου του οργάνου.

Στο άρθρο σας ακολουθεί η απορία σας για την συμμετοχή μας στο ΒΙPAR και οι λόγοι που δεν συμμετέχουμε. Σας ενημερώνω, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, οι δράσεις της ΠΟΑΔ στο BIPAR είναι γνωστές και πολυσήμαντες επι της θητείας μου ως Προέδρου της ΕΑΔΕ.

Από 1/2023 και τούδε και ενώ είμασταν ακόμη μέλος της ΕΑΔΕ, σταματήσαμε να λαμβάνουμε newsletters του ΒΙPAR με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Οι απαντήσεις από την γραμματεία της ΕΑΔΕ, που παρεμπιπτόντως ήταν γραμματεία της ΕΕΑΕ προεδρεύοντος της Κας Λύχρου σε καθημερινές μας οχλήσεις, γιατί σταμάτησε η ενημέρωση από την Ευρώπη ήταν απογοητευτική και με λύπη μου σας αναφέρω ότι δεν έπεισε κανέναν. Το να φρενάρεις την ενημέρωση από τους ανθρώπους της διαμεσολάβησης για προσωπικά συμφέροντα είναι το λιγότερο αισχρό. Ακολούθησαν απειλητικά τηλεφωνήματα, emails και επιστολές από τον τότε προεδρεύοντα στην ΕΑΔΕ.

Κε Σπύρου, εκ του καταστατικού της η ΕΑΔΕ δεν είναι ένα συνδικαλιστικό όργανο βάσει της Ελληνικής Νομοθεσίας, εξυπηρετεί τα συμφέροντα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης ως ένας θεσμός ο οποίος λειτουργεί όταν πρέπει να ληφθούν σοβαρές αποφάσεις και συγκαλούνται όλα τα όργανα της διαμεσολάβησης πανελλαδικά. Έχει ημερομηνία λήξεως και δεν ακολουθεί τους κανόνες του συνδικαλισμού. Αυτή ήταν και η οργανωτική της δομή από ενάρξεως – να ενώνει τους φορείς της διαμεσολάβησης – όχι να κατακερματίζει τον χώρο μας. Αυτή ήταν και η θέση του νομικού συμβούλου που κατατέθηκε στην συνεδρίαση για την σύσταση του νέου καταστατικού, επί λέξει είπε «είναι ένα μόρφωμα».

Όσον αφορά την απορία σας «γιατί η ΠΟΑΔ δεν είναι σήμερα μέλος του BIPAR» καλό είναι να ρωτήσετε τους -τότε διοικούντες- την ΕΑΔΕ και την αλληλογραφία που αντάλλαξαν με την BIPAR ώστε να κατοχυρώσουν την θέση τους στο ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο και να αποκλείσουν την ΠΟΑΔ. Εμείς έχουμε όλα τα στοιχεία ώστε τεκμηριωμένα να αποδίδονται «τα του καίσαρα τω καίσαρι».

Επειδή είστε ένας άνθρωπος που αγωνιά για τον Έλληνα Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή και τιμώντας το έργο σας αλλά και από τις μεταξύ μας συζητήσεις, ζητάτε απαντήσεις στα εύλογα ερωτήματά σας γιατί η ΠΟΑΔ αποκλείστηκε από το BIPAR και εάν οι λόγοι είναι οικονομικοί.

Σας απαντώ, είναι ΜΟΝΟΝ οικονομικοί γιατί μέχρι και την ημέρα που αποχωρήσαμε από την ΕΑΔΕ, το κόστος της ετήσιας συνδρομής μοιραζόταν στα τέσσερα όργανα που την αποτελούσαν, σήμερα σε αίτημά μας προς την BIPAR για ένταξη της Ομοσπονδίας, το κόστος είναι υπέρογκο για να το αντέξει ένα θεσμικό όργανο μόνο του μαζί με όλες τις άλλες δραστηριότητές του.

Κε Σπύρου, τελειώνοντας και απαντώντας στην ερώτησή σας «τι είναι η ΠΟΑΔ» αλλά και «εάν ο Τσολάκης έχει αντιπάλους» οι οποίοι σας πληροφορούν ότι οι λόγοι της εγγραφής μας στο BIPAR είναι άλλοι, τους καλώ δημόσια να μας πούνε τι πιστεύουν.

Οι αντίπαλοι του Τσολάκη είναι καλό να επιδείξουν το έργο τους με πράξεις αξιοπρεπείς και ανάλογες του ύψους της ΠΟΑΔ, όχι με φήμες και παραδοξολογίες. Ο Τσολάκης έχει διανύσει 14.000 χιλιόμετρα στις τρεις θητείες επι προεδρίας του, αψηφώντας κόστη και καιρικές συνθήκες για έναν ρομαντικό σκοπό και όχι αποβλέποντας σε επαγγελματικά συμφέροντα και όχι μόνον. Ο κλάδος χρειάζεται ενότητα και φωτεινά πνεύματα. Παραφιλολογίες και ψεύδη οδηγούν σε άλλες οδούς.

Η ΠΟΑΔ έχει εκπροσώπους σε 27 Νομούς της Ελλάδας, το έργο της είναι πολυδιάστατο και μοναδικό, ενώνει τις αγωνίες χιλιάδων διαμεσολαβητών σε μια φωνή και πολύ γρήγορα θα αποτελείται από 22 πρωτοβάθμια σωματεία. Κάθε Νομός της Ελλάδας απ’ άκρον είς άκρον έχει επαγγελματίες ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που γνωρίζετε, ανθρώπους που αγωνιούν για το σήμερα και το αύριο του επαγγέλματός μας αλλά και των παιδιών τους, η ΠΟΑΔ είναι το όργανο που τους ενώνει.

Κε Σπύρου σας ευχαριστώ πολύ για τις υπηρεσίες σας και το βήμα που μας δίνετε.

Είναι τιμή μου που επι της θητείας μου τιμήσαμε ως ΠΟΑΔ το έργο σας και την πορεία σας.

Με εκτίμηση