Η Aon διορίζει τον Brian Fomby στη θέση του Managing Director της PathWise για τη Βόρεια Αμερική

Η Aon ανακοίνωσε τον διορισμό του Brian Fomby στη θέση του Managing Director της PathWise για τη Βόρεια Αμερική, στο πλαίσιο του Strategy and Technology Group της εταιρείας, ο οποίος θα αναλάβει καθήκοντα από τις 27 Ιουλίου 2026.

Ο Fomby θα αναφέρεται στον Van Beach, Global Head of Life Solutions του Strategy and Technology Group, και θα ηγηθεί της στρατηγικής ανάπτυξης της PathWise στη Βόρεια Αμερική, επιβλέποντας τα προγράμματα υλοποίησης, τη διεύρυνση των παρεχόμενων λύσεων προς τους πελάτες και την ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών. Σε στενή συνεργασία με τους συναδέλφους του από την παγκόσμια ομάδα Life Solutions, θα είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και την παροχή των λύσεων PathWise, οι οποίες βοηθούν τις ασφαλιστικές εταιρείες ζωής και προσόδων να αντιμετωπίζουν σύνθετες επιχειρηματικές προτεραιότητες, να ενισχύουν την ανθεκτικότητά τους και να επιτυγχάνουν κερδοφόρα ανάπτυξη με μεγαλύτερη σαφήνεια και βεβαιότητα.

Ο Beach δήλωσε:

«Ο Brian διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στην υποστήριξη πελατών ώστε να αξιοποιούν την τεχνολογία για τη λήψη καλύτερων επιχειρηματικών αποφάσεων. Η εμπειρία του θα μας βοηθήσει να συνεχίσουμε να προσφέρουμε αξία στους πελάτες μας και να διευρύνουμε τις υπηρεσίες μας στον συγκεκριμένο τομέα.»

Η ομάδα Life Solutions της Aon παρέχει αναλογιστικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, οι οποίες συμπληρώνουν την PathWise – την τεχνολογία αναλογιστικής μοντελοποίησης για ασφαλίσεις ζωής της εταιρείας – καθώς και τις δυνατότητές της στον τομέα της μεσιτείας αντασφαλίσεων ζωής, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη δέσμη υπηρεσιών προς ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρείες ζωής και προσόδων, εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, εταιρείες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων (private equity) και λοιπούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ασφαλίσεων ζωής.

Ο Fomby δήλωσε:

«Οι εξελίξεις στην αναλογιστική τεχνολογία δημιουργούν νέες ευκαιρίες για τις ασφαλιστικές εταιρείες, ώστε να ενισχύσουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και να δημιουργήσουν πρόσθετη αξία. Οι πελάτες αναζητούν αξιόπιστους συνεργάτες που μπορούν να μετατρέψουν την καινοτομία σε απτά επιχειρηματικά αποτελέσματα. Είμαι ιδιαίτερα ενθουσιασμένος που εντάσσομαι στην ομάδα της PathWise και που θα συμβάλω στην περαιτέρω ενίσχυση των συνολικών δυνατοτήτων της Aon στον κλάδο των ασφαλίσεων ζωής.»

Ο Fomby εντάσσεται στην Aon προερχόμενος από τη Milliman, όπου κατείχε τη θέση του Principal στο τμήμα Life Technology Solutions της εταιρείας. Διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς πελάτες στη Βόρεια Αμερική και το Ηνωμένο Βασίλειο.