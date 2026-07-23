ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νίκος Παπαθανάσης: Νέα δάνεια 330 εκατ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

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Με πρόσθετη πράξη συμφωνίας χρηματοδότησης που υπεγράφη από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκο Παπαθανάση, ως αρμόδιου για την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα 2021-2027», και την Διευθύνουσα Σύμβουλο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας κα. Ισμήνη Παπακυρίλλου, το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ) της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ) ενισχύεται με πρόσθετους πόρους που προέρχονται από την επαναχρησιμοποίηση κονδυλίων των Χρηματοδοτικών Μέσων της Προγραμματικής Περιόδου ΕΠΑνΕΚ/ΕΣΠΑ 2014-2020.

Συνολικά, με τη μόχλευση των εν λόγω πόρων μέσω των συνεργαζόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων, εκτιμάται ότι θα χρηματοδοτηθούν νέα δάνεια συνολικού ύψους άνω των 330 εκατ. ευρώ προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) σε όλη τη χώρα, ενισχύοντας με επιπλέον ρευστότητα την πραγματική οικονομία.

Η αξιοποίηση πόρων επιστροφών από χρηματοδοτικά μέσα της προηγούμενης Προγραμματικής Περιόδου αναδεικνύει, παράλληλα, τον πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα των εργαλείων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Πόροι που στήριξαν επιχειρήσεις στο παρελθόν επιστρέφουν για να χρηματοδοτήσουν τον επόμενο επενδυτικό κύκλο των ΜμΕ.

Η νέα ενίσχυση αποτελεί συνέχεια μιας σταθερής πορείας αναπλήρωσης και επέκτασης του Ταμείου, ως άμεση απάντηση στη διαρκώς ισχυρή ζήτηση της αγοράς. Το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ ξεκίνησε το 2024 και αναδείχθηκε ταχύτατα στο πλέον περιζήτητο χρηματοδοτικό εργαλείο για τις ΜμΕ. Υπενθυμίζεται ότι εντός του 2025 πραγματοποιήθηκαν δύο διαδοχικές ενισχύσεις των πόρων του, ενώ τον Απρίλιο του 2026 ενεργοποιήθηκε ο τέταρτος κύκλος υποβολής αιτήσεων στο Ταμείο Δανείων του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, μετά την πλήρη απορρόφηση των πόρων της τρίτης φάσης, με τον προϋπολογισμό δανείων του Ταμείου Δανείων να υπερβαίνει πλέον το 1,3 δισ. ευρώ. Παράλληλα, το Ταμείο Εγγυοδοσίας του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ διαθέτει πλέον συνολικό χαρτοφυλάκιο δανείων προς διάθεση άνω των € 2,4 δισ.

Μέχρι σήμερα, μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ έχουν χορηγηθεί περισσότερα από 11.425 δάνεια, συνολικού ύψους άνω των €3 δισ. ευρώ. Το 90% των ωφελούμενων επιχειρήσεων απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζόμενους και το 90% έχει κύκλο εργασιών κάτω των 10 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά με τους βασικούς όρους χρηματοδότησης του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ υπενθυμίζεται ότι:

Το Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ προσφέρει:

— Δάνεια Επενδυτικού Σκοπού από 20.000 ευρώ έως 8.000.000 ευρώ, διάρκειας 60-144 μηνών, με περίοδο χάριτος έως 24 μήνες.

— Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης Ειδικού Σκοπού από 10.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ, διάρκειας 24-60 μηνών, με περίοδο χάριτος έως 12 μήνες.

Το 40% κάθε δανείου χορηγείται άτοκα από τους πόρους της ΕΑΤ, με πρόσθετη επιδότηση επιτοκίου στο υπόλοιπο τμήμα για τα πρώτα δύο έτη.

Παράλληλα, μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ παρέχεται εγγύηση έως 80% σε επενδυτικά δάνεια έως 10 εκατ. ευρώ και κεφάλαιο κίνησης ή ανακυκλούμενης πίστωσης έως 500.000 ευρώ, που διευκολύνει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση με μειωμένες εξασφαλίσεις.

Και στα δυο Ταμεία προσφέρεται επίσης επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα έτη.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας KYC (Know Your Customer) της ΕΑΤ (kyc.hdb.gr) και του ΟΠΣΚΕ.

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