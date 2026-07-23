Ισχυροί «παίκτες» στην Aktor, «I'm not touching stocks and bonds», οι κίνδυνοι που αγνοούν οι αγορές, οι πρώτες άδειες από την Ε.Κ για συναλλαγές σε Crypto

Aktor (1): Ισχυρός παίκτης από τις ΗΠΑ ετοιμάζεται να κάνει «απόβαση» στον όμιλο της Aktor, σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, μέσω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η οποία έχει καλυφθεί σχεδόν 4 φορές καθώς εκδηλώθηκε υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον. Στην αύξηση , σύμφωνα με πληροφορίες εισέρχονται ισχυρά funds, όπως η Blackrock και η Norges. «Στα 60 χρόνια της ζωής μου δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλο ενδιαφέρον ξένων επενδυτών να αναλάβουν ελληνικό ρίσκο», τόνιζε ο επικεφαλής του Ομίλου της Aktor κ. Αλέξανδρος Εξάρχου και πρόσθετε:«Πριν από λίγα χρόνια και μόνο η αναφορά μιας ελληνικής εταιρείας ήταν αρκετή για να προκαλέσει επιφυλάξεις και να απομακρύνει επενδυτές από μια συμφωνία. Σήμερα, σύμφωνα με τον ίδιο, η κατάσταση έχει αντιστραφεί, με μεγάλα funds να αναζητούν ενεργά ευκαιρίες στη χώρα».

Aktor (2): Στις 25 Ιουνίου γράφαμε ότι διαφαίνεται ένα νέο γεωπολιτικό deal του Ομίλοι Aktor. Αντιπροσωπεία του αμερικανικού κρατικού αναπτυξιακού οργανισμού U.S. International Development Finance Corporation (DFC) βρέθηκε στην Ελλάδα, με στόχο τη διερεύνηση επενδύσεων στις κρίσιμες υποδομές της χώρας. Η ίδια η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ επιβεβαίωσε τη συνάντηση της αμερικανικής αποστολής με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου ΑΚΤΩΡ, Αλέξανδρο Εξάρχου και ανέφερε : «Η επίσκεψη της DFC υπογράμμισε τη δέσμευση των ΗΠΑ να συνεργαστούν με τους Έλληνες εταίρους τους σε στρατηγικά έργα.» Το DFC αποτελεί τον αναπτυξιακό χρηματοδοτικό βραχίονα της αμερικανικής κυβέρνησης. Παρέχει χρηματοδότηση, εγγυήσεις και επενδυτικά κεφάλαια σε έργα στρατηγικής σημασίας, με αιχμή τομείς όπως ενέργεια, υποδομές, ψηφιακές υποδομές και ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών.

Αγορές- Jamie Dimon: «I'm not touching stocks and bonds», δηλώνει ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan, Jamie Dimon τονίζοντας ότι οι επενδυτές υποτιμούν μια σειρά από γεωπολιτικούς και δημοσιονομικούς κινδύνους. «Πιστεύω ότι αυτοί οι κίνδυνοι είναι πιθανότατα μεγαλύτεροι απ’ όσο εκτιμούν οι περισσότεροι», ανέφερε, επισημαίνοντας τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, τις εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, αλλά και την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών σε μια περίοδο όπου τα κρατικά ελλείμματα διευρύνονται. Αναγνώρισε ότι η παγκόσμια οικονομία είναι σήμερα πιο ανθεκτική σε σχέση με προηγούμενες δεκαετίες, κυρίως λόγω της μικρότερης εξάρτησης από την ενέργεια. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι αυτό δεν αποκλείει την πιθανότητα μιας αιφνίδιας ανατροπής. «Ίσως χρειάζονται περισσότερα “άχυρα στην πλάτη της καμήλας” για να φτάσουμε στο σημείο καμπής. Ακόμη και η επανέναρξη του σημερινού πολέμου ίσως να μην είναι αρκετή από μόνη της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αγορές- Bofa : Οι τέσσερις μεγάλοι κίνδυνοι που αγνοούν οι αγορές, σύμφωνα με την Bank Of America ( Bofa ): Πρώτον, τις αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με τις προοπτικές των κεφαλαιακών δαπανών για την τεχνητή νοημοσύνη. Ορισμένα τεχνολογικά assets άρχισαν πρόσφατα να υποαποδίδουν σημαντικά. Δεύτερον, εάν οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή δεν υποχωρήσουν σύντομα, η τιμή του πετρελαίου θα μπορούσε να αυξηθεί ξανά αρκετά άνω από τα 100 δολ. Τρίτον, η αγορά εργασίας των ΗΠΑ ενδέχεται να είναι πιο εύθραυστη από ό,τι εκτιμάται.

Και τέταρτον, υπάρχει αυξανόμενος κίνδυνος για defaults . Ο επόμενος κύκλος πιστωτικών αθετήσεων μπορεί να έχει ήδη ξεκινήσει, δεδομένων των πιέσεων στην ιδιωτική πίστη και του αντίκτυπου του περιβάλλοντος υψηλότερων επιτοκίων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. H BofA παραμένει αρνητική για τις ευρωπαϊκές μετοχές, προβλέποντας πτώση άνω του 5% για τον Stoxx 600.

Κρυπτονομίσματα: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) είναι η αρμόδια αρχή στην Ελλάδα για την εποπτεία των κρυπτονομισμάτων, χορηγώντας ήδη τις πρώτες επίσημες άδειες σε παρόχους υπηρεσιών βάσει του νέου ενιαίου ευρωπαϊκού πλαισίου MiCA. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς , κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Δ.Σ αποφάσισε να χορηγήσει τις πρώτες άδειες λειτουργίας Παρόχων υπηρεσιών Κρυπτοστοιχείων (CASP) στην Ελλάδα βάσει του Ευρωπαϊκού κανονισμού MiCA, στις “XENIOS BLOCKCHAIN GROUP” και “CAPITAL WALLET GREECE”.

Titan: Στα top picks της Optima η Titan, ελκυστικό σημείο εισόδου, ελκυστική η αποτίμηση της εισηγμένης στα τρέχοντα επίπεδα. Αναμένει ισχυρό δεύτερο εξάμηνο, παρά τις αυξημένες λειτουργικές δαπάνες και το αδύναμο δολάριο. Με δεδομένη, μάλιστα, την ελκυστική αποτίμηση στα τρέχοντα επίπεδα, η Optima εντάσσει την Titan στα top picks της για το δεύτερο εξάμηνο του 2026, επαναλαμβάνοντας τη σύσταση Buy και την τιμή-στόχο των €64,2 ανά μετοχή. Με βάση τις εκτιμήσεις της, η Titan διαπραγματεύεται με πολλαπλασιαστή EV/EBITDA 6,5x για το 2026 και 5,6x για το 2027. Χθες η τιμή της μετοχής έκλεισε με κέρδη 5,31%, στα 51,60 ευρώ.

Πειραιώς: Στα 11,35 ευρώ τοποθετεί την τιμή στόχο της Πειραιώς η Citi (χθεσινό κλείσιμο 9,43 ευρώ), διατηρώντας σύσταση «αγορά», ενόψει της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων β΄ τριμήνου στις 29 Ιουλίου. Εκτιμά ότι η πιστωτική επέκταση του πρώτου εξαμήνου κινείται σε τροχιά επίτευξης του ετήσιου στόχου για αύξηση δανείων κατά 8%-9%, με την ποιότητα του ενεργητικού να παραμένει ισχυρή και τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων σε σταθερά επίπεδα.

Optima Bank: Η Optima bank κατέκτησε δύο νέες κορυφαίες διεθνείς διακρίσεις στα Euromoney Awards for Excellence 2026, όπου αναδείχθηκε “Καλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα για την εμπειρία πελάτη” και “Καλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις”. Οι διακρίσεις αυτές επιβεβαιώνουν τη στρατηγική της για μία σύγχρονη, πελατοκεντρική τραπεζική εμπειρία και την ουσιαστική στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Υ.Γ: Αλλαγή των πυρηνικών συσχετισμών στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ ανοίγει τον δρόμο για την πυρηνικοποίηση της Μέσης Ανατολής. Ο Τραμπ προσφέρει πυρηνική τεχνογνωσία στη Σαουδική Αραβία συμφωνία για την ανάπτυξη πυρηνικής ενέργειας. Η συμφωνία αναφέρεται στο άρθρο 123 του Νόμου περί Ατομικής Ενέργειας των ΗΠΑ και απαιτείται για να επιτρέψει στην κυβέρνηση των ΗΠΑ και σε αμερικανικές εταιρείες να συνεργαστούν με φορείς στη Σαουδική Αραβία για την ανάπτυξη μιας πολιτικής πυρηνικής βιομηχανίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Υ.Γ: Φοβερό, γραφικό, το επιχείρημα Φάμελλου για να δικαιολογήσει τη μη παράδοση της έδρας: «…οι βουλευτικές έδρες σαφώς ανήκουν στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, που όμως δυστυχώς σήμερα δεν εκφράζονται και δεν εκπροσωπούνται από την σημερινή ηγεσία της Κουμουνδούρου.».