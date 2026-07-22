ΥΓΕΙΑ

Στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας οι ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις της ΑΕΛ

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Λίγο πριν από την πρώτη συγκέντρωση και την έναρξη της προετοιμασίας, οι 25 ποδοσφαιριστές της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet πέρασαν από το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, όπου υποβλήθηκαν στις καθιερωμένες προαγωνιστικές ιατρικές εξετάσεις.

Ο προληπτικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του Γεώργιου Μπασδέκη, επικεφαλής ιατρού της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet, Ορθοπαιδικού Χειρουργού και επιστημονικού συνεργάτη του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, ενώ τον καρδιολογικό έλεγχο συντόνισε η Μελίνα Νταλαπάσχα, Καρδιολόγος, Διευθύντρια της Α΄ Καρδιολογικής Κλινικής και Επιστημονικά Υπεύθυνη του Καρδιολογικού Τμήματος του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας.

Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας εύχεται στη διοίκηση, στο τεχνικό επιτελείο και σε όλους τους ποδοσφαιριστές υγεία και μια χρονιά γεμάτη επιτυχίες. Καλή αρχή στη νέα προσπάθεια και ευχαριστούμε την ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet για την εμπιστοσύνη της στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας.

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