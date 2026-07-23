Ράπισμα στην Τουρκία από την Κάγια Κάλας σε ερώτηση του Μανώλη Κ. Κεφαλογιάννη στο ΕΚ

Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης με επίκαιρη ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αφορμή τις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Άμυνας που δήλωσε ότι «Τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο βασίζονται σε ιστορικά, νομικά και νόμιμα θεμέλια. Πρέπει να γίνει σαφές ότι δεν θα παραμείνουμε ποτέ αδιάφοροι απέναντι σε οποιαδήποτε απόπειρα που στοχεύει τα κυριαρχικά δικαιώματα, την ασφάλεια, τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα στις θάλασσές μας» ζήτησε ευθέως την καταδίκη δηλώσεων που στρέφονται κατά της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων κρατών-μελών.

Στην απάντησή της η Ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τονίζει:

«Η ΕΕ στέκεται συλλογικά, σταθερά και αδιαμφισβήτητα στο πλευρό όλων των κρατών μελών απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή και παραμένει προσηλωμένη στην υπεράσπιση των συμφερόντων της και των συμφερόντων των κρατών μελών της, καθώς και στην προάσπιση της περιφερειακής σταθερότητας και τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου.

Όπως τονίζεται στην Έκθεση Προόδου για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας που υπερψηφίστηκε πρόσφατα από την Ολομέλεια του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου η Ελλάδα έχει το αναφαίρετο και μονομερές δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια σύμφωνα με το άρθρο 3 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) κάτι που εξακολουθεί να επηρεάζει τη σχέση των δύο κρατών. Στο πλαίσιο αυτό, η δήλωση της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης του 1995, σύμφωνα με την οποία οποιαδήποτε ενέργεια της Ελλάδας για την επέκταση των χωρικών της υδάτων θα θεωρούνταν αιτία πολέμου (casus belli), διατηρείται σε ισχύ.

Η ΕΕ αναμένει από την Τουρκία να επιδείξει αταλάντευτη προσήλωση στις σχέσεις καλής γειτονίας, τις διεθνείς συμφωνίες και την ειρηνική επίλυση των διαφορών, και να αποφεύγει απειλές και ενέργειες που βλάπτουν τις σχέσεις καλής γειτονίας.

Η προσήλωση στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και η αποχή από μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών παραμένουν ουσιαστικής σημασίας και είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση ενός σταθερού και ασφαλούς περιβάλλοντος στην Ανατολική Μεσόγειο και για την ανάπτυξη μιας αμοιβαία επωφελούς σχέσης συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας.»

