Μια ξεχωριστή εμπειρία επιβράβευσης - 8ήμερη κρουαζιέρα στη Μεσόγειο για τους συνεργάτες της Contract

Με τις καλύτερες εντυπώσεις επέστρεψαν οι 20 συμμετέχοντες από την 8ήμερη all inclusive κρουαζιέρα που πραγματοποίησε η Contract A.E., σε συνεργασία με την Interamerican, ως ταξίδι επιβράβευσης από τις 10 έως τις 17 Ιουνίου 2026, για τους συνεργάτες που διακρίθηκαν στον Διαγωνισμό Πωλήσεων Contract – Interamerican 2025.

Ο διαγωνισμός υλοποιήθηκε αποκλειστικά για τους συνεργάτες του Contract Network, με συνεργάτες της εταιρίας από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας να συμμετέχουν σε μια εμπειρία που συνδύασε ταξίδι, χαλάρωση, επικοινωνία και κοινές στιγμές σε ένα ιδιαίτερα όμορφο περιβάλλον.

Η κρουαζιέρα είχε αφετηρία τον Πειραιά και μοναδικούς προορισμούς που ανέδειξαν την ομορφιά και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της Μεσογείου.

Οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν την Κατάνια της Σικελίας, το Ταράντο της Ιταλίας, τη Βαλέτα της Μάλτας, το Αργοστόλι της Κεφαλονιάς και τη Μύκονο, απολαμβάνοντας εικόνες, εμπειρίες και στιγμές που έδωσαν στο ταξίδι έναν ιδιαίτερα ξεχωριστό χαρακτήρα.

Σε κάθε σταθμό, οι συνεργάτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν νέους τόπους, να μοιραστούν κοινές εμπειρίες και να δημιουργήσουν αναμνήσεις πέρα από το καθημερινό επαγγελματικό περιβάλλον. Η κρουαζιέρα ανέδειξε για ακόμη μία φορά το ισχυρό κλίμα συνεργασίας που χαρακτηρίζει το Contract Network και τη σημασία που δίνει η εταιρία στους ανθρώπους του δικτύου της, επενδύοντας διαχρονικά σε αυτούς και αναγνωρίζοντας ότι η ανάπτυξη της εταιρίας είναι άμεσα συνδεδεμένη με τους ανθρώπους του δικτύου της.

Μέσα από δράσεις όπως αυτή, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να βρίσκεται δίπλα στους συνεργάτες της, να στηρίζει την προσπάθειά τους και να δημιουργεί ευκαιρίες ουσιαστικής αναγνώρισης.

Το ταξίδι στη Μεσόγειο ολοκληρώθηκε αφήνοντας στους συμμετέχοντες όμορφες εικόνες, δυνατές εμπειρίες και την αίσθηση ότι αποτελούν μέρος ενός δικτύου που εξελίσσεται, μεγαλώνει και επιβραβεύει έμπρακτα τους ανθρώπους του.

Η Διοίκηση της Contract A.E. ευχαριστεί θερμά την Interamerican για τη συμβολή της στην υλοποίηση του ταξιδιού και συγχαίρει τους συνεργάτες που διακρίθηκαν μέσα από τον διαγωνισμό.

Με το βλέμμα ήδη στραμμένο στον νέο Διαγωνισμό Πωλήσεων του Contract Network για το 2026, με έπαθλο ένα ξεχωριστό ταξίδι στο Κάιρο, η εταιρία δίνει συνέχεια σε έναν θεσμό που έχει πλέον καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για τους συνεργάτες της!