ΕΑΕΕ: Ενημέρωση για απoφάσεις της ΑΑΔΕ σχετικά με φορολογικά θέματα

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) ενημερώνει σχετικά με τις εξής αποφάσεις της ΑΑΔΕ:

α) την υπ΄ αριθμ. Α 1145/15.07.2026 απόφαση της ΑΑΔΕ με θέμα:

«Διαδικασία έκδοσης απόφασης άρσης κατάσχεσης λογαριασμών επί απαιτήσεων στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων και εγκατεστημένων στη χώρα λοιπών υπόχρεων προσώπων κατ’ άρθρο 62 του ν. 4170/2013 (Α’ 163) για βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση κατ’ άρθρο 18 ν. 5313/2026 (Α’ 102)» και

β) την υπ΄αριθμ. Α 1147/17.7.2026 απόφαση της ΑΑΔΕ με θέμα:

«Διαδικασία και προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 (Α΄167), περί εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα».

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