Η Santam Syndicate 1918 εγκαινιάζει δραστηριότητα στον διεθνή κλάδο ασφάλισης αυτοκινήτων και ενισχύει την ομάδα ασφάλισης περιουσίας

Η Santam Syndicate 1918 («η Syndicate»), μέλος του Ομίλου Santam, του μεγαλύτερου ασφαλιστικού ομίλου γενικών ασφαλίσεων στην Αφρική, ανακοινώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την ένταξη δύο ανώτερων στελεχών της ασφαλιστικής αγοράς του Λονδίνου στην αναπτυσσόμενη ομάδα της. Ο Neil Smith αναλαμβάνει να ηγηθεί της εισόδου της Syndicate στη διεθνή αγορά ασφάλισης αυτοκινήτων, ενώ ο Stephen Kiedish διορίζεται Senior Underwriter στην ομάδα Ασφάλισης Περιουσίας (Property).

Ο Smith θα είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη και τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου Διεθνούς Ασφάλισης Αυτοκινήτων της Syndicate, καθορίζοντας τη στρατηγική αναδοχής, ενισχύοντας τις επιδόσεις του χαρτοφυλακίου και υποστηρίζοντας τη βιώσιμη και κερδοφόρα ανάπτυξή του μέσω πειθαρχημένης αναδοχής. Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνεται επίσης η ενίσχυση των σχέσεων με τους μεσίτες και τους Coverholders στις βασικές διεθνείς αγορές. Ο Kiedish, από την πλευρά του, θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη και περαιτέρω ενίσχυση των δυνατοτήτων της Syndicate στον κλάδο Ασφάλισης Περιουσίας, αναλαμβάνοντας την περαιτέρω ανάπτυξη και διαφοροποίηση του σχετικού χαρτοφυλακίου.

Οι συγκεκριμένοι διορισμοί υπογραμμίζουν τη συνεχιζόμενη επένδυση της Syndicate σε εξειδικευμένη τεχνογνωσία αναδοχής, καθώς διευρύνει τις δυνατότητές της σε πολλαπλούς ασφαλιστικούς κλάδους. Παράλληλα, ενισχύουν τη μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξης της Santam και την προσήλωσή της στην πειθαρχημένη αναδοχή και στην τεχνική αριστεία.

Ο Sam Geddes, Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) της Santam Syndicate 1918, δήλωσε:

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που καλωσορίζουμε τον Neil και τον Stephen στη Syndicate. Διαθέτουν εξαιρετική τεχνική κατάρτιση, ισχυρή φήμη στην αγορά και εκτεταμένη εμπειρία στους αντίστοιχους ασφαλιστικούς κλάδους τους. Οι διορισμοί τους ενισχύουν σημαντικά το βάθος και τις δυνατότητες της ομάδας αναδοχής μας και θα αποδειχθούν ιδιαίτερα ωφέλιμοι για τους πελάτες μας, τους μεσίτες και τους Coverholders.»

Ο Smith διαθέτει περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στην αναδοχή κινδύνων στον τομέα της Διεθνούς Ασφάλισης Αυτοκινήτων, με εξειδίκευση στην ανάπτυξη και διαχείριση κερδοφόρων χαρτοφυλακίων ασφάλισης αυτοκινήτων σε πολλαπλές δικαιοδοσίες. Εντάσσεται στη Santam Syndicate 1918 προερχόμενος από τη Volante Global, όπου κατείχε τη θέση του Managing Director, International Motor, ηγούμενος της ανάπτυξης εξειδικευμένων χαρτοφυλακίων ασφάλισης αυτοκινήτων και λύσεων αναδοχής μέσω εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων (delegated underwriting) σε ευρύ φάσμα αγορών. Προηγουμένως είχε διατελέσει σε ανώτερες θέσεις αναδοχής ασφαλίσεων αυτοκινήτων στις QBE Insurance, Ensign Motor Policies και Torch Motor Policies. Είναι ευρέως αναγνωρισμένος για την εξειδίκευσή του στις εργασίες delegated authority, στη διαχείριση χαρτοφυλακίων και στην αναδοχή σύνθετων και εξειδικευμένων κινδύνων ασφάλισης αυτοκινήτων.

Ο Neil Smith

Ο Kiedish εντάσσεται στη Syndicate διαθέτοντας περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον ασφαλιστικό κλάδο. Πιο πρόσφατα κατείχε τη θέση του Managing Director, Affinity Solutions στη Volante Global Syndicate 1699, όπου ήταν υπεύθυνος για την ανάπτυξη και τη διαχείριση των εργασιών Affinity. Προηγουμένως είχε αναλάβει ανώτερες θέσεις αναδοχής στις Sportscover, ProSight Syndicate 1110, AEGIS London Syndicate 1225 και QBE Europe, ενώ ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στην RSA.

Ο Stephen Kiedish