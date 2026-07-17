Η παραγωγή αυξάνεται, η προστασία της οικογένειας υποχωρεί

Οι αριθμοί μπορεί να ευημερούν, αλλά η ασφαλιστική προστασία της ελληνικής οικογένειας δείχνει να υποχωρεί. Η αύξηση κατά 25,3% της παραγωγής στις ατομικές ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας το πρώτο τρίμηνο του 2026 δεν αποτυπώνει μια αντίστοιχη στροφή των πολιτών προς την κάλυψη του θανάτου, της ανικανότητας, της αναπηρίας, της απώλειας εισοδήματος ή της μελλοντικής σύνταξης.

Αντίθετα, οι παραδοσιακές ασφαλίσεις Ζωής μειώθηκαν, ενώ οι νέες εργασίες στις συγκεκριμένες καλύψεις υποχώρησαν σχεδόν κατά 50%. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι περιορίστηκε και ο αριθμός των νέων ασφαλισμένων. Επομένως, η αγορά δεν διευρύνεται κοινωνικά· αυξάνεται κυρίως σε χρηματική αξία.

Η ανάπτυξη στηρίχθηκε σχεδόν αποκλειστικά στα ασφαλιστικά προϊόντα που συνδέονται με επενδύσεις, στις μεγάλες εφάπαξ καταβολές και στο τραπεζικό δίκτυο. Πρόκειται περισσότερο για μετακίνηση αποταμιευτικών κεφαλαίων παρά για ουσιαστική ενίσχυση της οικογενειακής προστασίας.

Λεφτά υπάρχουν, αλλά δεν πάνε στην προστασία...

Σε αυτό το σημείο αναδεικνύεται η αξία του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. Ο επαγγελματίας σύμβουλος είναι εκείνος που μπορεί να εντοπίσει τις πραγματικές ανάγκες μιας οικογένειας, να εξηγήσει τους κινδύνους και να προτείνει ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας, πέρα από την απλή διάθεση ενός επενδυτικού προϊόντος.

Η ευθύνη, όμως, δεν βαραίνει μόνο τα δίκτυα. Οι διευθύνοντες σύμβουλοι και οι διευθυντές πωλήσεων οφείλουν να δώσουν σαφή κατεύθυνση, κίνητρα και εκπαίδευση για την προώθηση προγραμμάτων ζωής, υγείας και εισοδήματος.

Αναδημοσίευση από την εφημερίδα Nextdeal (Τεύχος 584) που κυκλοφορεί - Στήλη "Θέσεις"