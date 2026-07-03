Συνάντηση Φίλιππου Φόρτωμα με την νέα Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για πολεοδομικά και χωροταξικά θέματα Κυκλάδων

Σε ιδιαίτερα θετικό και εποικοδομητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση του βουλευτή Κυκλάδων Φίλιππου Φόρτωμα με τη νέα Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κα Μαριλένα Σούκουλη – Βιλιάλη, κατά την οποία συζητήθηκε ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων που αφορούν τις Κυκλάδες και εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Υφυπουργού.



Τα ζητήματα ερμηνείας που έχουν προκύψει από την εφαρμογή του νέου Κώδικα Χωροταξίας και Πολεοδομίας "Νίκος Ταγαράς" και αφορούν σε σιωπηρή κατάργηση βασικής ρύθμισης για την εκτός σχεδίου δόμηση, που μέχρι τώρα έδινε οικοδομησιμότητα σε χιλιάδες ιδιοκτησίες, έθεσε στη νέα Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κα Μαριλένα Σούκουλη - Βιλιάλη, ο βουλευτής Κυκλάδων Φίλιππος Φόρτωμας μαζί με σειρά άλλων ανοιχτών πολεοδομικών και χωροταξικών θεμάτων και ιδιαίτερα ζητήματα που αφορούν στις Κυκλάδες.



Ο βουλευτής συνεχάρη την Υφυπουργό για την ανάληψη των νέων της καθηκόντων και της ευχήθηκε κάθε επιτυχία στο έργο της, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη στενής συνεργασίας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των σημαντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα νησιά των Κυκλάδων.



Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Φόρτωμας παρουσίασε αναλυτικά και ανά νησί, σειρά κρίσιμων θεμάτων που έχουν ανακύψει από τις τοπικές κοινωνίες, τους Δήμους και τους παραγωγικούς φορείς.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις πιθανές ασυμβατότητες του υπό διαμόρφωση Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό με τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια, στις ανησυχίες Δήμων και τοπικών φορέων για τη μη ενσωμάτωση των προτάσεών τους κατά την εκπόνηση των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων, στις επιπτώσεις και τους προβληματισμούς που διατυπώνονται σχετικά με το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, στα ζητήματα ερμηνείας που έχουν προκύψει από την εφαρμογή του νέου Κώδικα Χωροταξίας και Πολεοδομίας, στην προοπτική αξιοποίησης του γεωθερμικού δυναμικού της Μήλου, μεταφέροντας στην Υφυπουργό τις εύλογες ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας σχετικά με τον τρόπο και τις προϋποθέσεις ενδεχόμενης αξιοποίησης της συγκεκριμένης μορφής ενέργειας καθώς και στην πορεία υλοποίησης των μελετών για τον χαρακτηρισμό των δημοτικών οδών στα νησιά των Κυκλάδων.



Ο βουλευτής παρέδωσε στην Υφυπουργό σχετικά υπομνήματα και έγγραφα φορέων, τα οποία αποτυπώνουν αναλυτικά τις θέσεις και τις τεκμηριωμένες προτάσεις φορέων και Δήμων των Κυκλάδων καθώς και του Συλλόγου Μελετητών Μηχανικών Νομού Κυκλάδων.



Η Υφυπουργός άκουσε με ιδιαίτερη προσοχή όλα τα ζητήματα που τέθηκαν, εξέφρασε τη βούλησή της να υπάρχει συνεχής συνεργασία με τον βουλευτή, ενώ ο κ. Φόρτωμας, από την πλευρά του δήλωσε ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την πορεία όλων των ζητημάτων που απασχολούν τα νησιά, επιδιώκοντας διαρκώς τη συνεργασία με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ώστε να προωθούνται λύσεις που υπηρετούν τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την ισόρροπη πρόοδο των Κυκλάδων.