Ουγγαρία: Ο Μάγιαρ αφήνει πίσω την εποχή Όρμπαν

Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε την εξουσία μετά την ιστορική εκλογική νίκη της 12ης Απριλίου, ο κεντροδεξιός Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Πέτερ Μαγιάρ έβαλε μπρος το σχέδιο του για την αποορμπανοποίηση της χώρας. Τα δείγματα που έδειξε ήταν σαφή από την πρώτη στιγμή: τράβηξε μια κόκκινη γραμμή απέναντι στη Ρωσία, επιβεβαίωσε τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της Ουγγαρίας, ανακοίνωσε τη ριζική αναδιάρθρωση της δημόσιας τηλεόρασης που στη διάρκεια των τελευταίων δεκαέξι χρόνων λειτουργούσε ως μαγαζί παραγωγής προπαγάνδας του Όρμπαν, ανακοίνωσε αλλαγές στη Δικαιοσύνη, δηλαδή θέλησε βάλει ένα οριστικό τέλος σε ότι θύμιζε το παλιό καθεστώς.

Δεν αρκέστηκε ωστόσο στα παραπάνω, αλλά προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, επιχειρώντας να ξεριζώσει ακόμη και τους πιο ισχυρούς αρμούς της παλιάς εξουσίας. Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε από την αρχή την παραίτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Τάμας Σούλιοκ, τον οποίο θεωρούσε βασικό γρανάζι της εποχής Όρμπαν και εμπόδιο για τη μετάβαση της Ουγγαρίας σε μία νέα πραγματικότητα με λιγότερο αυταρχισμό, περισσότερη δημοκρατία, επένδυση στο κράτος δικαίου και σεβασμό στον πολίτη και το δημόσιο χρήμα. Είναι σε κάθε περίπτωση αρκετά ασυνήθιστο ένας πρωθυπουργός να ζητά από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να εγκαταλείψει τη θέση του, πριν καν εκείνος ολοκληρώσει τη θητεία του. Η κίνηση αυτή προκάλεσε έντονες συζητήσεις, αλλά καταδεικνύει την αποφασιστικότητα του νέου Πρωθυπουργού να αφήσει πίσω του την εποχή Όρμπαν.

Ο κ. Σούλιοκ από την πλευρά του αρνήθηκε κατηγορηματικά να πράξει κάτι τέτοιο. Ο Πέτερ Μαγιάρ δεν έμεινε με δεμένα τα χέρια, αλλά προχώρησε, όπως είχε υποσχεθεί, στη διευθέτηση του ζητήματος μέσα από την κοινοβουλευτική οδό. Με την ισχυρή πλειοψηφία που διαθέτει στο ουγγρικό κοινοβούλιο, άλλαξε ουσιαστικά το Σύνταγμα για να ανατρέψει τον πρόεδρο της χώρας. Η σχετική ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα το βράδυ και ανοίγει έτσι ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της Ουγγαρίας.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, η θητεία του νυν Προέδρου της Δημοκρατίας θα τερματιστεί, έχει τεθεί όριο στην «εδραίωση της εξουσίας», έχει ενισχυθεί η ανεξαρτησία του Συνταγματικού Δικαστηρίου και, με την ίδρυση του Εθνικού Γραφείου Ανάκτησης και Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων, έχει δημιουργηθεί η συνταγματική βάση για την ανάκτηση της δημόσιας περιουσίας.

Ο κ. Μαγιάρ τόνισε πως αυτή ήταν η εντολή που ο ίδιος και το κόμμα του έλαβε από τον ουγγρικό λαό, ενώ στο πλαίσιο μιας δυνητικής «κάθαρσης» στην πολιτική ζωή της χώρας, ανακοίνωσε το άνοιγμα των αρχείων των μυστικών υπηρεσιών.

Σε πολιτικό επίπεδο, το θέμα αυτό αναμένεται να ανaζωπυρώσει την αντιπαράθεση μεταξύ του κυβερνώντος κόμματος Tisza και του κόμματος Όρμπαν Fidesz! Οι αντιδράσεις των στελεχών της αντιπολίτευσης είναι ήδη μεγάλες, με τους πολιτικούς αναλυτές να προεξοφλούν μια εκτόξευση της πόλωσης. Αυτό ακούγεται πολύ λογικό από τη στιγμή που οι κινήσεις Μαγιάρ, συνιστούν απειλή για τους αξιωματούχους εκείνους που πρωταγωνίστησαν αρνητικά στο πολιτικό σκηνικό και αξιοποιησαν μεθόδους που δεν συνάδουν με ένα ευρωπαϊκό και φιλελεύθερο κράτος. Ήδη ο Πρόεδρος του Fidesz δήλωσε σχετικά: «δεν θα αναγνωρίσουμε ποτέ τις βίαιες μεθόδους τυραννίας ως νόμιμες ή θεμιτές. Εάν ο πρόεδρος απομακρυνθεί βίαια από το αξίωμα, η Ουγγαρία έχει το δικαίωμα να αντισταθεί. Και θα το κάνουμε!».

Τα επεισόδια στο σίριαλ της σφοδρής σύγκρουσης Μαγιάρ-Όρμπαν μόλις άρχισαν και αναμένεται να διαρκέσουν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα....