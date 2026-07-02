Η τρομοκρατία επιστρέφει (;) παγκόσμιος πρωταγωνιστής το Χ.Α, η Πειραιώς «χτυπά» το ΙΑΣΩ, και ο Αλαφούζος προς…το Χ.Α

Τρομοκρατία (1): Η επίθεση σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη που κατέληξε δυστυχώς και στη δολοφονία της μητέρας της πολιτεύτριας της ΝΔ στην Α' Θεσσαλονίκης, A. Νέστορα, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, εξετάζεται από την Αντιτρομοκρατική ότι συνδέεται με την πρόσφατη αντισημιτική περιπολία του Ρουβίκωνα στην συμπρωτεύουσα. Κάποιοι, οι ηθικοί αυτουργοί αυτών των επιθέσεων ίσως θέλουν να μας γυρίσουν στην εποχή της…Marfin, στο 2010. Ας προσέξουν και όσοι πολιτικοί δαιμονοποιούν τους πολιτικούς τους αντιπάλους, «οπλίζοντας» το χέρι των «λαϊκών εκδικητών». Η πολιτική τοξικότητα και ο λαϊκισμός οπλίζουν τα χέρια τρομοκρατών.

Τρομοκρατία (2): Θα περιμέναμε κάτι καλύτερο από τον υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, πέρα από τους χαρακτηρισμούς περί «γνωστών, ανοήτων και αμετανόητων». Δεν είναι κάποιοι ακτιβιστές κ. Χρυσοχοϊδη. Την ίδια ώρα ο υπουργός Δικαιοσύνης χαρακτήρισε τον Ρουβίκωνα εγκληματική οργάνωση που ενδύεται τον μανδύα αναρχικής συλλογικότητας, , με αφορμή το πρωτοφανές κάλεσμα για «αντισιωνιστικές περιπολίες» στη Θεσσαλονίκη, επισημαίνοντας ότι έχει έλθει η ώρα συνένωσης δικογραφιών όπως με τη «Χρυσή Αυγή». Επίσης αίσθηση προκάλεσε η σύνδεση της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη με την επανεμφάνιση Τσίπρα από τον γραμματέα της ΝΔ, θυμίζοντας την συμπεριφορά της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ σε φαινόμενα τρομοκρατίας.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το Χρηματιστήριο Αθηνών συνεχίζει να συγκαταλέγεται στους μεγάλους κερδισμένους των διεθνών αγορών το 2026, όπως και τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με την Deutsche Bank πρωταγωνιστεί στις παγκόσμιες αποδόσεις για τον Ιούνιο και το δεύτερο τρίμηνο. Τον Ιούνιο ξεπέρασε σε απόδοση τον πανευρωπαϊκό STOXX 600, τον ιταλικό FTSE MIB, αλλά και τον αμερικανικό S&P 500. Ακόμη πιο ισχυρή ήταν η επίδοση της ελληνικής αγοράς σε επίπεδο τριμήνου. Μόνο ορισμένες ασιατικές αγορές, όπως η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία, εμφάνισαν υψηλότερες αποδόσεις, ενώ το Χρηματιστήριο Αθηνών υπεραπέδωσε τόσο έναντι του STOXX 600 όσο και των αμερικανικών S&P 500 και Nasdaq. Σύμφωνα με βρετανική τράπεζα HSBC, η Ελλάδα και το Euronext Athens είναι η αγορά της Ευρώπης όπου τα funds είναι το περισσότερο overweight.

Πειραιώς- ΙΑΣΩ: Εντείνονται, σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαπραγματεύσεις του Ομίλου Πειραιώς και του fund Oaktree Capital Management για το ΙΑΣΩ. Το επενδυτικό fund Oaktree Capital Management που έχει αποκτήσει τον έλεγχο του ΙΑΣΩ με τίμημα περίπου 185 εκατ. ευρώ και τώρα επιθυμεί να αποεπενδύσει βρίσκεται σε συζητήσεις με την Πειραιώς η οποία μέσω της θυγατρικής της «Ημιθέα» στον κλάδο της υγείας ελέγχει το «Ερρίκος Ντυνάν». Όπως γίνεται αντιληπτό εάν οι διαπραγματεύσεις ευοδωθούν θα δημιουργηθεί ένας ισχυρός «παίκτης» στην ιδιωτική υγεία: Ερρίκος Ντυνάν +ΙΑΣΩ. Το θέμα είναι πόσο υψηλότερο τίμημα από τα 185 εκατ. ευρώ ζητά το fund Oaktree Capital Management για να κλείσει το deal.

Τράπεζες- Fitch: Η Fitch προχώρησε σε αναβάθμιση κατά μία βαθμίδα της πιστοληπτικής ικανότητας της Eurobank και της Εθνικής ανεβάζοντάς τες σε ΒΒΒ από ΒΒΒ-, με σταθερό outlook. Παράλληλα, διατήρησε την αξιολόγηση της Πειραιώς στο ΒΒΒ-, αλλά βελτίωσε τις προοπτικές της σε θετικές από σταθερές. Η αναβάθμιση αποδίδεται κυρίως στη βελτίωση του λειτουργικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, το οποίο πλέον αξιολογείται υψηλότερα, λόγω της ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης, της υποχώρησης της ανεργίας και της αυξημένης ζήτησης για δάνεια σε επιχειρήσεις και ιδιώτες. Συνολικά, ο οίκος θεωρεί ότι οι ελληνικές τράπεζες επωφελούνται από το βελτιωμένο μακροοικονομικό περιβάλλον και εμφανίζουν ισχυρότερες προοπτικές ανάπτυξης και κερδοφορίας για τα επόμενα χρόνια.

Ναυτιλιακές- Χ.Α: Η ναυτιλιακή του Πόλυ Χατζηϊωάννου, η Safe Bulkers έκανε το πρώτο βήμα και εισήλθε στο Euronext Athens με παράλληλη εισαγωγή των μετοχών. Ακολουθεί η Seanergy Maritime Holdings Corp ( ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος Σταμάτιος Τσαντάνης) η οποία εκδίδει πενταετές ομολογιακό δάνειο έως 100 εκατ. ευρώ μέσω της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Η Seanergy Maritime Holdings Corp., είναι μία από τις μεγαλύτερες εισηγμένες ελληνικών συμφερόντων εταιρείες μεταφοράς ξηρού φορτίου. Στο τέλος του 2025 ο στόλος της Seanergy αποτελούνταν από 19 φορτηγά πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου. Σύμφωνα με πληροφορίες σειρά ετοιμάζεται να πάρει η Okeanis συμφερόντων της οικογένειας Αλαφούζου για άντληση κεφαλαίων μέσω έκδοσης ομολογιακού δανείου.

Alpha Bank: Εδραιώνει τη θέση του τρίτου τραπεζοασφαλιστικού πυλώνα στην Κύπρο. Η Alpha Bank ολοκλήρωσε την εξαγορά της Altius Insurance Ltd., τον αποκλειστικό συνεργάτη της Alpha Bank Κύπρου στο bancassurance επί 11 χρόνια. Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Altius Insurance και την επικείμενη συγχώνευσή της με την Universal Life, η Alpha Bank δημιουργεί τον τρίτο ισχυρότερο ασφαλιστικό πυλώνα της Κύπρου, έναν οργανισμό με μέγεθος, τεχνογνωσία και ηγετική θέση στους κλάδους Ζωής, Ζημιών, Ατυχημάτων και Υγείας. Η ενιαία εταιρεία πρόκειται να φέρει στην Τράπεζα ένα δίκτυο περίπου 400 ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και πελατειακή βάση πάνω από 100.000.

Υ.Γ: Ξαναχτύπησε ο Θύμιος με δηλώσεις του στα Παραπολιτικά 90,1: Στις εκλογές θα είμαστε σε διαδηλώσεις και απεργίες.