Η ζωή δεν στέλνει reminders!

Του Θωμά Πουρλίδα

Ζούμε σε μια εποχή όπου σχεδόν τα πάντα συνοδεύονται από μια ειδοποίηση. Το κινητό μάς υπενθυμίζει τα ραντεβού, τις υποχρεώσεις, τις πληρωμές, ακόμη και την ανάγκη να ξεκουραστούμε ή να πιούμε νερό. Έχουμε μάθει να βασιζόμαστε στα reminders για να οργανώνουμε την καθημερινότητά μας. Υπάρχει, όμως, μια υπενθύμιση που δεν θα λάβουμε ποτέ: εκείνη της ίδιας της ζωής!!

Η ζωή δεν προειδοποιεί! Δεν στέλνει ειδοποίηση πριν από μια ασθένεια, μια φυσική καταστροφή, μια οικονομική κρίση ή μια απρόσμενη απώλεια. Κι όμως, μέσα στην αβεβαιότητα της υπάρχει μία βεβαιότητα: οι ανατροπές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ανθρώπινης διαδρομής.

Όσο και εαν οι επιθυμίες, οι στόχοι, οι προθεσμίες, ορίζουν την πολυάσχολη ζωή μας, η πραγματικότητα παραμένει απρόσμενη, γεμάτη ανατροπές, αλλαγές που αδυνατούμε να προβλέψουμε, να κατανοήσουμε και εν τέλει να είμαστε ένα βήμα μπροστά, από αυτό που θα συμβεί στο μέλλον.

Σήμερα ο κόσμος μεταβάλλεται με ταχύτητα που λίγες γενιές γνώρισαν στο παρελθόν. Κοινωνικές και πολιτικές ισορροπίες μετακινούνται, οι οικονομίες δοκιμάζονται, ενώ η κλιματική κρίση κάνει τις φυσικές καταστροφές ολοένα συχνότερες και εντονότερες, συνέπεια της ανθρώπινης λεηλασίας προς την φύση.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο σχεδιασμός της επόμενης ημέρας δεν είναι εύκολη υπόθεση. Είναι μια διαρκής άσκηση προσαρμογής.

Υπάρχουν, βέβαια, γεγονότα που δεν μπορούν να προβλεφθούν. Ένα πρόβλημα υγείας, μια πρόωρη απώλεια ή μια προσωπική κρίση δεν χωρούν σε κανέναν προγραμματισμό. Από την άλλη πλευρά, ακόμη και η ευλογία της μακροζωίας συνοδεύεται από νέες προκλήσεις: μεγαλύτερες ανάγκες φροντίδας, αυξημένο κόστος διαβίωσης και την απαίτηση για οικονομική ασφάλεια σε μια εποχή, όπου οι συντάξεις δύσκολα ακολουθούν τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων.

Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, η πρόνοια, ο σχεδιασμός, δεν είναι έκφραση απαισιοδοξίας. Είναι στάση ευθύνης.

Η γνώση, η εξειδίκευση, η επιστήμη και η τεχνολογία δεν μπορούν να εξαλείψουν το απρόβλεπτο. Μπορούν όμως να περιορίσουν τις συνέπειές του. Τα σύγχρονα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης για φυσικές καταστροφές, οι ψηφιακές εφαρμογές που ενημερώνουν εγκαίρως τους πολίτες και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών αποδεικνύουν ότι η ανθρώπινη γνώση μπορεί να κερδίσει πολύτιμο χρόνο και, πολλές φορές, να σώσει ζωές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο προσφατος ισχυρος σεισμός στην Βενεζουέλα και η προειδοποίηση της Google!

Συμφωνα με την Google το σύστημα έστειλε προειδοποιήσεις που έφτασαν σε 11,4 εκατομμύρια ανθρώπους, δίνοντάς τους από λίγα δευτερόλεπτα έως και δύο λεπτά χρόνο πριν από τα ισχυρά διαδοχικά χτυπήματα.

Το ίδιο ισχύει και σε προσωπικό επίπεδο. Η πρόληψη για την υγεία, η οικονομική προετοιμασία, η ασφαλιστική κάλυψη, η συνεχής εκπαίδευση και η καλλιέργεια δεξιοτήτων δεν αποτελούν πολυτέλειες. Είναι μορφές πρόνοιας απέναντι σε ένα μέλλον που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια.

Η ζωή δεν στέλνει reminders. Το παρελθόν, όμως, μας στέλνει διαρκώς μηνύματα, μας έχει διδάξει, και εαν μας έχει κάνει ελαφρώς σοφοτερους, τότε το να προνοήσουμε στο βαθμό που μπορούμε, είναι το μόνο γερό σκαρί που θα αντέξει στις φουρτούνες.

Το ερώτημα δεν είναι αν θα υπάρξει η επόμενη ανατροπή· αυτή είναι βέβαιη. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν, όταν έρθει, θα μας βρει απροετοίμαστους ή αν θα έχουμε κάνει ό,τι περνά από το χέρι μας για να την αντιμετωπίσουμε.

Ίσως, τελικά, η μεγαλύτερη πράξη σοφίας δεν είναι να προσπαθούμε να προβλέψουμε το μέλλον. Είναι να προνοούμε γι' αυτό!

Ποιος ειναι ο Θωμάς Πουρλίδας



Ο Θωμάς Πουρλίδας δραστηριοποιείται στον χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης από το 2005, έχοντας αναπτύξει μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία με επίκεντρο τον χρηματοοικονομικό σχεδιασμό και την παροχή ολοκληρωμένων ασφαλιστικών λύσεων. Είναι πιστοποιημένος Financial Planner (SQF 3 & 4 EFICERT), κάτοχος Diploma in Sales Management του Πανεπιστημίου Πειραιώς και μέλος του διεθνούς οργανισμού Million Dollar Round Table (MDRT). Το 2014 τιμήθηκε με το Βραβείο Ήθους «Γ. Σκαλίγκος» για την επαγγελματική του διαδρομή και τη συνεισφορά του στον θεσμό της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Παράλληλα με την επαγγελματική του πορεία, έχει διακριθεί διεθνώς στον χώρο των υπεραποστάσεων ορεινού τρεξίματος, εκπροσωπώντας την Ελλάδα σε κορυφαίους αγώνες ανά τον κόσμο. Μέσα από την πρωτοβουλία WonderRun συνδέει τον αθλητισμό με την κοινωνική προσφορά, στηρίζοντας δράσεις για τη Μονάδα Αυτιστικού Ατόμου «ΕΛΠΙΔΑ». Η φιλοσοφία του βασίζεται στη συνέπεια, την επιμονή, τη διαρκή εξέλιξη και την προσφορά, αξίες που χαρακτηρίζουν τόσο την επαγγελματική όσο και την προσωπική του πορεία.