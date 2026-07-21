Η Allianz Jio Re κατέγραψε ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ύψους ₹266 crore στο πρώτο πλήρες τρίμηνο λειτουργίας της

Η Allianz Jio Reinsurance, η κοινοπραξία (joint venture) κατά 50:50 μεταξύ του Ομίλου Allianz και της Jio Financial Services Limited (JFSL), κατέγραψε ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ύψους ₹266 crore κατά το πρώτο πλήρες τρίμηνο λειτουργίας της, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη θέση του επικεφαλής αντασφαλιστή (lead reinsurer) σε σημαντικά αντασφαλιστικά προγράμματα βάσει συμβάσεων (treaty programs) κορυφαίων ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών της Ινδίας, σύμφωνα με το Reinsurance News.

Η κοινοπραξία, με Διευθύνουσα Σύμβουλο (CEO) τη Sonia Rawal, συνδυάζει την εκτεταμένη παρουσία της JFSL στην τοπική αγορά και τις ψηφιακές της υποδομές με τη διεθνή κλίμακα αναδοχής κινδύνων και τις αντασφαλιστικές δυνατότητες της Allianz.

Μετά τη χορήγηση της τελικής κανονιστικής έγκρισης τον Μάρτιο του 2026, η Allianz Jio Re ξεκίνησε επίσημα τις εργασίες αναδοχής αντασφαλιστικών κινδύνων στην Ινδία.

Εκτός από τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ύψους ₹266 crore που κατέγραψε κατά το πρώτο πλήρες τρίμηνο λειτουργίας της, η Allianz Jio Re φέρεται να δημιούργησε ένα ισχυρό πλαίσιο αναδρομικής αντασφάλισης (retrocession), με στόχο τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των κεφαλαίων της και την περαιτέρω ενίσχυση της διαχείρισης των αναλαμβανόμενων κινδύνων.

Η νέα κοινοπραξία φέρεται επίσης να απολαμβάνει προνομιακή πρόσβαση στην αγορά, ως ο τρίτος αδειοδοτημένος εγχώριος αντασφαλιστής της Ινδίας.

Ο Hitesh Sethia, Διευθύνων Σύμβουλος (Managing Director & CEO) της Jio Financial Services, δήλωσε:

«Η διατηρήσιμη δυναμική που καταγράφουμε σε όλους τους επιχειρηματικούς μας τομείς επιβεβαιώνει τη λεπτομερώς σχεδιασμένη αρχιτεκτονική του ολοκληρωμένου οικοσυστήματός μας (full-stack ecosystem) και την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής υλοποίησής μας.

Μέσω της στρατηγικής ενσωμάτωσης της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και της ανάλυσης δεδομένων, έχουμε επιτύχει σημαντικές βελτιώσεις στην αποδοτικότητα σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας.

Συνεχίζουμε να επιτυγχάνουμε ισχυρή ανάπτυξη στις εξατομικευμένες λύσεις χρηματοδότησης που προσφέρουμε, να διευρύνουμε την πρόσβαση σε καινοτόμα επενδυτικά προϊόντα μέσω της εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων μας και να ενισχύουμε τον επιχειρησιακό μετασχηματισμό του τομέα πληρωμών μας μέσω της διαφοροποίησης των πηγών εσόδων και της αυστηρής εστίασης στη βιωσιμότητα των οικονομικών μεγεθών κάθε επιχειρηματικής μονάδας (unit economics).

Δεδομένων των σημαντικών προοπτικών για βαθύτερη διείσδυση στην ινδική αγορά σε τομείς όπως οι επενδυτικές λύσεις και οι ασφαλίσεις, επιταχύνουμε τις επενδύσεις μας σε ορισμένες από τις νεότερες επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των κοινοπραξιών μας με τις BlackRock και Allianz στους συγκεκριμένους τομείς, οι οποίες αναμένεται να αποφέρουν σημαντικά οφέλη σε βάθος χρόνου.»