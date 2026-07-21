Aon: Ζημιές άνω του 1 δισ. ευρώ λόγω έξαρσης ισχυρών καταιγίδων στην Ευρώπη τον Ιούλιο

Οι εκτεταμένες ισχυρές καταιγίδες μεταφοράς (Severe Convective Storms – SCS) που έπληξαν την Ευρώπη μεταξύ 10 και 17 Ιουλίου 2026 είναι πιθανό, όπως αναφέρει το Reinsurance News, να οδηγήσουν σε σημαντικές οικονομικές και ασφαλιστικές ζημιές, με τις συνολικές οικονομικές απώλειες να αναμένεται να ανέλθουν τουλάχιστον σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, ενώ υπάρχει το ενδεχόμενο να φτάσει σε ζημιές ύψους άνω του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, καθώς οι εκτιμήσεις των ζημιών συνεχίζονται, σύμφωνα με την πρόσφατη Weekly Cat Report της Aon.

Στην έκθεση, η Aon εξηγεί ότι οι ζημιές προκλήθηκαν κυρίως από χαλαζοπτώσεις, ενώ πρόσθετες επιπτώσεις οφείλονταν σε ισχυρούς ανέμους και τοπικές αιφνίδιες πλημμύρες (flash floods). Το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών καταγράφηκε στη Γαλλία και τη Γερμανία.

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι, πέρα από τις ζημιές στις περιουσίες, ο αγροτικός τομέας αναμένεται να συμβάλει περισσότερο στις συνολικές οικονομικές απώλειες.

Μόνο στη Γερμανία, η Vereinigte Hagel, ασφαλιστική εταιρεία που εξειδικεύεται στην αγροτική ασφάλιση, ανέφερε ότι περίπου 100.000 εκτάρια (247.100 στρέμματα/αγγλικά acres) αγροτικής γης υπέστησαν ζημιές, με τις αναμενόμενες απώλειες να ανέρχονται σε τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι εκτιμήσεις των ζημιών βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και οι υπολογισμοί των απωλειών είναι πιθανό να μεταβληθούν καθώς θα υποβάλλονται επιπλέον ασφαλιστικές απαιτήσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του συμβάντος, κατά το διάστημα 10–17 Ιουλίου, ένας ισχυρός αντικυκλωνικός θύλακας υψηλών πιέσεων κυριάρχησε στη βορειοδυτική Ευρώπη, μεταξύ των Βρετανικών Νήσων και της Σκανδιναβίας, παγιδεύοντας μια θερμή και υγρή αέρια μάζα πάνω από τη Δυτική και την Κεντρική Ευρώπη.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη μιας σειράς ισχυρών καταιγίδων σε περιοχές της Δυτικής και της Κεντρικής Ευρώπης, μέσα σε ένα σύνθετο σύστημα αυλών χαμηλής πίεσης και ζωνών σύγκλισης. Όπως είχε επισημανθεί και προηγουμένως, οι μεγαλύτερες υλικές ζημιές προκλήθηκαν κυρίως από μεγάλου μεγέθους χαλάζι.

Επιπλέον, η Aon εξήγησε ότι, παρότι κατά το διάστημα 10–11 Ιουλίου εκδηλώθηκαν ορισμένες τοπικά ισχυρές καταιγίδες, προκαλώντας ζημιές σε αρκετά διαμερίσματα της Γαλλίας και στη Βόρεια Ιταλία, ο κύριος όγκος των ζημιών σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των διαδοχικών καταιγίδων της περιόδου 13–17 Ιουλίου στη Δυτική και την Κεντρική Ευρώπη.

Το Ανόβερο της Γερμανίας υπέστη το πιο δαπανηρό επεισόδιο στις 13 Ιουλίου, ενώ στις 14 Ιουλίου οι επιπτώσεις ήταν πιο εκτεταμένες στις νότιες περιοχές της Γερμανίας (Νυρεμβέργη, Άουγκσμπουργκ, Άνσμπαχ), στο γαλλικό διαμέρισμα Bas-Rhin και στη Βόρεια Ιταλία, καθώς η καταιγιδοφόρος δραστηριότητα επεκτάθηκε περαιτέρω.

Στις 15 Ιουλίου, κατά τη διάρκεια των καταστροφικών καταιγίδων, η πλειονότητα των ζημιών από χαλάζι καταγράφηκε στα γαλλικά διαμερίσματα Côte-d’Or, Ardèche, Gironde και Charente-Maritime.

Ισχυρές καταιγίδες με μεγάλης διαμέτρου χαλάζι έπληξαν εκ νέου τη Γαλλία, την Ελβετία και τη νότια Γερμανία στις 16 Ιουλίου. Η αναζωπύρωση της καταιγιδοφόρου δραστηριότητας προκάλεσε πρόσθετες οικονομικές και ασφαλισμένες ζημιές στην κεντρική Ελβετία, σε περιοχές της Γερμανίας (Ουλμ, Τύμπινγκεν, Φράιμπουργκ) και της Γαλλίας (Loire, Charente-Maritime, Haut-Rhin, Moselle).

Σύμφωνα με την Aon, προβλεπόταν η συνέχιση της καταιγιδοφόρου δραστηριότητας, με το κύριο επίκεντρο να μετατοπίζεται στην περιοχή των Άλπεων στις 17 Ιουλίου.