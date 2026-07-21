Eurobank: Επιστολή Φ. Καραβία - Επενδύοντας στο μέλλον της χώρας μας

Ακολουθεί επιστολή του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Φ. Καραβία προς το προσωπικό της Τράπεζας, σχετικά με τη νέα προσφορά των συστημικών Τραπεζών για την αναβάθμιση των Πανεπιστημίων

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Την Παρασκευή 17 Ιουλίου ανακοινώθηκε, παρουσία του Πρωθυπουργού μια ακόμη μείζονος εμβέλειας χορηγική πρωτοβουλία των τραπεζών στον χώρο της εκπαίδευσης. Η Eurobank, σε συνεργασία με τις άλλες τρεις συστημικές τράπεζες, θα διαθέσουμε συνολικά 160 εκατομμύρια ευρώ για την αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών στα σημαντικότερα και αρχαιότερα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα: το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης.

Ιστορικά, αλλά και σήμερα, τα τρία αυτά ιδρύματα αποτελούν το θεμέλιο και τον κανόνα για την επιστημονική έρευνα και την ακαδημαϊκή διδασκαλία στη χώρα μας. Ωστόσο, για πολλά χρόνια, η εικόνα τους μaς πλήγωνε. Ήταν αναντίστοιχη με τη διαδρομή τους, με τις προσδοκίες των φοιτητών και του διδακτικού προσωπικού, με τις απαιτήσεις της σύγχρονης εκπαίδευσης και, κάποτε, προσβλητική για όλη την κοινωνία, που εύλογα τα αντιμετωπίζει ως φάρους γνώσης και καθολικό πρότυπο. Με αυτή τη σκέψη, καθώς ένα νέο τοπίο διαμορφώνεται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και μαζί μια νέα αντίληψη στην ελληνική κοινωνία για τον ρόλο της, αποφασίσαμε να στηρίξουμε την άμεση και ριζική αναβάθμιση ορισμένων κτιρίων που στεγάζουν τις δραστηριότητες του ΕΜΠ, του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, η δωρεά είναι η υψηλότερη των τελευταίων δεκαετιών και περιλαμβάνει την εκπόνηση μελετών και εργασιών για να ανακαινιστούν οι κτιριακές υποδομές που χρησιμοποιούνται καθημερινά από 100.000 φοιτητές, φοιτήτριες και προσωπικό του Ιδρύματος. Παράλληλα, η δωρεά περιλαμβάνει την ανακαίνιση φοιτητικών εστιών στο ΑΠΘ, με παράλληλη αναβάθμιση αμφιθεάτρων και κοινόχρηστων χώρων, καθώς και την ανακαίνιση του εμβληματικού κτιρίου Γκίνη στο ΕΜΠ. Ειδικά το τελευταίο συνδέεται και με μια ευρύτερη αστική ανάπλαση της περιοχής που φιλοξενεί το Αρχαιολογικό Μουσείο και το ιστορικό κτίριο του ΕΜΠ.

Με τον τρόπο αυτό, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες ολοκληρώνουν ένα πλήρες φάσμα δράσεων για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Όπως ξέρετε, χρηματοδοτούμε από κοινού το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» για την ανακαίνιση και αναβάθμιση των κτιρίων των δημόσιων σχολείων σε όλη την Ελλάδα, νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων, γενικών και επαγγελματικών. Δεν ξεχνάμε ότι οι μεγάλοι ευεργέτες ήταν εκείνοι που στήριξαν τη θεμελίωση της εκπαίδευσης και της Παιδείας, παράλληλα με τη θεμελίωση του ελληνικού κράτους. Βλέπουμε την ποιοτική δημόσια εκπαίδευση ως βασική προϋπόθεση μιας μακροπρόθεσμα βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας και ανταποκρινόμαστε στην ευθύνη που αντιστοιχεί στον ιδιωτικό τομέα για τη στήριξή της. Το συνολικό ύψος των δύο αυτών δωρεών ξεπερνά το μισό δισεκατομμύριο ευρώ. Δεν υπάρχει προηγούμενο στο εύρος της στήριξης των δημόσιων εκπαιδευτηρίων κάθε βαθμίδας και δεν υπάρχει προηγούμενο τέτοιου ύψους πρωτοβουλίας εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Για τη Eurobank, υπάρχει ένα παραπάνω κίνητρο. Η προοπτική της νέας γενιάς, μέσα από την εκπαίδευση και τη σύνδεσή της με την παραγωγική διαδικασία, είναι η κεντρική ιδέα της κοινωνικής μας δράσης. Με πλήθος πρωτοβουλιών που συνεχίζουμε σταθερά επί χρόνια και άλλες που αναλαμβάνουμε και πολλαπλασιάζουν το αποτύπωμα της παρέμβασής μας. Από τη βράβευση των αριστούχων κάθε λυκείου στην Ελλάδα, δημόσιου ή ιδιωτικού, για τις επιδόσεις τους στις εισαγωγικές εξετάσεις, μέχρι τα προγράμματα γλωσσομάθειας των Πομάκων στη Θράκη σε συνεργασία με το Κολλέγιο Ανατόλια, και από το πρώτο μεταπτυχιακό στην Τεχνητή Νοημοσύνη για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό, σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, μέχρι τα ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα του Πανεπιστημίου Johns Hopkins για ταλαντούχα παιδιά, κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας για προώθηση των ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση, με αξιοκρατία, αναγνώριση της αριστείας και καθολική προσβασιμότητα στις καλύτερες δυνατές εκπαιδευτικές υπηρεσίες.

Στη Eurobank, πολλοί από εμάς ξεκινήσαμε τη διαδρομή μας από τα δημόσια πανεπιστήμια - και δεν το λησμονούμε. Επιστρέφουμε για να προσφέρουμε ένα αντίδωρο για όσα μaς έδωσε η φοίτησή μας. Υπάρχει μια φράση που σε πολλές γλώσσες χρησιμοποιείται για το Πανεπιστήμιο από όπου καθένας σπούδασε: alma mater, που σημαίνει «μητέρα-τροφός». Το αισθανόμαστε βαθιά και, προσωπικά, με διακατέχει ιδιαίτερη συγκίνηση για το γεγονός ότι μέρος της δωρεάς αφορά το ΕΜΠ, του οποίου είμαι απόφοιτος. Πιστεύω πως όλοι οι εργαζόμενοι στη Eurobank αισθανόμαστε ικανοποίηση και υπερηφάνεια που η επαγγελματική μας αφοσίωση και η καθημερινή μας προσπάθεια επιτρέπουν πια στην Τράπεζα να αναλαμβάνει τέτοιας εμβέλειας πρωτοβουλίες. Έτσι βλέπουμε τη δουλειά μας, έτσι βλέπουμε το μέλλον της χώρας μας και γι’ αυτό θα συνεχίσουμε με τις ίδιες αρχές και στην ίδια κατεύθυνση.

Εύχομαι σε όλους, στις οικογένειες και στους ανθρώπους σας, καλό και ξεκούραστο καλοκαίρι.

Φωκίων Καραβίας

Διευθύνων Σύμβουλος