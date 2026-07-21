Allianz και Giannakis Academy ένωσαν ξανά τις δυνάμεις τους για το φετινό MoveNow Basketball Camp

Η κίνηση, η ομαδικότητα και η χαρά του παιχνιδιού βρέθηκαν στο επίκεντρο του φετινού MoveNow Basketball Camp, μιας πρωτοβουλίας της Allianz την οποία υλοποιεί σε σύμπραξη με τη Giannakis Academy. Μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα «μπασκετικών» δραστηριοτήτων, το οποίο ολοκληρώθηκε τη 18η Ιουλίου, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία η οποία συνδύασε την άσκηση, τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία.

Το MoveNow Basketball Camp αποτελεί μέρος της παγκόσμιας πρωτοβουλίας MoveNow της Allianz, η οποία υλοποιείται σε συνεργασία με τη Διεθνή Ολυμπιακή και Παραολυμπιακή Επιτροπή, με στόχο να ενθαρρύνει τη νέα γενιά να παραμένει ενεργή και να ανακαλύψει τη συμβολή του αθλητισμού στη συνολική ευεξία. Μέσα από ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα που ενισχύουν την κίνηση και την ψυχική ανθεκτικότητα, το MoveNow προάγει έναν πιο υγιή και ισορροπημένο τρόπο ζωής.

Στο φετινό camp συμμετείχαν περισσότερα από 100 παιδιά, τα οποία, υπό την καθοδήγηση των προπονητών της Giannakis Academy και την εποπτεία του κ. Παναγιώτη Γιαννάκη, συμμετείχαν σε μία σειρά προπονήσεων και δραστηριοτήτων. Οι μικροί αθλητές βελτίωσαν τις τεχνικές τους στο μπάσκετ, εξασκήθηκαν σε βασικά στοιχεία του αθλήματος και μέσα από την καθημερινή συμμετοχή ενίσχυσαν σημαντικές δεξιότητες ζωής, όπως η συνεργασία, η συνέπεια, η πειθαρχία και η αυτοπεποίθηση.

Παράλληλα, το camp αποτέλεσε χώρο επικοινωνίας και σύνδεσης, όπου τα παιδιά δημιούργησαν νέες φιλίες, μοιράστηκαν στιγμές χαράς και απέκτησαν καλοκαιρινές αναμνήσεις. Με την ολοκλήρωση της διοργάνωσης, όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν αναμνηστικά δώρα από την Allianz, ως μια συμβολική αναγνώριση της συμμετοχής τους.

Ο κ. Παναγιώτης Γιαννάκης, Ιδρυτής της Giannakis Academy, δήλωσε: «Ο αθλητισμός αποτελεί πολύτιμο εργαλείο εκπαίδευσης και ανάπτυξης για τα παιδιά. Μέσα από το μπάσκετ μαθαίνουν να λειτουργούν ως μέλος μιας ομάδας και αν επιδιώκουν να βελτιώνονται διαρκώς. Στη Giannakis Academy πιστεύουμε ότι κάθε παιδί μπορεί να ανακαλύψει τις δυνατότητές του μέσα από τη σωστή καθοδήγηση και τις κατάλληλες εμπειρίες. Η συνεργασία μας με την Allianz μας δίνει τη δυνατότητα να μεταφέρουμε αυτά τα μηνύματα και να συμβάλλουμε ουσιαστικά στην υποστήριξη των νεαρών συμμετεχόντων».

Ο κ. Στέφανος Μαλαχιάς, Γενικός Εμπορικός Διευθυντής της Allianz, δήλωσε: «Στην Allianz επιδιώκουμε να προσφέρουμε στη νέα γενιά ευκαιρίες για να εξελιχθεί, να ανακαλύψει τις δυνατότητές της και να αποκτήσει εμπειρίες που θα τη συνοδεύουν στο μέλλον. Το MoveNow Basketball Camp αποτελεί μια πρωτοβουλία που συνδέει τον αθλητισμό με αξίες όπως η ομαδικότητα, η επιμονή και η αυτοπεποίθηση. Μέσα από τη συνεργασία μας με τη Giannakis Academy, συνεχίζουμε να δημιουργούμε δράσεις με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, δίνοντας στα παιδιά κίνητρα να κινηθούν, να εξελιχθούν και να πιστέψουν στον εαυτό τους».

Η Allianz, ως περήφανος αποκλειστικός παγκόσμιος ασφαλιστικός συνεργάτης του Ολυμπιακού και του Παραολυμπιακού Κινήματος, παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην υλοποίηση πρωτοβουλιών που δημιουργούν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο, επενδύοντας στη νέα γενιά και προωθώντας έναν πιο ενεργό, υγιή και ισορροπημένο τρόπο ζωής.