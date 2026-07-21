Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης: Η αγορά συναλλαγών legacy εξακολουθεί να διαδραματίζει στρατηγικό ρόλο

Παρότι η αγορά συναλλαγών legacy (διαχείρισης παλαιών ασφαλιστικών υποχρεώσεων) αντιμετωπίζεται ολοένα και περισσότερο ως ένα στρατηγικό εργαλείο και όχι απλώς ως μια λύση που ενεργοποιείται εκ των υστέρων, με επιμέρους τομείς να εμφανίζουν μεγαλύτερη ωριμότητα και υψηλότερο επίπεδο εξειδίκευσης, οι συμμετέχοντες στην πρόσφατη Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης του Reinsurance News, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Swiss Re, υπογράμμισαν ότι ο κλάδος εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται κυρίως από αντιδραστική προσέγγιση.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαΐου 2026, στο πλαίσιο του συνεδρίου IRLA Congress στο Μπράιτον, ενώ η έκθεση της Συζήτησης Στρογγυλής Τραπέζης του Reinsurance News για την αγορά συναλλαγών legacy είναι πλέον διαθέσιμη για δωρεάν λήψη.

Στη συζήτηση συμμετείχαν 13 ανώτερα στελέχη από ολόκληρο το οικοσύστημα των retrospective συναλλαγών, εκπροσωπώντας εταιρείες εξαγοράς χαρτοφυλακίων, πωλητές, μεσίτες, νομικές εταιρείες και συμβουλευτικούς οργανισμούς. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, διάρκειας 90 λεπτών, οι συμμετέχοντες συζήτησαν την ωριμότητα της αγοράς συναλλαγών legacy, την επίδραση των κύκλων της αντασφαλιστικής αγοράς, τις προκλήσεις στην εκτέλεση συναλλαγών, την ποιότητα των δεδομένων, καθώς και τις προοπτικές του κλάδου αστικής ευθύνης (casualty) στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ άλλων θεμάτων.

Ανοίγοντας τη συζήτηση, ο Janic Schilling, Επικεφαλής Προέλευσης Συναλλαγών Legacy (Head of Legacy Origination), Αντασφαλίσεων Περιουσίας και Ατυχημάτων (P&C Reinsurance) στη Swiss Re, έθεσε το εξής ερώτημα προς το πάνελ:

«Βλέπουμε πράγματι μια αγορά συναλλαγών legacy που είναι περισσότερο στρατηγική και βαθύτερα ενσωματωμένη στον κλάδο ή η ευρύτερη ασφαλιστική και αντασφαλιστική αγορά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις συναλλαγές legacy κυρίως ως μια τακτική επιλογή;»

Απαντώντας, ο Jag Jass, Εταίρος (Partner) στην Augment Risk, δήλωσε ότι, παρότι η υποχώρηση των ασφαλιστικών τιμολογίων είναι ήδη εμφανής στον κλάδο περιουσίας (property), ο κλάδος της πρωτογενούς ασφάλισης αστικής ευθύνης (primary US casualty) στις Ηνωμένες Πολιτείες παρουσιάζει πιο αργούς ρυθμούς προσαρμογής.

«Πιστεύω ότι η αγορά συναλλαγών legacy εξελίσσεται σαφώς σε ένα στρατηγικό εργαλείο, ωστόσο εξακολουθεί να λειτουργεί κατά κύριο λόγο αντιδραστικά», ανέφερε ο Jass, προσθέτοντας ότι τόσο οι αγοραστές όσο και οι πωλητές εξακολουθούν να αξιολογούν πώς θα εξελιχθούν τα πιο πρόσφατα ασφαλιστικά έτη στον κλάδο της αστικής ευθύνης.

Η Charlotte Pritchard, Διευθύνουσα Σύμβουλος της RiverStone International στο Ηνωμένο Βασίλειο, εξέφρασε παρόμοια άποψη από την πλευρά των αγοραστών:

«Από τη σκοπιά της πλευράς των αγοραστών, εξακολουθεί να πρόκειται σε μεγάλο βαθμό για μια αντιδραστική αγορά»,

αν και επισήμανε ότι η αγορά έχει πλέον απομακρυνθεί από τις συναλλαγές που αφορούσαν αποκλειστικά προβληματικά χαρτοφυλάκια και στρέφεται περισσότερο προς τον στρατηγικό σχεδιασμό κεφαλαίων και την ευρύτερη προστασία των ασφαλιστικών αποθεμάτων.

Η Lu-ling Chng, Διευθύνουσα Σύμβουλος (Managing Director) του τμήματος Global Risk Solutions στον αντασφαλιστικό μεσίτη Guy Carpenter, πρόσθεσε:

«Υπάρχουν θύλακες σημαντικής ωριμότητας και εξέλιξης σε ολόκληρη την αγορά»,

εξηγώντας ότι ορισμένοι καθιερωμένοι διεθνείς οργανισμοί χρησιμοποιούν πλέον τις συναλλαγές legacy ως ένα πραγματικά στρατηγικό εργαλείο διαχείρισης κεφαλαίου, τόσο από την πλευρά των αγοραστών όσο και των πωλητών. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι αυτό το επίπεδο ωριμότητας δεν χαρακτηρίζει το σύνολο των εκχωρουσών ασφαλιστικών επιχειρήσεων (cedents).

Οι συμμετέχοντες συζήτησαν επίσης τις προκλήσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση των συναλλαγών, όπως η ανάγκη για μεγαλύτερη συμμετοχή αγοραστών σε συναλλαγές διαφορετικού μεγέθους, οι λόγοι για τους οποίους ορισμένες συμφωνίες δεν προχωρούν πέρα από το στάδιο της μη δεσμευτικής ενδεικτικής προσφοράς (non-binding indication), καθώς και οι δυνατότητες βελτίωσης της δομής των συναλλαγών.

Η συζήτηση ανέδειξε επίσης τη σημασία της ενίσχυσης των μακροχρόνιων σχέσεων με τις εκχωρούσες ασφαλιστικές επιχειρήσεις (cedents), επισημαίνοντας ότι πρόκειται για έναν τομέα στον οποίο η αγορά συναλλαγών legacy εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης.

Δείτε την έκθεση Reinsurance News Legacy Market Roundtable 2026 και τις εκθέσεις από προηγούμενες Συζητήσεις Στρογγυλής Τραπέζης για την αγορά συναλλαγών legacy και τις Executive Roundtables του Reinsurance News εδώ