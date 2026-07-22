Τα κρίσιμα 30 δευτερόλεπτα μετά το τροχαίο

Τι πρέπει να κάνει ο πελάτης σας μετά το ατύχημα και ποιες κινήσεις μπορούν να προστατεύσουν τόσο τον ίδιο όσο και την αποζημίωσή του;

Ένα τροχαίο, ακόμη και μικρής έκτασης, προκαλεί πάντα το ίδιο συναίσθημα: σοκ. Ο οδηγός προσπαθεί να καταλάβει τι συνέβη, ελέγχει το αυτοκίνητο, σκέφτεται το κόστος της ζημιάς και συχνά παρασύρεται σε έντονες συζητήσεις με τον άλλο εμπλεκόμενο.

Κι όμως, τα πρώτα δευτερόλεπτα μετά τη σύγκρουση είναι αυτά που καθορίζουν όχι μόνο την ασφάλεια των ανθρώπων, αλλά και την ομαλή εξέλιξη της ασφαλιστικής διαδικασίας.

Εδώ ακριβώς ο ασφαλιστής μπορεί να προσφέρει πραγματική αξία και όχι όταν έχει ήδη ανοίξει ο φάκελος της ζημιάς, αλλά πολύ νωρίτερα, εκπαιδεύοντας τον πελάτη του για το τι πρέπει να κάνει τη στιγμή που κανείς δεν σκέφτεται καθαρά.

Πρώτα η ασφάλεια, μετά η ζημιά

Η πρώτη αντίδραση δεν πρέπει να είναι να κατέβει ο πελάτης σας για να δει τον προφυλακτήρα για παράδειγμα.

Πρέπει πρώτα να βεβαιωθεί ότι όλοι οι επιβάτες είναι καλά και ότι δεν υπάρχει κάποιος τραυματισμός. Αν υπάρχει έστω και η παραμικρή υποψία τραυματισμού, προτεραιότητα είναι η άμεση ειδοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Αν το όχημα μπορεί να μετακινηθεί χωρίς να δημιουργείται μεγαλύτερος κίνδυνος, καλό είναι να απομακρυνθεί από το σημείο της σύγκρουσης, ώστε να μην προκληθεί δεύτερο ατύχημα. Τα αλάρμ και το προειδοποιητικό τρίγωνο πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις συνθήκες και τις υποχρεώσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Η ζημιά στο αυτοκίνητο μπορεί να περιμένει λίγα λεπτά, η ασφάλεια των ανθρώπων όχι.

Οι φωτογραφίες είναι ο καλύτερος μάρτυρας

Αφού εξασφαλιστεί η ασφάλεια όλων, ο πελάτης σας καλό είναι να καταγράψει το περιστατικό πριν μετακινηθούν τα οχήματα, όταν αυτό είναι ασφαλές και εφικτό.

Δεν αρκεί μία φωτογραφία του χτυπημένου σημείου του αμαξώματος. Χρειάζονται εικόνες που δείχνουν τη συνολική θέση των οχημάτων, τις πινακίδες κυκλοφορίας, τα σημεία πρόσκρουσης, τυχόν ίχνη φρεναρίσματος, τη σήμανση του δρόμου, τα φανάρια ή τις διαγραμμίσεις. Όσο πιο ολοκληρωμένη είναι η καταγραφή, τόσο ευκολότερα μπορεί να αποτυπωθεί η πραγματική εικόνα του συμβάντος.

Σήμερα, ένα κινητό τηλέφωνο μπορεί να προσφέρει πολύτιμα στοιχεία που θα βοηθήσουν τόσο την ασφαλιστική εταιρεία όσο και τον πραγματογνώμονα να κατανοήσουν τι συνέβη.

Τι δεν πρέπει να κάνει ο οδηγός

Σε πολλές περιπτώσεις, το μεγαλύτερο λάθος δεν είναι η σύγκρουση, αλλά όσα ακολουθούν.

Φυσικά ο πελάτης σας δεν πρέπει να αποδεχθεί βιαστικά την υπαιτιότητα ούτε να υπογράψει οποιοδήποτε έγγραφο που δεν κατανοεί πλήρως. Δεν χρειάζονται αντιπαραθέσεις, φωνές ή προσπάθεια να λυθεί το θέμα «εκείνη τη στιγμή». Αντίστοιχα, δεν είναι σωστό να αποχωρήσει από το σημείο χωρίς να έχουν ανταλλαγεί τα απαραίτητα στοιχεία ή χωρίς να έχει ενημερωθεί η ασφαλιστική εταιρεία, όπου αυτό απαιτείται.

Η ψυχραιμία είναι πολύτιμο εργαλείο και συχνά προστατεύει περισσότερο από οποιοδήποτε νομικό επιχείρημα.

Η έγκαιρη επικοινωνία με την ασφαλιστική κάνει τη διαφορά

Ένα ακόμη λάθος που παρατηρείται συχνά είναι η καθυστέρηση στην ενημέρωση της ασφαλιστικής εταιρείας.

Ο πελάτης πρέπει να γνωρίζει ότι η επικοινωνία με την ασφαλιστική ή την υπηρεσία φροντίδας ατυχήματος δεν γίνεται μόνο για να δηλωθεί η ζημιά. Γίνεται ώστε να λάβει οδηγίες για τα επόμενα βήματα, να οργανωθεί η αυτοψία, να συγκεντρωθούν σωστά τα στοιχεία και να αποφευχθούν παραλείψεις που μπορεί να δυσκολέψουν τη διαδικασία αποζημίωσης.

Σε πολλές περιπτώσεις, μία έγκαιρη τηλεφωνική κλήση εξοικονομεί ώρες ταλαιπωρίας αργότερα.

Η καλύτερη διαχείριση ξεκινά πριν υπάρξει ανάγκη

Ένα τροχαίο είναι πάντα μια δύσκολη στιγμή. Φυσικά δεν μπορεί να αποφευχθεί κάθε σύγκρουση, μπορεί όμως να αποφευχθεί η σύγχυση που συχνά ακολουθεί. Και ο ασφαλιστής που έχει προετοιμάσει τον πελάτη του δεν προσφέρει απλώς ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αλλά σιγουριά τη στιγμή που εκείνος τη χρειάζεται περισσότερο.

Και πολλές φορές, τα πιο σημαντικά 30 δευτερόλεπτα δεν είναι αυτά πριν από το τροχαίο. Είναι τα 30 δευτερόλεπτα που ακολουθούν.