ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ο πληθωρισμός, τα συμφέροντα και το «καλώδιο», διεθνής «ψήφος» με το…καλημέρα, σημαντικά deals από Aktor και Motor Oil και η νέα κίνηση της CrediaBank
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Τράπεζες: Ανανεώνουν, ο ένας μετά τον άλλο οι ξένοι οίκοι, την «ψήφο» εμπιστοσύνης προς τις ελληνικές τράπεζες. Σε αναβάθμιση των τιμών-στόχων για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες προχωρά η Goldman Sachs, εκτιμώντας ότι οι ελληνικές τράπεζες θα συνεχίσουν να επωφελούνται από το ευνοϊκότερο επιτοκιακό περιβάλλον, την ισχυρή πιστωτική επέκταση και τη διατήρηση υψηλής οργανικής κερδοφορίας. Ο αμερικανικός επενδυτικός οίκος αυξάνει την τιμή-στόχο για την Alpha Bank στα 5,20 ευρώ, για τη Eurobank επίσης στα 5,20 ευρώ για την Πειραιώς στα 11,25 ευρώ και για την Εθνική στα 18,50 ευρώ.
Aktor: Όπως ήταν αναμενόμενο η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Aktor υπερκαλύφτηκε με το… καλημέρα. Πάνω από 2 φορές έχει καλυφθεί η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 650 εκατ. ευρώ του ομίλου Aktor. Ελάχιστες ώρες μετά το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών, καταγράφεται εντυπωσιακή ζήτηση, γεγονός που πιστοποιεί πως οι θεσμικοί επενδυτές εμπιστεύονται το πλάνο του Αλέξανδρου Εξάρχου. Η διοίκηση του ομίλου σκέπτεται να αυξήσει έως και 200 εκατ. τον αρχικό στόχο της ΑΜΚ που ήταν στα 650 εκατ. Η ΑΜΚ λήγει στις 22 Ιουλίου και στις 23 Ιουλίου θα ανοίξει το βιβλίο για την έκδοση του ομολόγου 300 εκατ. Από το 2022 μέχρι σήμερα, θα έχουν εισέλθει στον Όμιλο κεφάλαια 1,5 δισ. Από τα 3 δισ. των επικείμενων επενδύσεων, θα κατανεμηθούν 1,3 δις στον τομέα ΣΔΙΤ - Παραχωρήσεων, 1 δισ. στις ΑΠΕ και το υπολειπόμενο ποσό στους λοιπούς τομείς του Ομίλου.
Motor Oil: Mία κίνηση με ισχυρό νέο αποτύπωμα του ομίλου της Motor Oil, στον τομέα της τεχνολογίας και ειδικότερα στον τομέα των ψηφιακών λύσεων. Η έμμεση θυγατρική της Ireon Technologies προχώρησε στην υπογραφή συμφωνίας για την εξαγορά του 50% της Nova ICT. Το τίμημα της συναλλαγής ανήλθε στα 60,5 εκατ., αποτιμώντας τη συνολική καθαρή αξία της εταιρείας στα 121 εκατομμύρια. Η Nova ICT ιδρύθηκε μόλις το 2023 με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 1 εκατ. ευρώ.
HelleniQ Energy: Ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στη HelleniQ Energy δίνει η NBG Securities, προχωρώντας σε θεαματική αναβάθμιση της αποτίμησής της και αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα 14,20 ευρώ από 9,40 ευρώ(χθεσινό κλείσιμο 12,18 ευρώ). Η παρατεταμένη διατήρηση των υψηλών περιθωρίων διύλισης μεταβάλλει ουσιαστικά τις προοπτικές κερδοφορίας και δημιουργεί μια υψηλότερη βάση αποτίμησης, η οποία δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί πλήρως στη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας. Θετικά αξιολογείται η σταδιακή ανάκαμψη του κλάδου των πετροχημικών, η βελτίωση των επιδόσεων στην εμπορία καυσίμων, αλλά και η συνεχής ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας στις ΑΠΕ. Η εγκατεστημένη ισχύς του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ αναμένεται να ξεπεράσει το 1,5 GW έως το 2028, εξέλιξη που δεν έχει ακόμη αποτιμηθεί πλήρως από την αγορά.
Aktor: Ο Όμιλος Aktor υπέγραψε με την Qatar Airways μία νέα σύμβαση ύψους €132 εκατ. και διάρκειας 5 ετών, για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων των αεροπορικών υποδομών του Διεθνούς Αερολιμένα Hamad, στη Ντόχα του Κατάρ. Ο Όμιλος Aktor διαθέτει ισχυρή παρουσία στο Κατάρ στον τομέα της Διαχείρισης Εγκαταστάσεων και συμμετέχει σε σημαντικά σχετικά έργα στο Διεθνή Αερολιμένα Hamad εδώ και πολλά χρόνια. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Διεθνής Αερολιμένας Hamad καταλαμβάνει έκταση 22 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Ο χώρος συντήρησης αεροσκαφών, κατασκευάστηκε από τον Όμιλο Aktor στο παρελθόν .