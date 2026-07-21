Ο πληθωρισμός, τα συμφέροντα και το «καλώδιο», διεθνής «ψήφος» με το…καλημέρα, σημαντικά deals από Aktor και Motor Oil και η νέα κίνηση της CrediaBank

Πληθωρισμός: Ο διοικητής της ΤτΕ, Γ. Στουρνάρας, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, έδειξε τον δρόμο για το πως μπορεί να μειωθεί ο πληθωρισμός. Το θέμα είναι αν κυβέρνηση αποφασίσει να συγκρουστεί με συμφέροντα. Η αντιπολίτευση ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τον πληθωρισμό αλλά προτείνει μέτρα αμφιβόλου αποτελεσματικότητας, μην μπορώντας να κατανοήσει το βάθος του προβλήματος. "Εάν θέλουμε να μειώσουμε τον πληθωρισμό θα πρέπει να ανοίξουμε την οικονομία στον ανταγωνισμό", δήλωσε ο Γ. Στουρνάρας. Κάτι που δεν είναι απλό αλλά πρέπει να γίνει, ακόμη και εάν πλήττονται εγχώρια οικονομικά συμφέροντα.

Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει πληθωρισμό 3%, υψηλότερο από τον μέσο όρο 2% της Ευρωζώνης, λόγω της υπερβάλλουσας ζήτησης. Η λύση δεν είναι να μειώσεις τη ζήτηση, αλλά να αυξήσεις την προσφορά, αίροντας όλα τα εμπόδια εισόδου επιχειρήσεων στη χώρα, σε κλάδους οικονομική δραστηριότητας. « Δεν γίνεται. Θέλεις χαμηλό πληθωρισμό, θέλεις χαμηλότερο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών; Πρέπει να απελευθερώσεις την οικονομία από δεσμά» τόνισε χαρακτηριστικά.

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου: Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο διοικητής της ΤτΕ, άφησε αιχμές για χώρα που αρνείται αγωγό που θα την ενώσει με άλλες χώρες και θα της δημιουργήσει πολύ χαμηλότερες τιμές ενέργειας. «Δεν το θέλει, ανθίσταται. Δεν ανθίσταται η χώρα, ανθίστανται ορισμένοι», επεσήμανε. Μάλλον φωτογράφιζε την Κύπρο.

Όπως έχει επισημάνει η στήλη, η καθυστέρηση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος- Κύπρου οφείλεται στην κυπριακή πλευρά. Όπως τονίζουν οι «κακές πολιτικές γλώσσες» στην Κύπρο υπάρχει ένα ισχυρό πλέγμα συμφερόντων που δεν επιθυμούν την υλοποίηση του έργου. Η κυπριακή ηλεκτροπαραγωγή εξαρτάται κατά 90% από καύσιμα πετρελαίου (μαζούτ και ντίζελ), με εισαγωγές που ξεπερνούν τα 600 εκατ. τον χρόνο. Η αγορά αυτή αποτελεί έναν από τους πιο κερδοφόρους τομείς για συγκεκριμένους εμπορικούς ομίλους που δραστηριοποιούνται στην εισαγωγή, αποθήκευση και διακίνηση πετρελαιοειδών. Η διασύνδεση με το ελληνικό δίκτυο συνεπάγεται μείωση της κατανάλωσης πετρελαίου και σημαντική μείωση των κερδών τους.

Τράπεζες: Ανανεώνουν, ο ένας μετά τον άλλο οι ξένοι οίκοι, την «ψήφο» εμπιστοσύνης προς τις ελληνικές τράπεζες. Σε αναβάθμιση των τιμών-στόχων για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες προχωρά η Goldman Sachs, εκτιμώντας ότι οι ελληνικές τράπεζες θα συνεχίσουν να επωφελούνται από το ευνοϊκότερο επιτοκιακό περιβάλλον, την ισχυρή πιστωτική επέκταση και τη διατήρηση υψηλής οργανικής κερδοφορίας. Ο αμερικανικός επενδυτικός οίκος αυξάνει την τιμή-στόχο για την Alpha Bank στα 5,20 ευρώ, για τη Eurobank επίσης στα 5,20 ευρώ για την Πειραιώς στα 11,25 ευρώ και για την Εθνική στα 18,50 ευρώ.

Aktor: Όπως ήταν αναμενόμενο η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Aktor υπερκαλύφτηκε με το… καλημέρα. Πάνω από 2 φορές έχει καλυφθεί η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 650 εκατ. ευρώ του ομίλου Aktor. Ελάχιστες ώρες μετά το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών, καταγράφεται εντυπωσιακή ζήτηση, γεγονός που πιστοποιεί πως οι θεσμικοί επενδυτές εμπιστεύονται το πλάνο του Αλέξανδρου Εξάρχου. Η διοίκηση του ομίλου σκέπτεται να αυξήσει έως και 200 εκατ. τον αρχικό στόχο της ΑΜΚ που ήταν στα 650 εκατ. Η ΑΜΚ λήγει στις 22 Ιουλίου και στις 23 Ιουλίου θα ανοίξει το βιβλίο για την έκδοση του ομολόγου 300 εκατ. Από το 2022 μέχρι σήμερα, θα έχουν εισέλθει στον Όμιλο κεφάλαια 1,5 δισ. Από τα 3 δισ. των επικείμενων επενδύσεων, θα κατανεμηθούν 1,3 δις στον τομέα ΣΔΙΤ - Παραχωρήσεων, 1 δισ. στις ΑΠΕ και το υπολειπόμενο ποσό στους λοιπούς τομείς του Ομίλου.

Motor Oil: Mία κίνηση με ισχυρό νέο αποτύπωμα του ομίλου της Motor Oil, στον τομέα της τεχνολογίας και ειδικότερα στον τομέα των ψηφιακών λύσεων. Η έμμεση θυγατρική της Ireon Technologies προχώρησε στην υπογραφή συμφωνίας για την εξαγορά του 50% της Nova ICT. Το τίμημα της συναλλαγής ανήλθε στα 60,5 εκατ., αποτιμώντας τη συνολική καθαρή αξία της εταιρείας στα 121 εκατομμύρια. Η Nova ICT ιδρύθηκε μόλις το 2023 με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 1 εκατ. ευρώ.

HelleniQ Energy: Ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στη HelleniQ Energy δίνει η NBG Securities, προχωρώντας σε θεαματική αναβάθμιση της αποτίμησής της και αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα 14,20 ευρώ από 9,40 ευρώ(χθεσινό κλείσιμο 12,18 ευρώ). Η παρατεταμένη διατήρηση των υψηλών περιθωρίων διύλισης μεταβάλλει ουσιαστικά τις προοπτικές κερδοφορίας και δημιουργεί μια υψηλότερη βάση αποτίμησης, η οποία δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί πλήρως στη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας. Θετικά αξιολογείται η σταδιακή ανάκαμψη του κλάδου των πετροχημικών, η βελτίωση των επιδόσεων στην εμπορία καυσίμων, αλλά και η συνεχής ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας στις ΑΠΕ. Η εγκατεστημένη ισχύς του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ αναμένεται να ξεπεράσει το 1,5 GW έως το 2028, εξέλιξη που δεν έχει ακόμη αποτιμηθεί πλήρως από την αγορά.

Aktor: Ο Όμιλος Aktor υπέγραψε με την Qatar Airways μία νέα σύμβαση ύψους €132 εκατ. και διάρκειας 5 ετών, για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων των αεροπορικών υποδομών του Διεθνούς Αερολιμένα Hamad, στη Ντόχα του Κατάρ. Ο Όμιλος Aktor διαθέτει ισχυρή παρουσία στο Κατάρ στον τομέα της Διαχείρισης Εγκαταστάσεων και συμμετέχει σε σημαντικά σχετικά έργα στο Διεθνή Αερολιμένα Hamad εδώ και πολλά χρόνια. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Διεθνής Αερολιμένας Hamad καταλαμβάνει έκταση 22 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Ο χώρος συντήρησης αεροσκαφών, κατασκευάστηκε από τον Όμιλο Aktor στο παρελθόν .

ΟΤΕ: Νέα τιμή-στόχο τα 22,90 ευρώ δίνει για τη μετοχή του ΟΤΕ η NBG Securities(χθεσινό κλείσιμο 19,50 ευρώ) διατηρώντας τη σύσταση «υπεραπόδοση» .

Η NBG Securities χαρακτηρίζει τον ΟΤΕ ως μία από τις πλέον αξιόπιστες εταιρείες παραγωγής ελεύθερων ταμειακών ροών στην ελληνική αγορά, με σταθερό επιχειρηματικό μοντέλο, υψηλή προβλεψιμότητα κερδοφορίας και ισχυρή δυνατότητα επιστροφής κεφαλαίων στους μετόχους.

Η είσοδος της ΔΕΗ Fiber στην αγορά των συνδέσεων οπτικών ινών έχει εντείνει τον ανταγωνισμό, ενώ η ώριμη ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών περιορίζει τις δυνατότητες για ισχυρή οργανική αύξηση των εσόδων.

CrediaBank: Η ΕΤΕπ και η CrediaBank ενώνουν δυνάμεις με συμφωνία χρηματοδότησης ύψους έως 100 εκατ. για τη στήριξη επενδύσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας στην Ελλάδα.

Η CrediaBank είναι η πρώτη μη συστημική τράπεζα στην Ευρώπη και η δεύτερη τράπεζα στην Ελλάδα που εντάσσεται στο πρόγραμμα της ΕΤΕπ για την Ασφάλεια και την Άμυνα.