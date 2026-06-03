Η αναθεώρηση και ο δημοσιονομικός «κόφτης», ο Σαμαράς θα κάνει τη «ζημιά»(;), τον Ιούνιο ο διαγωνισμός για την Ελευσίνα, το θερμό(;) καλοκαίρι στο Αιγαίο, οι ισχυρές επιδόσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Αναθεώρηση: Την ώρα που στην αντιπολίτευση αγωνίζονται για την επιβίωσή τους ή για το ποιο κόμμα θα πάρει το πάνω χέρι, η κυβέρνηση καταθέτει πρόταση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση με στόχο τον εκσυγχρονισμό του καταστατικού χάρτη της χώρας. Στο Μαξίμου ποντάρουν και στο να «ξεγυμνώσουν» την αντιπολίτευση, καθώς δεν έχει σοβαρές προτάσεις για τις μεγάλες αλλαγές που απαιτούνται. Η επίσημη πρόταση που κατατέθηκε στη Βουλή περιλαμβάνει 30 άρθρα και ένας από τους κεντρικούς στόχους είναι και η δημοσιονομική σταθερότητα με τη θέσπιση συνταγματικών δικλίδων για τη διασφάλιση της μόνιμης δημοσιονομικής ισορροπίας, ώστε να αποφευχθούν μελλοντικοί δημοσιονομικοί εκτροχιασμοί. Η κυβερνητική πρόταση περιλαμβάνει και τη συνταγματική κατοχύρωση δημοσιονομικού «κόφτη», με στόχο να αποτραπεί η επιστροφή της οικονομίας σε συνθήκες υπερβολικών ελλειμμάτων.

Σαμαράς (1): Οι ελπίδες για να «μικρύνουν» τον Μητσοτάκη, αφού η ΝΔ μένει ανεπηρέαστη από τα νέα κόμματα, τώρα στηρίζονται στον Αντώνη Σαμαρά. Πολλοί υποστηρίζουν ότι ένα κόμμα Σαμαρά θα ψαλιδίσει σημαντικά τη ΝΔ και θα τις κόψει τις όποιες προσδοκίες για αυτοδυναμία. Όμως η χθεσινή δημοσκόπηση της Pulse δείχνει ότι στους προτειθέμενους να ψηφίσουν ΝΔ η απήχηση του Σαμαρά πολύ χαμηλή, με την σίγουρη ψήφο στο 2%, όπως και στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ. Επίσης μείωση κατά μία μονάδα από το 12% στο 11% εμφανίζει η δυνητική ψήφος για ένα «κόμμα Σαμαρά», με εκείνους που δηλώνουν σίγουροι για την επιλογή τους να είναι «κολλημένοι» στο 3%.

Σαμαράς (2): Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες της στήλης και ο Αντώνης Σαμαράς ανακοινώνει τελικά κόμμα. Η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι δυσκολεύεται να βρει πρόθυμα ισχυρά στελέχη αλλά και Βουλευτές της ΝΔ. Να θυμίσουμε ότι όσοι ακολούθησαν τον Σαμαρά στη Πολιτική Άνοιξη το 1993 εξαφανίστηκαν πολιτικά και τελείωσε άδοξα η πολιτική τους καριέρα αφού δεν κατάφεραν να επανεκλεγούν ποτέ, με εξαίρεσή τον Νικήτα Κακλαμάνη. Να θυμίσουμε ότι 33 χρόνια πριν, ο φιλόδοξος Αντώνης, έριξε την κυβέρνηση Μητσοτάκη και στις βουλευτικές εκλογές του 1993, με την ΠΟΛ.ΑΝ συγκέντρωσε, 4,88%, ενώ στις επόμενες εκλογές (1996), το ποσοστό έπεσε στο 2,94% και δεν κατάφερε να μπει στη Βουλή.

Ελευσίνα: Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ξεκινήσει ο διαγωνισμός του Υπερταμείου για την αξιοποίηση του λιμανιού της Ελευσίνας. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις καθιστούν αναγκαία την ανάπτυξη και άλλων λιμένων και αυτή η παραδοχή βρίσκεται στο επίκεντρο του κοινού ενδιαφέροντος του AKTOR και της ΟΝΕΧ για την παραχώρηση της εμπορικής εκμετάλλευσης του λιμένα Ελευσίνας. Ο κάθετος ενεργειακός και οδικός διάδρομος δημιουργεί την ανάγκη για καλά οργανωμένα λιμάνια που θα τροφοδοτούν την Νοτιοανατολική Ευρώπη και σημείωσε ότι η Ελευσίνα συνιστά την καλύτερη επιλογή διότι έχει εύκολη πρόσβαση σε συγκοινωνιακές υποδομές και επαρκή χώρο για την ανάπτυξη ενός καλά οργανωμένου κέντρου logistics.

Ενέργεια: Κόντρα στην μικροπολιτική της ελληνικής αντιπολίτευσης που προσπαθεί να μηδενίσει τα επιτεύγματα της ελληνικής κυβέρνησης στον ενεργειακό τομέα, ο διεθνής τύπος τονίζει ότι η Ελλάδα αλλάξει το ενεργειακό παιχνίδι και βλέπει αναβαθμισμένο τον ρόλο της χώρας μας στην παγκόσμια ενεργειακή σκακιέρα. Οι αναφορές γίνονται με αφορμή το αίτημα που υπέβαλαν Chevron και HELLENiQ ENERGY για τη συμμετοχή της πρώτης στο Block 10. Το zacks.com (από τους μεγαλύτερους οικονομικούς ιστότοπους στις ΗΠΑ) τονίζει ότι η κίνηση αυτή τοποθετεί την Ελλάδα ως στρατηγικά σημαντικό παράγοντα στο ενεργειακό τοπίο της Ανατολικής Μεσογείου.

Το Discovery Alert τονίζει, ότι η Ελλάδα προσελκύει ενεργά διεθνείς επενδύσεις με θετικά αποτελέσματα τόσο στην ενεργειακή ασφάλεια όσο και στην οικονομική στρατηγική.

Το OilPrice.com υπογραμμίζει ότι η Chevron ενώνει τις δυνάμεις της με τον άλλο αμερικανικό κολοσσό, την ExxonMobil.

Alpha Bank: Σε αναβάθμιση της τιμής-στόχου για τη μετοχή της Alpha Bank στα 5 ευρώ, από 4,85 ευρώ προηγουμένως, προχώρησε η Jefferies, διατηρώντας παράλληλα τη σύσταση «Buy» και βλέποντας περιθώριο ανόδου της τάξης του 28% από τα τρέχοντα επίπεδα (χθεσινό κλείσιμο 3,92 ευρώ). Ο αμερικανικός επενδυτικός οίκος εμφανίζεται ιδιαίτερα θετικός για τις προοπτικές της τράπεζας, χαρακτηρίζοντάς την ουσιαστικά ως μια «μηχανή παραγωγής προμηθειών», καθώς οι υποκείμενες τάσεις στα βασικά μεγέθη παραμένουν ισχυρές παρά το αβέβαιο διεθνές περιβάλλον.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ισχυρές επιδόσεις κατέγραψε ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, συνεχίζοντας την υλοποίηση του στρατηγικού του σχεδίου σε ένα περιβάλλον αυξημένης οικονομικής αβεβαιότητας. Η λειτουργική κερδοφορία ενισχύθηκε 22,4%, φθάνοντας τα 165,9 εκατ., ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους αυξήθηκαν κατά 33,2% και διαμορφώθηκαν στα 34,6 εκατ. Αναμενόμενη η ανοδική πορεία λόγω της Εγνατίας Οδού, η οποία πρώτη φορά πέρασε στα αποτελέσματα. Τα έσοδα της Εγνατίας Οδού διαμορφώθηκαν σε 35,6 εκατ., ενώ η κυκλοφορία αυξήθηκε κατά 4,5%. Στα 8,8 δισ. το ανεκτέλεστο υπόλοιπο.

Motor Oil: Υψηλά κέρδη 6,54% για τη μετοχή της Motor Oil. Νέα εξαγορά από τη Motor Oil. Απέκτησε το 60% της ENACT και ενισχύεται στη διαχείριση αποβλήτων και η παρουσία της στον κλάδο της Κυκλικής Οικονομίας. Η ENACT δραστηριοποιείται στον τομέα της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, παρέχοντας υπηρεσίες που περιλαμβάνουν αναβαθμισμένα συστήματα συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας απορριμμάτων και συναφείς δραστηριότητες.

Υ.Γ(1): Οι συκοφαντίες καταρρέουν, τα στοιχεία μιλούν. Εκτεθειμένη η αντιπολίτευση που βιάστηκε να στήσει «λαϊκά δικαστήρια» με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο αρχείο η δικογραφία για Αθανασίου και Χατζηβασιλείου. Βαριά εκτεθειμένη η Κοβέσι.

Υ.Γ(2): Έφυγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, έφτιαξαν τη ΝΕΑΡ, μετά τη διέλυσαν και τώρα πάνε στον «νέο» ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα!

Υ.Γ(3): Πολλοί αναμένουν ένα θερμό καλοκαίρι ή ένα θερμό φθινόπωρο στο Αιγαίο. Η Άγκυρα επαναφέρει το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας», ενισχύει το τουρκολιβυκό μνημόνιο και προκαλεί εντάσεις, δημιουργώντας ανησυχία για ένα «θερμό» σκηνικό. Στο πλαίσιο αυτό ιδιαίτερη σημασία αποκτά το άρθρο- καταπέλτη στο Newsweek του ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία Οζγκιούρ Οζέλ: «Η δημοκρατική κρίση της Τουρκίας εξελίσσεται σε κρίση ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.»