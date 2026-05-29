Ποια είναι η καλύτερη αγορά για τα Unit Linked προϊόντα; Η σωστή επιλογή κάνει διαφορά στο εισόδημα σας!

Σας έχουμε ξαναμιλήσει για τους Baby boomers. Ο όρος περιγράφει όσους γεννήθηκαν ανάμεσα στο 1946 και το 1964 είναι δηλαδή σήμερα μεταξύ 60 και 78 ετών.

Οι boomers στην Ελλάδα σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ είναι 2,3 εκ.

Στατιστικά, ένας στους πέντε ανθρώπους ανήκει σε αυτή την κατηγορία, αφού αντιπροσωπεύει πάνω από το 22% του ελληνικού πληθυσμού.

Γιατί αυτό μας αφορά;

Γιατί ο Έλληνας boomer ελέγχει την πλειονότητα των τραπεζικών καταθέσεων και καταγράφει τα μεγαλύτερα ποσοστά στην ιδιοκτησία ακινήτων.

Επίσης ο boomer ενδιαφέρεται πολύ για τα χρήματα του και ψάχνει για επενδύσεις που θα του δώσουν αυτό που επιθυμεί.

Ας σημειώσουμε ότι το ποσοστό παρουσίας των 60+ σε θέσεις ευθύνης σε μεγάλες εταιρείες είναι τουλάχιστον το 50% ως διευθύνοντες σύμβουλοι, εκτελεστικοί διευθυντές κ.τ.λ.

Θέλετε 2 ακόμα στοιχεία; Ο boomer θέλει να ξοδεύει χρήματα για τον εαυτό του, την καλοπέραση του και την ευεξία του και το ακόμα πιο σημαντικό είναι δεν αισθάνεται τύψεις που επιδιώκει να περάσει καλά.

Ας θυμηθούμε τους παλαιότερους Ασφαλιστικούς συμβούλους που έλεγαν ότι ο «Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής έχει ως εισόδημα το μέσο εισόδημα των πελατών του» και ας επιλέξουμε πιο σοφά την αγορά «στόχο» για προϊόντα που αφορούν σε χρήμα όπως τα UL!