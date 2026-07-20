Ισχυρός μοχλός ανάπτυξης των Ομαδικών Συνταξιοδοτικών, το νέο νομοσχέδιο για τα Επαγγελματικά Ταμεία!

Νέα ώθηση στον θεσμό της Επαγγελματικής Ασφάλισης, αναμένεται να δώσει το νομοσχέδιο που προβλέπει τη δυνατότητα οι εργαζόμενοι να τοποθετούν ακόμα και το 35% του μεικτού μισθού τους σε Επαγγελματικά Ταμεία Ασφάλισης.

Το ποσό που θα επενδύουν θα φορολογείται αυτοτελώς. Στην περίπτωση εφάπαξ σύνταξης ο φορολογικός συντελεστής θα είναι 10% αν κάποιος συνταξιοδοτηθεί μεταξύ 62 και 67 ετών και 5% αν συνταξιοδοτηθεί μετά 67.

Μάλιστα σε περίπτωση που ο συνταξιοδοτούμενος επιλέξει να πάρει το ποσό ως περιοδικά καταβαλλόμενο, οι φορολογικοί συντελεστές διαμορφώνονται σε 5% και 2,5% αντίστοιχα.

Για τους αυτοαπασχολούμενους το όριο που ήταν στις 20.000€ τώρα θα είναι 35.000€.

Τα υψηλότερα εισοδήματα θα έχουν μεγαλύτερο όφελος, καθώς σήμερα η φορολογία στην κύρια και επικουρική σύνταξη κυμαίνεται ανάμεσα στο 9% ως και 44% (φορολογία φυσικών προσώπων).

Ουσιαστικό όμως όφελος θα έχουν και οι εργαζόμενοι με χαμηλότερους μισθούς, διότι αυτοί είναι που έρχονται αντιμέτωποι με μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος τους άνω του 30% κατά την μετάβαση στη συνταξιοδότηση.

Εκτιμάται πως την ίδια αντιμετώπιση με τα Επαγγελματικά Ταμεία θα έχουν και τα Ομαδικά Συνταξιοδοτικά προγράμματα που θα δίνουν τη δυνατότητα και σε μικρές επιχειρήσεις να έχουν τον δικό τους ασφαλιστικό σχεδιασμό.

Η συμμετοχή σε ένα τέτοιο πρόγραμμα μπορεί να συνδυάζει την παροχή του εργοδότη με την εισφορά του εργαζομένου.

Θυμίζουμε πως σήμερα το ανώτατο ετήσιο ποσό που μπορεί ένας μισθωτός να τοποθετήσει σε ένα Ομαδικό Συνταξιοδοτικό είναι το 20% του ετήσιου μικτού μισθού του συμπεριλαμβανομένων και των παροχών σε είδος.

Η αύξηση του 15% θα δώσει ώθηση όχι μόνο στην αποταμίευση αλλά και σε όλη την ασφαλιστική αγορά.

Αυτή η μοναδική φορολογική μεταχείριση δημιουργεί έναν «χρυσό κουμπαρά» που κάθε Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής θα πρέπει να φροντίσει να γνωστοποιήσει στους πελάτες του!