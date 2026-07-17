Η εμπιστοσύνη δεν χτίζεται με επιχειρήματα: Χτίζεται με τον σωστό διάλογο

Φυσικά χρειάζονται επιχειρήματα για να κλείσει μια συμφωνία, ωστόσο οι άνθρωποι σπάνια θυμούνται τα επιχειρήματά μας.

Θυμούνται όμως πάντα πώς τους κάναμε να νιώσουν όταν μιλούσαν μαζί μας. Εκεί αρχίζει η εμπιστοσύνη.

Τα επιχειρήματα πείθουν, ο διάλογος όμως συνδέει τους ανθρώπους γιατί η ενεργητική ακρόαση είναι το θεμέλιο κάθε σχέσης. Είναι η διαφορά ανάμεσα στο να απαντάμε και στο να καταλαβαίνουμε τον συνομιλητή.

Η εμπιστοσύνη δεν είναι αποτέλεσμα του ποιος έχει τα καλύτερα επιχειρήματα. Είναι αποτέλεσμα του πώς κάνουμε τον άλλον να νιώθει μέσα στον διάλογο δηλαδή σεβαστός, ασφαλής και ότι η άποψη του έχει αξία γι αυτό και έχει ακουστεί.

Οι ερωτήσεις βοηθούν στον διάλογο, όπως για παράδειγμα : Πες μου περισσότερα, τι είναι πιο σημαντικό για σένα;

Θυμηθείτε πως κάθε συνομιλητής σας εμπιστεύεται την διαίσθηση του και η διαίσθηση εμπιστεύεται πρώτα την πρόθεση και μετά το επιχείρημα!