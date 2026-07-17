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Η εμπιστοσύνη δεν χτίζεται με επιχειρήματα: Χτίζεται με τον σωστό διάλογο

Λάουρα Σταυρίδου
Λάουρα Σταυρίδου
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Φυσικά χρειάζονται επιχειρήματα για να κλείσει μια συμφωνία, ωστόσο οι άνθρωποι σπάνια θυμούνται τα επιχειρήματά μας. 

Θυμούνται όμως πάντα πώς τους κάναμε να νιώσουν όταν μιλούσαν μαζί μας. Εκεί αρχίζει η εμπιστοσύνη.

Τα επιχειρήματα πείθουν, ο διάλογος όμως συνδέει τους ανθρώπους γιατί η ενεργητική ακρόαση είναι το θεμέλιο κάθε σχέσης. Είναι η διαφορά ανάμεσα στο να απαντάμε και στο να καταλαβαίνουμε τον συνομιλητή.

Η εμπιστοσύνη δεν είναι αποτέλεσμα του ποιος έχει τα καλύτερα επιχειρήματα. Είναι αποτέλεσμα του πώς κάνουμε τον άλλον να νιώθει μέσα στον διάλογο δηλαδή σεβαστός, ασφαλής και ότι η άποψη του έχει αξία γι αυτό και έχει ακουστεί.

Οι ερωτήσεις βοηθούν στον διάλογο, όπως για παράδειγμα : Πες μου περισσότερα, τι είναι πιο σημαντικό για σένα;

Θυμηθείτε πως κάθε συνομιλητής σας εμπιστεύεται την διαίσθηση του και η διαίσθηση εμπιστεύεται πρώτα την πρόθεση και μετά το επιχείρημα!

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