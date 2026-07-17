Σωτήριες ασφαλιστικές καλύψεις ενόψει καλοκαιριού! Δεν χρειάζεται να κάτσετε σπίτι σας το καλοκαίρι επειδή φοβάστε!

Σε νούμερο 1 ασφαλιστικό κίνδυνο αναδεικνύονται μέχρι στιγμής σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για φέτος το καλοκαίρι οι καύσωνες, για το σύνολο σχεδόν της Ευρώπης και γι’ αυτό ευθύνεται η κλιματική αλλαγή!

Περισσότεροι από 10.000 επιπλέον θάνατοι, πέραν των φυσιολογικώς αναμενομένων, καταγράφηκαν σε 27 ευρωπαϊκές χώρες κατά τη διάρκεια του ακραίου καύσωνα στα τέλη Ιουνίου, σύμφωνα με στοιχεία του ευρωπαϊκού δικτύου παρακολούθησης της θνησιμότητας EuroMOMO.

Η ακραία ζέστη μπορεί να απειλήσει τη ζωή ενός ανθρώπου προκαλώντας θερμοπληξία ή επιδεινώνοντας τις καρδιαγγειακές νόσους και τις παθήσεις του αναπνευστικού και οι πιο ευάλωτοι είναι οι ηλικιωμένοι.(δείτε εδώ )

Δηλαδή φέτος είχαμε περίπου 8.000 περισσότερους θανάτους από το κύμα καύσωνα του περσινού καλοκαιριού του 2025 (από 23 Ιουνίου, μέχρι 2 Ιουλίου 2025), όπου εκτιμάται από το Imperial College του Λονδίνου ότι έχασαν την ζωής τους λόγω καύσωνα περίπου 2.300 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων οι 175 πέθαναν λόγω καύσωνα στην Αθήνα! (δείτε εδώ )

Ευτυχώς φέτος το καλοκαίρι στην Ελλάδα δεν αντιμετωπίσαμε μέχρι στιγμής κύμα καύσωνα!

Όμως το καλοκαίρι είναι ακόμα μπροστά και οι κυριότεροι ασφαλίσιμοι «καλοκαιρινοί κίνδυνοι» για τους πελάτες των ασφαλιστών είναι οι ακόλουθοι:

Αύξηση της θνησιμότητας και της νοσηρότητας που συνδέονται με τους καύσωνες το καλοκαίρι

Ηλίαση και θερμοπληξία

Τροφικές δηλητηριάσεις

Γαστρεντερολογικά προβλήματα

Ακραία καιρικά φαινόμενα όπως πλημμύρες, πυρκαγιές (δασικές και αστικές) και καταιγίδες

Τροχαία ατυχήματα, εγκαύματα, τροφικές δηλητηριάσεις

Ταξιδιωτικά προβλήματα, όπως καθυστερήσεις πλοίων και αεροπλάνων, απώλειες αποσκευών

Επείγοντα περιστατικά υγείας που θα χρειαστούν διακομιδή κ.α.

Όλοι αυτοί οι κίνδυνοι (και ακόμη περισσότεροι) μπορούν να καλυφθούν μέσω ιδιωτικής ασφάλισης, με χαμηλό κόστος, γύρω στα 30-50 €!

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Ποιος είναι ο Κώστας Παπαϊωάννου

Είναι Visiting Professor του University of Athens MBA με εξειδίκευση στην ασφαλιστική και τραπεζική διοίκηση και πιστοποιημένος εκπαιδευτής ασφαλιστικών γνωστικών αντικειμένων με πολυετή εκπαιδευτική εμπειρία.

Έχει γράψει τα βιβλία «Επενδύσεις και Ασφάλιση», εκδόσεις Σπύρου 2021, «Ασφαλιστικοί Πράκτορες», Εκδόσεις Σπύρου 2022 και «Βασική Εκπαίδευση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών» στους κλάδους και τα προϊόντα Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων, εκδόσεις Σπύρου 2024, επιπλέον έχει συμμετάσχει στη συγγραφή βιβλίων του ΕΙΑΣ και του ΕΤΙ. Είναι αρθρογράφος του Next Deal. Άρθρα του δημοσιεύονται και στο site του ΕΚΠΑ ΜΒΑ (https://mba.econ.uoa.gr/)

Έχει κάνει σπουδές οικονομικής κατεύθυνσης και μεταπτυχιακές σπουδές στα ασφαλιστικά. Έχει εργαστεί σε διευθυντικές θέσεις εκπαίδευσης, σε μερικές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες και τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική αγορά.