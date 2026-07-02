Το ΥΓΕΙΑ φέρνει πρώτο στην Ελλάδα τον αξονικό τομογράφο NAEOTOM Alpha. Pro Φωτονίων

Το ΥΓΕΙΑ επιβεβαιώνει τον σταθερό του προσανατολισμό στην αιχμή της ιατρικής καινοτομίας, φέρνοντας τον πρώτο και μοναδικό στην Ελλάδα, αξονικό τομογμογράφο NAEOTOM Alpha.Pro Φωτονίων.

Πρόκειται για τον πρώτο αξονικό τομογράφο νέας γενιάς με τεχνολογία καταμέτρησης φωτονίων, που εισάγει μια νέα εποχή στη διαγνωστική απεικόνιση.

Τι σημαίνει αυτό για τον ασθενή;

-Πιο ευκρινής απεικόνιση ιστών, απεικονίζει και τα πιο μικρά αγγεία -Low Dose Αξονική Τομογραφία Θώρακος -Μειωμένη δόση ακτινοβολίας & σκιαγραφικού.

Στο ΥΓΕΙΑ, η καινοτομία γίνεται πράξη, με επίκεντρο τον ασθενή.