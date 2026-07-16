IMITHEA | Κυανούς Σταυρός: Ένα πρότυπο Κέντρο Ρομποτικής Χειρουργικής στη Βόρεια Ελλάδα

Νέοι δρόμοι για την ιατρική φροντίδα στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα, διανοίγονται με τη δημιουργία στην Κλινική Κυανούς Σταυρός, μέλος του Ομίλου IMITHEA, του πρώτου ολοκληρωμένου Κέντρου Ρομποτικής Χειρουργικής, μέσα από ένα στοχευμένο πρόγραμμα επένδυσης σε τεχνολογία αιχμής.

Με κεντρικούς βραχίονες το ρομποτικό χειρουργικό σύστημα Da Vinci, για χειρουργικές, ουρολογικές και θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις με εκπληκτική ακρίβεια και ελαχιστοποίηση επιπλοκών, καθώς και το ρομποτικό σύστημα αρθροπλαστικών επεμβάσεων γόνατος και ισχίου Μako, το μοναδικό στη Βόρεια Ελλάδα, ο Κυανούς Σταυρός αναδεικνύεται πλέον σε μία πρότυπη κλινική ρομποτικής χειρουργικής, εφάμιλλη αντίστοιχων ευρωπαϊκών κέντρων, προσφέροντας στους ασθενείς καινοτόμες επεμβάσεις ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής με κορυφαία επίπεδα ποιότητας και ασφάλειας.

Ρομποτική Χειρουργική με το σύστημα Da Vinci X

Η τεχνολογία αιχμής του συστήματος Da Vinci X, που αποτελεί το νέο όπλο της Κλινικής Κυανούς Σταυρός, εξασφαλίζει το καλύτερο χειρουργικό αποτέλεσμα για τον ασθενή, καθώς έχει σχεδιαστεί για τη διεξαγωγή χειρουργικών επεμβάσεων με ελάχιστα επεμβατική και τραυματική μέθοδο, με ακρίβεια χιλιοστού και με εξαιρετικά λεπτομερή αναγνώριση των ανατομικών δομών. Μεταξύ άλλων, η ρομποτική χειρουργική Da Vinci X προσφέρει στον ασθενή μικρότερο χρόνο νοσηλείας, λιγότερες μεταγγίσεις αίματος, λιγότερο πόνο, μειωμένες μετεγχειρητικές επιπλοκές, μικρότερο κίνδυνο λοιμώξεων, ταχύτερη ανάρρωση, καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα και ταχύτερη επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες. Με το υπερσύγχρονο ρομποτικό σύστημα στον Κυανού Σταυρό γίνεται ήδη μεγάλος αριθμός επεμβάσεων στη Γενική Χειρουργική, Βαριατρική, Ουρολογία και Θωρακοχειρουργική.

Ρομποτική αρθροπλαστική γόνατος και ισχίου με το σύστημα Μako

Παράλληλα, νέα δεδομένα διαμορφώνει και το ρομποτικό σύστημα Μako που εξασφαλίζει μέγιστη ακρίβεια και μηδενίζει το ανθρώπινο λάθος στην αρθροπλαστική γόνατος και ισχίου. Πρόκειται για το μοναδικό σύστημα της κατηγορίας SmartRobotics που εγγυάται αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο για τη Βόρεια Ελλάδα είναι εγκατεστημένο μόνον στον Κυανού Σταυρό.

Ειδικότερα, το σύστημα Μako υπερέχει έναντι των άλλων τεχνικών χειρουργικής υποβοήθησης, καθώς είναι το μοναδικό σε σχέση με άλλα συστήματα ρομποτικής που χρησιμοποιεί σε αληθινό χειρουργικό χρόνο το τρισδιάστατο πραγματικό ανατομικό μοντέλο του γόνατος του ασθενή βασισμένο σε προεγχειρητική αξονική τομογραφία. Επίσης, είναι το μοναδικό που χρησιμοποιεί τεχνολογία αλληλεπίδρασης μέσω αφής (haptics), με την πρωτοπορία εφαρμογής του κοπτικού εργαλείου στον ρομποτικό βραχίονα, το οποίο σταματά από μόνο του όταν τείνει να ξεφύγει ακόμη και δέκατο του χιλιοστού από την προσχεδιασμένη οστεοτομία. Το σύστημα Mako επιτρέπει στον ιατρό να εξατομικεύσει τον σχεδιασμό του χειρουργείου για κάθε έναν ασθενή πριν καν ξεκινήσει αυτό, εξασφαλίζοντας επεμβάσεις ολικής αρθροπλαστικής ισχίου και ολικής ή μερικής αρθροπλαστικής γόνατος με ελάχιστη επεμβατικότητα, υψηλή ακρίβεια και μακροχρόνια αποτελέσματα.

«Η δημιουργία ενός πρότυπου Κέντρου Ρομποτικής Χειρουργικής στην Κλινική Κυανούς Σταυρός αποτελεί μια σημαντική επένδυση του Ομίλου IMITHEA στη Θεσσαλονίκη, αλλά πρωτίστως αναδεικνύει το στρατηγικό σχέδιο του Ομίλου για έναν πρωταγωνιστικό ρόλο με τη δημιουργία νέων υποδομών με τεχνολογία αιχμής, έχοντας πάντοτε στο επίκεντρο τον ασθενή», τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΙΜΙΤΗΕΑ κ. Νίκος Παπαδημητρίου, με αφορμή τη λειτουργία των δύο ρομποτικών συστημάτων.

«Έπειτα από 50 χρόνια ιστορίας, η Κλινική Κυανούς Σταυρός περνάει σε νέα εποχή, υιοθετώντας τις πλέον σύγχρονες χειρουργικές τεχνολογίες. Ο συνδυασμός των δύο εξελιγμένων ρομποτικών συστημάτων αλλάζει τον ιατρικό χάρτη στη Θεσσαλονίκη και θωρακίζει τους ασθενείς στη Βόρεια Ελλάδα, προσφέροντας νέα όπλα με ποιότητα και ασφάλεια», δήλωσε από την πλευρά του ο Γενικός Διευθυντής της Κλινικής Κυανούς Σταυρός κ. Θάνος Κόϊος.