ΥΓΕΙΑ

Δρ. Νικόλαος Βάσσος (Ιατρικό Αθηνών): Σημαντικές πληροφορίες για το σάρκωμα

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Δρ. Νικόλαος Βάσσος (Ιατρικό Αθηνών)

Με αφορμή τον Μήνα ενημέρωσης για το Σάρκωμα ο Δρ. Νικόλαος Βάσσος, Γενικός Χειρουργός – Χειρουργός Ογκολόγος, Διευθυντής Κλινικής Χειρουργικής Ογκολογίας στο Κέντρο Σαρκώματος, Μελανώματος & Σπανίων Όγκων στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών μοιράζεται ορισμένες σημαντικές πληροφορίες για το σάρκωμα όπως:

  • Τι είναι το σάρκωμα;

  • Ποια συμπτώματα δεν πρέπει να αγνοήσουμε;

  • Πότε ένα εξόγκωμα χρειάζεται άμεση αξιολόγηση;

  • Γιατί η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές στο σάρκωμα;

  • Γιατί το σάρκωμα πρέπει να αντιμετωπίζεται σε εξειδικευμένο κέντρο;

  • Πώς αντιμετωπίζεται σήμερα το σάρκωμα;

  • Ποιο είναι το σημαντικότερο μήνυμα προς τους ασθενείς;

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