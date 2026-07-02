Δρ. Νικόλαος Βάσσος (Ιατρικό Αθηνών): Σημαντικές πληροφορίες για το σάρκωμα

Με αφορμή τον Μήνα ενημέρωσης για το Σάρκωμα ο Δρ. Νικόλαος Βάσσος, Γενικός Χειρουργός – Χειρουργός Ογκολόγος, Διευθυντής Κλινικής Χειρουργικής Ογκολογίας στο Κέντρο Σαρκώματος, Μελανώματος & Σπανίων Όγκων στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών μοιράζεται ορισμένες σημαντικές πληροφορίες για το σάρκωμα όπως:

Τι είναι το σάρκωμα;

Ποια συμπτώματα δεν πρέπει να αγνοήσουμε;

Πότε ένα εξόγκωμα χρειάζεται άμεση αξιολόγηση;

Γιατί η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές στο σάρκωμα;

Γιατί το σάρκωμα πρέπει να αντιμετωπίζεται σε εξειδικευμένο κέντρο;

Πώς αντιμετωπίζεται σήμερα το σάρκωμα;

Ποιο είναι το σημαντικότερο μήνυμα προς τους ασθενείς;