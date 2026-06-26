«Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα;», ένα μικρό «πρόγραμμα Θεσσαλονίκης», η «επίθεση» της Aktor, αλλάζει πίστα η Lavipharm, τι «τρέχει» με το Ιατρικό

Πολιτική-Οικονομία (1): Σύμφωνα με το βιβλίο του Μιχάλη Σάλλα: «Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα;» που παρουσιάστηκε προχθές, εμμέσως πλην σαφώς μας λέει ότι οι κυβερνήσεις έφεραν τα Μνημόνια. Εντάξει να τους κρεμάσουμε. Αλλά και ο ίδιος ο Σάλλας και οι τότε τραπεζίτες δεν έχουν ευθύνη; Ασφαλώς θα γνωρίζει τον τραπεζίτη (λίγο πολύ όλοι το ίδιο έκαναν) που απαιτούσε σαν… τρελός από στελέχη της τράπεζας: «Πουλήστε, πουλήστε δάνεια». Δάνεια που δόθηκαν ως «ναρκωτικά» στους πολίτες ακόμη και στα σπίτια τους. Τραπεζίτης δεν ήταν αυτός που παρά τη χρηματιστηριακή φούσκα προέβλεπε ακόμη υψηλότερα επίπεδα ή οι τράπεζες δεν ήταν που έβαζαν «σαπάκια» με τρελές αποτιμήσεις στο Χ.Α, αφού πρώτα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του αλήστου μνήμης κ. Θωμαδάκη;

Πολιτική-Οικονομία (2): Αλλά και η συντριπτική πλειοψηφία των ΜΜΕ δεν χάιδευαν τους λαϊκιστές και «απαιτούσαν» την ικανοποίηση παράλογων αιτημάτων των συνδικαλιστών. Δεν θα ξεχάσω ποτέ μεγαλοδημοσιογράφο που έβγαζε στον αέρα, στην δεκαετία του 1990 ,συνδικαλιστή που απαιτούσε να διατηρηθεί το επίδομα για τα «καυσόξυλα» (δινόταν παλιά σε δημοσίους υπαλλήλους για να αγοράζουν ξύλα για τα τζάκι!). Μαζί με τους δημοσιογράφους και οι συνδικαλιστές ευθύνονται για την πορεία της χώρας. Αλλά και εμείς οι πολίτες, έχουμε ασφαλώς ευθύνες, μόνο και μόνο που στείλαμε στο… σπίτι τους πολιτικούς που μας είπαν αλήθειες. π.χ, τον κ. Γιαννίτση για την πρότασή του για το ασφαλιστικό, ή τον Αλέκο Παπαδόπουλο, ή και τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη που από το 1993 έκρουε τον κώδωνα του κινδύνου για τον έλευση του ΔΝΤ.

Τσίπρας: Εντάξει, δεν μας έταξε και το «πρόγραμμα Θεσσαλονίκης», αλλά μας « έταξε το κάτι του». Ο λόγος για τον Αλέξη ο οποίος μιλώντας χθες στον Alpha, εμμέσως πλην σαφώς μας είπε ότι μπορεί να μοιράσει γύρω στα 6 δις., όσο περίπου είναι το πρωτογενές πλεόνασμα. Ή δεν γνωρίζει ότι δεν μπορεί να δώσει όλο το πρωτογενές πλεόνασμα, με βάση τους δημοσιονομικούς αγώνες, ή λαϊκίζει, καθώς ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος είναι κάτω από τα 2 δισ. Πάντως με εξέπληξε που άκουσα από αριστερό ότι θα πρέπει να μεγαλώσει η πίτα. Μόνο μου δεν μας λένε πώς. Μάλλον το κρατάνε μυστικό για να μην τους κλέψουν το πρόγραμμα.

Τράπεζες: Η UBS διατηρεί σύσταση αγοράς και για τις συστημικές τράπεζες, θεωρώντας ότι η πιστωτική ανάπτυξη, οι στρατηγικές εξαγορές και η ισχυρή κερδοφορία συνεχίζουν να στηρίζουν τις αποτιμήσεις. Για την Πειραιώς δίνει τιμή-στόχο τα 11,20 ευρώ ανά μετοχή, για την Alpha Bank με τιμή-στόχο 4,90 ευρώ, για την Εθνική η τιμή-στόχος διαμορφώνεται στα 18,20 ευρώ και για τη Eurobank στα 4,70 ευρώ. Παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή και τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί για πιθανές επιπτώσεις στον ελληνικό τουρισμό, η UBS εκτιμά ότι το επενδυτικό αφήγημα για τις ελληνικές τράπεζες παραμένει ισχυρό, καθώς οι βασικοί μοχλοί ανάπτυξης του κλάδου συνεχίζουν να λειτουργούν χωρίς ουσιαστικές διαταραχές.

Aktor: Επιβεβαίωση της στήλης. Η Aktor ανακοίνωσε αύξηση κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ και έκδοση ομολόγου ύψους 300 εκατ., επιταχύνοντας το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης και την υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδίου έως 3 δισ. για την επομένη 5ετία, με στόχο να μετεξελιχθεί σε ισχυρό όμιλο υποδομών και ενέργειας με διεθνή αποτύπωμα. Στοχεύει στη μετάβαση από ένα επιχειρηματικό μοντέλο με επίκεντρο τις κατασκευές σε έναν πιο ολοκληρωμένο όμιλο υποδομών, με ενισχυμένη παρουσία σε Παραχωρήσεις - ΣΔΙΤ, ΑΠΕ και LNG. Την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου υποστηρίζουν ως underwriters οι Bank of America Securities Europe SA, Goldman Sachs και UBS Europe, γεγονός που επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη τους στην αναπτυξιακή δυναμική της AKTOR και στο στρατηγικό σχέδιο μετασχηματισμού της. Η ΑΜΚ απευθύνεται κατά 80% στη διεθνή επενδυτική κοινότητα και κατά 20% στους Έλληνες επενδυτές.

HELLENiQ ENERGY: Μία από τις υψηλότερες μερισματικές επιδόσεις στην ελληνική κεφαλαιαγορά έχει η HELLENiQ ENERGY, με μέση ετήσια μερισματική απόδοση στο 8% την περίοδο 2019- 2025. Η χθεσινή γενική συνέλευση αποφάσισε τη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2025, 0,60 ευρώ ανά μετοχή, συνολικά 183 εκατ. Με στόχο την επίτευξη συγκρίσιμων EBITDA άνω του 1,5 δισ. έως το 2030, η HELLENiQ ENERGY εισέρχεται στη νέα φάση της ανάπτυξής της, όπως τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος Ανδρέας Σιάμισιης, στην ετήσια Γ.Σ και υπογράμμισε ότι η εταιρεία βρίσκεται πλέον σε «διαφορετικό επίπεδο». Όπως ανέφερε, εφόσον οι συνθήκες της αγοράς το επιτρέψουν, οι επιδόσεις του Ομίλου θα μπορούσαν να κινηθούν ακόμη υψηλότερα από τον βασικό στόχο, προσεγγίζοντας σε βάθος χρόνου τα 2,5 έως και 3 δισ. σε συγκρίσιμα EBITDA.

Laνipharm: Tο 2025 ήταν η χρονιά που η Laνipharm «άλλαξε κατηγορία», ενώ εισήλθε δυναμικά στο 2006 με αυξημένη εξωστρέφεια και έναν νέο καταλύτη, το Durogesic, το οποίο αλλάζει το μέγεθος και την κερδοφορία της. Η απόκτηση δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων και παραγωγής του διαδερμικού επιθέματος φεντανύλης σε 24 χώρες αλλάζει τελείως την οικονομική προοπτική της εταιρείας. Σύμφωνα με τη διοίκηση, το Durogesic αναμένεται να προσθέσει πωλήσεις που προσεγγίζουν τα 40 εκατ. στις υφιστάμενες δραστηριότητες, αυξάνοντας τον συνολικό κύκλο εργασιών περίπου 60%, ενώ ο διεθνής τζίρος εκτιμάται ότι μπορεί να ενισχυθεί 150%. Από τις 24 χώρες στις οποίες αποκτήθηκαν τα δικαιώματα, οι πέντε εμφανίζουν άμεσο εμπορικό ενδιαφέρον, με τις πρώτες πωλήσεις να αναμένονται τον Νοέμβριο και πλήρη εμπορική διάθεση τον Δεκέμβριο. Για το τελευταίο δίμηνο του έτους, η συνεισφορά στον τζίρο εκτιμάται στα 5-6 εκατ. Στη διάρκεια της χθεσινής γενικής συνέλευσης αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος 2 σεντς ανά μετοχή για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Ιατρικό Αθηνών: Έντονες φήμες για εξαγορά του Ιατρικού Κέντρου από ξένο fund και έξοδο της εταιρείας από το Euronext Athens, οι οποίες κυκλοφόρησαν από οικονομικό site, έστειλαν τη μετοχή στο +25%, στα 2,19 ευρώ , από 1,75 ευρώ, ανεβάζοντας παράλληλα και όγκους. Για να απαντήσει άμεσα η διοίκηση της εταιρείας δηλώνοντας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ότι τα σενάρια είναι αναληθή και απολύτως αβάσιμα. Η μετοχή έκλεισε με άνοδο 11,68%, στα 1,96 ευρώ. Βασικοί μέτοχοι του Ιατρικού Κέντρου είναι ο Γιώργος Αποστολόπουλος με 50% και ο γερμανικός φορέας υγείας Asklepios με 36%.